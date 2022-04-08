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О количестве жертв российской оккупации в Киевской области можно будет говорить уже через несколько недель, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что о количестве жертв российских оккупантов в Киевской области можно будет говорить уже через несколько недель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас идет работа криминалистов, следователей по фиксации преступлений. И очень много зданий заминировано. Случаи бывают ужасающими. То есть: они (россияне – ред.) специально там, где работают подразделения спасателей, поставили растяжку на дверь, чтобы, когда вы заходите, произошел взрыв" , – заявил Монастырский на брифинге в Гостомеле.

Он отметил, что саперы по-прежнему находят мины, размещенные под касками, в коробках с боеприпасами, на входах в погреба, где могут находиться тела, добавив, что часто оккупанты использовали тактику подрыва.

"То есть там, где находились замученные ими люди, они взрывали дома. И сейчас нам нужно длительное время, чтобы найти тела. Уже через несколько недель мы сможем сказать о количестве жертв в Киевской области", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти везде, где находились российские оккупанты, есть жертвы среди мирного населения, - Монастырский
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08.04.2022 17:40 Ответить
-- шо б своих танками не давить...
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08.04.2022 17:48 Ответить
Больше тысячи точно будет, увы
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08.04.2022 17:43 Ответить
В Херсонській області буде таке, що світ здригнеться.
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08.04.2022 17:44 Ответить
У маріуполі торгують дітьми, жінками, органами, виносять все що не згоріло, а вбитих й закатованих ми ніколи не взнаємо точну цифру, мобільні краматорії вони не для себе привезли. Якщо вже в білорусі дівчат гвалтують, то що вони роблять півтори місяці в окупованих місцях не важко зрозуміти.
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На сьогодні, рашисти вже вбили десятки тисяч цивільних людей в Україні.
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08.04.2022 17:45 Ответить
Когда роZZия с грохотом падет
Никто не подберет слова другие
Все скажут: "Догоняет свой корабль
Народ насильников, убийц и педофилов"
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08.04.2022 17:45 Ответить
Оця рука багатьом снилась..
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08.04.2022 17:46 Ответить
 
 