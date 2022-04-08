Песков о завершении войны: "Речь идет об обозримом будущем"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что война в Украине будет завершена "в обозримом будущем".

Об этом он сказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

На вопрос о сроках завершения войны он ответил: "Речь идет об обозримом будущем".

А когда его спросили, что именно дает основания так думать, сказал: "Операция продолжается, цели достигаются. Ведется предметная работа как по линии военных в плане продвижения операции, так и по линии переговорщиков, которые находятся в переговорном процессе с украинскими визави".

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