Через ризик атак на вокзалах розділятимуть потоки пасажирів, - "Укрзалізниця"

В "Укрзалізниці" заявили, що посилять заходи щодо недопущення скупчень навколо вокзалів і щодо розділення потоків пасажирів.

Про це повідомляється в Telegram-каналі компанії, передає Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на зростаючу кількість атак по цивільних об'єктах, зокрема вокзалах, будуть додатково посилені заходи щодо недопущення скупчень навколо вокзалів, поділу потоків пасажирів", - сказано в повідомленні.

В "Укрзалізниці" також повідомили, що вокзал Краматорська призупиняє роботу через пошкодження, евакуація людей відбуватиметься зі Слов'янська і Покровська на Донбасі, а також зі станції Новозолотарівка на Луганщині.

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