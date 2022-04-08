34 432 47
Песков о завершении войны: "Речь идет об обозримом будущем"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что война в Украине будет завершена "в обозримом будущем".
Об этом он сказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
На вопрос о сроках завершения войны он ответил: "Речь идет об обозримом будущем".
А когда его спросили, что именно дает основания так думать, сказал: "Операция продолжается, цели достигаются. Ведется предметная работа как по линии военных в плане продвижения операции, так и по линии переговорщиков, которые находятся в переговорном процессе с украинскими визави".
Топ комментарии
+67 Artem Victorovich
показать весь комментарий08.04.2022 15:11
+41 ярослав ильчишин 1e1e9a87
показать весь комментарий08.04.2022 15:11
+41 Мистер Икс 00711c20
показать весь комментарий08.04.2022 15:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Только мочить и гнать за пределы Украины.
мАцкве и пИськов.
@UaArtem
·
3 год
Люди в Донецькій області досі не можуть прийняти факт що русня спеціально обстріляла вокзал. "А це напевно ракета кудись летіла, а її збили над вокзалом"
Сууууукиии!
Если кому что непонятно, поясняю: мир с агрессором и оккупантом есть капитуляция.