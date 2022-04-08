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Новини Суспільство
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опитування (1405) росія (47340) Україна (5237)

91% українців не підтримують тезу про "один народ" з росіянами

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Абсолютна більшість жителів України (91%) не підтримують тезу, що "росіяни та українці – це один народ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 6 квітня.

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За даними опитування, тих, хто має таку думку, сьогодні лише 8% (у серпні 2021 року їх було 41%, у березні 2022 року – 21%).

91% українців не підтримують тезу про один народ з росіянами 01

Підтримка такої ідеї ще фіксується серед 23% жителів сходу України та 13% старших опитаних. Натомість в інших макрорегіонах та вікових групах підтримка такої тези майже відсутня.

За останній місяць у півтора рази зросла кількість тих, хто вважає, що відновлення дружніх відносин українців з росіянами є взагалі неможливим (з 42% до 64%).

91% українців не підтримують тезу про один народ з росіянами 02

22% респондентів вважають, що це може статися не менше, ніж через 20-30 років.

Тих, хто бачить таке примирення у перспективі до 15 років, – близько 10%.

Навіть у регіонах півдня та сходу України більше половини опитаних не вірять у відновлення дружби між народами.

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В опитуванні взяли участь 1200 жителів України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.
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Топ коментарі
+31
Москаль північний, то наш ворог вічний.
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08.04.2022 14:42
+23
а 9% просто не змогли цензурно висловитись по темі.
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08.04.2022 14:42
+19
Все могло би бути ще гірше, ніж зараз. Наприклад, я міг народитися маскалем. Але, дякувати Богу, я не маскаль.
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08.04.2022 14:43
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Москаль північний, то наш ворог вічний.
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08.04.2022 14:42 Відповісти
Нахера це взагалі писати.
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08.04.2022 14:42 Відповісти
Підтримка такої ідеї ще фіксується серед 23% жителів сходу України
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08.04.2022 15:22 Відповісти
а 9% просто не змогли цензурно висловитись по темі.
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08.04.2022 14:42 Відповісти
Так і знав що на сході найбільше дебілів
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08.04.2022 14:43 Відповісти
Нiщо дурнiв не вчить!!
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08.04.2022 15:37 Відповісти
Все могло би бути ще гірше, ніж зараз. Наприклад, я міг народитися маскалем. Але, дякувати Богу, я не маскаль.
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08.04.2022 14:43 Відповісти
Дякую Богу, що я - не москаль. Дякуйте, москалі, що я - не Бог! (с).
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08.04.2022 21:26 Відповісти
Ми народ! А то - чорт його зна хто, нелюди
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08.04.2022 14:44 Відповісти
як би зеля і його лакєї, що сидять в раді були б українцями, то не треба б було петицій.
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08.04.2022 16:25 Відповісти
росияне это создания ниже животных
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08.04.2022 14:45 Відповісти
Нігди шуга маскаль ми не брат! І не родич! Лиш сусід, тай то ху...овий!
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08.04.2022 14:45 Відповісти
Як тільки респондент каже що "адін-нарот" - відразу ломом по ипалу. Тільки з усієї сили!
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08.04.2022 14:52 Відповісти
Не вірю в силу слова я, а вірю в силу пі*дюлєй...! (с)
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08.04.2022 14:55 Відповісти
Это, конечно, страшно. Нужна была война, чтобы к безмозглому быдлу дошла прописная истина.
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08.04.2022 14:53 Відповісти
Треба ті 9% посадити на російський військовий корабель, відправити накуй і втопити на півдорозі.
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08.04.2022 14:54 Відповісти
в залишкові 9% входять кацапи які проживають в Україні та малохольні душевні інваліди, особливо з гундяєвського сатанату.(кому вигодно й зазомбовані)
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08.04.2022 14:55 Відповісти
