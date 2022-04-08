Пєсков про завершення війни: "Йдеться про осяжне майбутнє"

Прессекретар президента РФ Дмитр Пєсков заявляє, що війна в Україні буде завершена "в осяжному майбутньому".

Про він сказав журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Інтерфакс".

На запитання про терміни завершення війни він відповів: "Йдеться про осяжне майбутнє".

А коли його запитали, що саме дає підстави так думати, сказав таке: "Операція продовжується, цілі досягаються. Ведеться предметна робота як по лінії військових у плані просування операції, так і по лінії переговорників, які перебувають у переговорному процесі з українськими візаві".

Також читайте: Ми зазнали значних втрат військ. Це трагедія, - Пєсков