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Песков о завершении войны: "Речь идет об обозримом будущем"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что война в Украине будет завершена "в обозримом будущем".

Об этом он сказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

На вопрос о сроках завершения войны он ответил: "Речь идет об обозримом будущем".

А когда его спросили, что именно дает основания так думать, сказал: "Операция продолжается, цели достигаются. Ведется предметная работа как по линии военных в плане продвижения операции, так и по линии переговорщиков, которые находятся в переговорном процессе с украинскими визави".

Читайте: Мы понесли значительные потери войск. Это трагедия, - Песков
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Топ комментарии
+67
Сміття на якому буде підписана угода з ордою ніяким чином не вплине на помсту Українського народу.
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08.04.2022 15:11
+41
Потвора
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08.04.2022 15:11
+41
ВОЙНУ ЗАКОНЧАТ ВСУ В МОЦКВЕ А ПЕСКОВ с ПУТИНЫМ БУДУТ ПОВЕШЕНЫ ...
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08.04.2022 15:12
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Сміття на якому буде підписана угода з ордою ніяким чином не вплине на помсту Українського народу.
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08.04.2022 15:11 Ответить
причому помста буде у кожному куточку світу
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08.04.2022 15:37 Ответить
Я В.Портнікову вже давно задав питання на його стрімі ,за злочини 2014 року,чи буде створена група,по типу "списоку Візенталя"....він відповів, що цим мають займатись компетентні органи...ніяких органів так і не створили.хоч всі данні зрадників та вбивць в СБУ були.І ніхто тим не займався як в Україні так і по за її межами
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08.04.2022 15:57 Ответить
Потвора
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08.04.2022 15:11 Ответить
Т.е., они не собираются завершать войну. Это и понятно - садо-маньяки не изменяют свое поведение.
Только мочить и гнать за пределы Украины.
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08.04.2022 15:12 Ответить
Загнали їх українці до торби з махоркою от і перетворились на пацифістів, а тут ще захід досипав санкціями.
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08.04.2022 15:14 Ответить
Вони там вже добивають свого ху%ла табакеркою?
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08.04.2022 15:12 Ответить
ВОЙНУ ЗАКОНЧАТ ВСУ В МОЦКВЕ А ПЕСКОВ с ПУТИНЫМ БУДУТ ПОВЕШЕНЫ ...
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08.04.2022 15:12 Ответить
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08.04.2022 15:32 Ответить
Можна трохи підкорегую.

мАцкве и пИськов.
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08.04.2022 15:44 Ответить
Письков иди нах и сдохни.
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08.04.2022 15:13 Ответить
Понятно, что обозримое. Почти 20 тысяч уже прикопали, осталось столько же, для плана. Пару месяцев.
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08.04.2022 15:13 Ответить
"Ми досягли перших запланованих результатів".
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08.04.2022 15:16 Ответить
коли ця тварина вже здхне
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08.04.2022 15:14 Ответить
Цей пацюк давно кобздона не слухав. Скучив.
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08.04.2022 15:19 Ответить
Про будущее не знаю, но пока мы живы и жива Украина "письком и Ко"/стадо убийц идут за своим кораблём на ...дно !!!
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08.04.2022 15:15 Ответить
" Йоршик ***** "
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08.04.2022 15:15 Ответить
ще хтось звертає увагу на цього брехливого підараса?
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08.04.2022 15:16 Ответить
Горбачов обіцяв кожній сім'ї до 2000го року квартиру. В той час то вигледіло також як осяжне майбутнє
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08.04.2022 15:18 Ответить
Не знаю, может быть я не дипломат, но после Бучи и Краматорска на этих переговорах первым бы делом плюнул в рожу Мединскому.
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08.04.2022 15:19 Ответить
Домовина Піськову та його ушльопочному шефу світить в осяжному майбутньому і ракетні удари по Мацкві - не зі злості, просто щоб мутантам більше не кортіло кудись лізти!
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08.04.2022 15:19 Ответить
Подивимось на твою морду , песков, в Гааге

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08.04.2022 15:19 Ответить
Якщо піськов доживе до Гааги !!!
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08.04.2022 15:20 Ответить
Пухнастий українобот 🇺🇦⚓️
@UaArtem
·
3 год
Люди в Донецькій області досі не можуть прийняти факт що русня спеціально обстріляла вокзал. "А це напевно ракета кудись летіла, а її збили над вокзалом"
Сууууукиии!
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08.04.2022 15:21 Ответить
Так на це русня й розраховувала... Ударять і звинуватять ЗСУ, щоб викликати у місцевих ненависть до України
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08.04.2022 15:44 Ответить
Вонюча вата ніяк не засвоїть,що кацапи прийшли вбити всіх? Ну нічого,,кацапи ще не раз повторять урок для особливо тупих.
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08.04.2022 16:30 Ответить
Говорят- услышав новость о погибщих мирных жителей Краматорск Путтлер удовлетворенно кивнул головой и улыбнулся...
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08.04.2022 15:21 Ответить
Яке воно загадкове, ЧМО мОкшанське!!!!!!! вИ монголоїди БУДЕТЕ ЗНИЩЕНІ!!!!!!!!!
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08.04.2022 15:22 Ответить
Ган**дон осяжний!!!
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08.04.2022 15:25 Ответить
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08.04.2022 15:26 Ответить
В словах цого недоноска, підху...йловника яйцелиза, відчувається скрита погроза....
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08.04.2022 15:27 Ответить
Та перестаньте цитувати цих полоумних нелюдів і що вони там блеють.
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08.04.2022 15:28 Ответить
Зебилы! Почем продаете ***** Украину?
Если кому что непонятно, поясняю: мир с агрессором и оккупантом есть капитуляция.
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08.04.2022 15:42 Ответить
война закончится в москве а ты падла усатая будешь висеть на красной площади за яйца!
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08.04.2022 15:50 Ответить
Не предупреждай его - он же себе яйца отрежет, что бы не висеть на них!
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08.04.2022 16:02 Ответить
Війна точно не закінчиться в Україні, по жодне кацапориле не буде почувати себе безпечно в жодній точці світу
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08.04.2022 16:06 Ответить
Передбачення жириновського здійснюється. Може й ***** за собою потягне.
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08.04.2022 16:14 Ответить
Тобто найближчим часом на московіїі побачимо надпис - "Руїнами кремля задоволений!"
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08.04.2022 16:26 Ответить
Схоже дєрьмак переконав клоуна дагаварітся пасрєдінє поки ЗСУ повністю не розбили рашистів.
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08.04.2022 16:27 Ответить
О, так на той час і пєсков, і путлер і Ко вже будуть у ПЕКЛІ. НЕ побачать НАШОЇ ПЕРЕМОГИ!
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08.04.2022 16:43 Ответить
Ти, орк, думаєш, що у тебе є майбутнє?
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08.04.2022 17:03 Ответить
Наш Легендарний Батальйон "Азов" Визнано Найбоєздатнішим Бойовим Підрозділом У Світі
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08.04.2022 17:20 Ответить
Війну закінчемо Ми, повною перемогою та звільненням Донбасу та Криму. Тепер коли ми почали гнати цю мерзоту і коли нам надають тяжке озброєння а у Пентагоні прозвучало слово "Перемога" про який мир можна говорити? А слово "помста" та відповідальність за скоєні злочини? Ні піськов не поспішай.
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08.04.2022 17:27 Ответить
 
 