Не пи**іть! В 2021 році 40 відсотків так вважало? Та і до 2014 стільки не вважало, може у найгіршому випадку десь 20-30%, а тим більше після. Це може в якихось регіонах, не по всій Україні в середньому.
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08.04.2022 15:04 Відповісти
Пішли цапи на хрін!
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08.04.2022 15:07 Відповісти
Соц. группе нечего делать? От скуки херней занимаются? Однозначно РоССия и все кацапюри враги украинцев навечно и если кто-то когда то пи?данет про "одиннарот" снова будет война.
Они еще года считают. Зачем такие опросы?! Провокация?
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08.04.2022 15:07 Відповісти
Странно, как люди могут стать одним народом, даже не с животными, а с существами - свинособаками? Которым аналогов в природе не существует.
Явный бред!!!
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08.04.2022 15:08 Відповісти
что за навязчивая идея у русских что украинцы и они один народ? откуда токой бред? я латышка и со сторони смотря срвершенно разние народи - языки, националния одежда, дома, другой ритм танцов и песнь, люди по характеру как южани... Хорошо зная русский язык конечно можно понять и украинский, НО и польский тоже можно понять. конечно мы все "братя и сестры" - по Дарвину наши предки слезли с одного дерева, ну а по Библии - у нас прородители Адам и Ева... Русские как те родственики которие находатся когда есть что делить или что обманом отжать у родни. Кому тaкие нужни?
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08.04.2022 15:08 Відповісти
Наша русофобія все ще не достатня. На жаль. Хоча 91 відсоток це теж не погано.
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08.04.2022 15:10 Відповісти
Слава Богу, в Украине русофобии нет!!!
Бьём рузьских, от всей души!!! =)
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08.04.2022 15:34 Відповісти
PS: Если есть русофобы так только на копростане, там такие фобии, что рузьский язык засунул в гузно и боится им шевельнуть! =)))
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08.04.2022 15:41 Відповісти
Вибачте помилка: після "рузьский" не поставив кому...
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08.04.2022 15:47 Відповісти
Що маємо робити з 9% братьєв?
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08.04.2022 15:12 Відповісти
Я трохи скорочу, як Скіфи, сармати, Русь, Українці можуть бути одним народом З мОкшами, єрзями, вЕспами"путлєр",мОрдвами, марийцями і т.п???????? ЯК?????????? ТУпарилі ДИКІ племена, ще 559 років під ОРДОЮ, ОСЬ який з них вийшов вінігрет!!!!!!!!! Z---- ЗОМБІ!!!!!!!!!
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08.04.2022 15:16 Відповісти
Ну от, іще 8% мають бути позбавлені громадянства, на додаток до прихожан МП, суддів, кагебешників тощо.
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08.04.2022 15:33 Відповісти
9% демоскализировать.
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08.04.2022 15:35 Відповісти
Тезу не підтримують 100% українців. А інші 9 - це "насєлєніє", - нащадки окупантів після голодомору типу мураєва.
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08.04.2022 16:00 Відповісти
тамбовський вовк рашке брат
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08.04.2022 16:23 Відповісти
цікаво, де 9% проживають? може їх в Маріуполь заслати?
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08.04.2022 16:28 Відповісти
Признать одним народом - это как признаться ,что ты убийца, насильник, мародёр, алкаш и прочее...
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08.04.2022 16:29 Відповісти
8 проц это напрочь **#@тые которые не лечатся ни чем? Ну ок. А статус страны врага для рашки надо закрепить в Конституции!! Навсегда, а не 10-20 лет.
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08.04.2022 16:46 Відповісти
НЕ НАДО БРЕХАТЬ! 100%!
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08.04.2022 16:52 Відповісти
А 9% ни как выздороветь не могут ?
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08.04.2022 17:13 Відповісти
Тобто , аж 9% - нелюди та виродки ? Тоді вся надія на те , що частина цього непотребу буде знищена в ході цієї війни .
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08.04.2022 17:34 Відповісти
Ось, що відбувається коли не учать історію Україні а вивчаємо вигадану так званої іст. РФ. Війна, горе.
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08.04.2022 17:50 Відповісти
Результати цих досліджень дуже гарно узгоджуються зі статистикою доктора Кінсі.
Совпадєніє? Да, совпадєніє... (с).
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08.04.2022 21:24 Відповісти
 
 