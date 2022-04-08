91% українців не підтримують тезу про "один народ" з росіянами

Абсолютна більшість жителів України (91%) не підтримують тезу, що "росіяни та українці – це один народ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 6 квітня.

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За даними опитування, тих, хто має таку думку, сьогодні лише 8% (у серпні 2021 року їх було 41%, у березні 2022 року – 21%).

Підтримка такої ідеї ще фіксується серед 23% жителів сходу України та 13% старших опитаних. Натомість в інших макрорегіонах та вікових групах підтримка такої тези майже відсутня.

За останній місяць у півтора рази зросла кількість тих, хто вважає, що відновлення дружніх відносин українців з росіянами є взагалі неможливим (з 42% до 64%).

22% респондентів вважають, що це може статися не менше, ніж через 20-30 років.

Тих, хто бачить таке примирення у перспективі до 15 років, – близько 10%.

Навіть у регіонах півдня та сходу України більше половини опитаних не вірять у відновлення дружби між народами.

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В опитуванні взяли участь 1200 жителів України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.