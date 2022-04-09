Из-за риска атак на вокзалах будут разделять потоки пассажиров, - "Укрзалізниця"

В "Укрзализныце" заявили, что усилят меры по недопущению скопления людей вокруг вокзалов и по разделению потоков пассажиров.

Об этом сообщается в Telegram-канале УЗ, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая растущее количество атак по гражданским объектам, в частности - вокзалам, будут дополнительно усилены меры по недопущению скоплений вокруг вокзалов, разделению потоков пассажиров", - говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" также сообщили, что вокзал Краматорска приостанавливает работу из-за повреждений, эвакуация людей будет происходить из Славянска и Покровска на Донбассе, а также со станции Новозолотаровка в Луганской области.

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