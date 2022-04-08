О количестве жертв российской оккупации в Киевской области можно будет говорить уже через несколько недель, - Монастырский

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что о количестве жертв российских оккупантов в Киевской области можно будет говорить уже через несколько недель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас идет работа криминалистов, следователей по фиксации преступлений. И очень много зданий заминировано. Случаи бывают ужасающими. То есть: они (россияне – ред.) специально там, где работают подразделения спасателей, поставили растяжку на дверь, чтобы, когда вы заходите, произошел взрыв" , – заявил Монастырский на брифинге в Гостомеле.

Он отметил, что саперы по-прежнему находят мины, размещенные под касками, в коробках с боеприпасами, на входах в погреба, где могут находиться тела, добавив, что часто оккупанты использовали тактику подрыва.

"То есть там, где находились замученные ими люди, они взрывали дома. И сейчас нам нужно длительное время, чтобы найти тела. Уже через несколько недель мы сможем сказать о количестве жертв в Киевской области", - сказал министр.

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