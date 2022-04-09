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Через ризик атак на вокзалах розділятимуть потоки пасажирів, - "Укрзалізниця"

вокзал,уз,евакуація

В "Укрзалізниці" заявили, що посилять заходи щодо недопущення скупчень навколо вокзалів і щодо розділення потоків пасажирів.

Про це повідомляється в Telegram-каналі компанії, передає Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на зростаючу кількість атак по цивільних об'єктах, зокрема вокзалах, будуть додатково посилені заходи щодо недопущення скупчень навколо вокзалів, поділу потоків пасажирів", - сказано в повідомленні.

В "Укрзалізниці" також повідомили, що вокзал Краматорська призупиняє роботу через пошкодження, евакуація людей відбуватиметься зі Слов'янська і Покровська на Донбасі, а також зі станції Новозолотарівка на Луганщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До інформації про ракетний удар по Краматорську медіа РФ та групи ОРДЛО писали, що "Росія вдало працює по скупченню ЗСУ", зараз перекладає вину на Україну, - ЦПД

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вокзал (288) обстріл (28339) Укрзалізниця (6835)


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Поки грім не вдарить...
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09.04.2022 12:27 Відповісти
Чого вже там, давайте всі ходити с протигазами, поки грім не вдарив. Адже може. Чи з дозиметрами. Адже теж може.
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09.04.2022 12:30 Відповісти
У мене дозиметр працює цілодобово.
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09.04.2022 12:55 Відповісти
МОЖЕ ЯКОСЬ "РОЗДІЛИТИ ПОТОКИ" НА ВОКЗАЛАХ БЄЛГОРОДА, КУРСЬКА ТА ВОРОНЕЖА?
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09.04.2022 12:39 Відповісти
Одних в лікарню, інших до моргу?
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09.04.2022 13:16 Відповісти
пан має рацію!
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09.04.2022 16:35 Відповісти
Не объявляйте в средствах массовой информации про коридоры эвакуации. Дайте возможность это осуществить скрытно главам ОВА областей и городов, где производится эти мероприятия. Хватит пиарится на центральных телеканалах, земрази!!! Вам, мистьер зеледент и министьер Верещьюк, еще не снятся по ночам "кровавые мальчики"?
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09.04.2022 12:40 Відповісти
 
 