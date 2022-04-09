Через ризик атак на вокзалах розділятимуть потоки пасажирів, - "Укрзалізниця"
В "Укрзалізниці" заявили, що посилять заходи щодо недопущення скупчень навколо вокзалів і щодо розділення потоків пасажирів.
Про це повідомляється в Telegram-каналі компанії, передає Цензор.НЕТ.
"Зважаючи на зростаючу кількість атак по цивільних об'єктах, зокрема вокзалах, будуть додатково посилені заходи щодо недопущення скупчень навколо вокзалів, поділу потоків пасажирів", - сказано в повідомленні.
В "Укрзалізниці" також повідомили, що вокзал Краматорська призупиняє роботу через пошкодження, евакуація людей відбуватиметься зі Слов'янська і Покровська на Донбасі, а також зі станції Новозолотарівка на Луганщині.
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