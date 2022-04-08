91% украинцев не поддерживают тезис об "одном народе" с россиянами

Абсолютное большинство жителей Украины (91%) не поддерживают тезис, что "русские и украинцы – это один народ".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6 апреля.

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По данным опроса, имеющих такое мнение сегодня только 8% (в августе 2021 года их было 41%, в марте 2022 года – 21%).

Поддержка такой идеи еще фиксируется среди 23% жителей востока и 13% старших опрошенных. В других макрорегионах и возрастных группах поддержка такого тезиса почти отсутствует.

За последний месяц в полтора раза возросло количество тех, кто считает, что восстановление дружеских отношений украинцев с россиянами вообще невозможно (с 42% до 64%).

22% респондентов считают, что это может произойти не менее чем через 20-30 лет.

Тех, кто видит такое примирение в перспективе до 15 лет – около 10%.

Даже в регионах юга и востока Украины больше половины опрошенных не верят в восстановление дружбы между народами.

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В опросе приняли участие 1200 жителей Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.