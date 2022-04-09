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Из-за риска атак на вокзалах будут разделять потоки пассажиров, - "Укрзалізниця"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вокзал,уз,евакуація

В "Укрзализныце" заявили, что усилят меры по недопущению скопления людей вокруг вокзалов и по разделению потоков пассажиров.

Об этом сообщается в Telegram-канале УЗ, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая растущее количество атак по гражданским объектам, в частности - вокзалам, будут дополнительно усилены меры по недопущению скоплений вокруг вокзалов, разделению потоков пассажиров", - говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" также сообщили, что вокзал Краматорска приостанавливает работу из-за повреждений, эвакуация людей будет происходить из Славянска и Покровска на Донбассе, а также со станции Новозолотаровка в Луганской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед сообщением о ракетном ударе по Краматорскому вокзалу медиа РФ и группировки ОРДЛО писали, что "Россия удачно работает по скоплению ВСУ", а сейчас переводят вину на Украину, - ЦПД
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Поки грім не вдарить...
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09.04.2022 12:27 Ответить
Чого вже там, давайте всі ходити с протигазами, поки грім не вдарив. Адже може. Чи з дозиметрами. Адже теж може.
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09.04.2022 12:30 Ответить
У мене дозиметр працює цілодобово.
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09.04.2022 12:55 Ответить
МОЖЕ ЯКОСЬ "РОЗДІЛИТИ ПОТОКИ" НА ВОКЗАЛАХ БЄЛГОРОДА, КУРСЬКА ТА ВОРОНЕЖА?
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09.04.2022 12:39 Ответить
Одних в лікарню, інших до моргу?
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09.04.2022 13:16 Ответить
пан має рацію!
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09.04.2022 16:35 Ответить
Не объявляйте в средствах массовой информации про коридоры эвакуации. Дайте возможность это осуществить скрытно главам ОВА областей и городов, где производится эти мероприятия. Хватит пиарится на центральных телеканалах, земрази!!! Вам, мистьер зеледент и министьер Верещьюк, еще не снятся по ночам "кровавые мальчики"?
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09.04.2022 12:40 Ответить
 
 