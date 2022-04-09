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Великобритания будет усиливать экономическое давление на Россию с каждой неделей, - Джонсон
Великобритания влияет на возможность России использовать свои энергетические ресурсы.
Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Борис Джонсон, информирует Цензор.НЕТ.
"Совместно с партнерами мы будем усиливать экономическое давление. Мы будем интенсифицировать санкции против России с каждой неделей. Мы не будем ограничиваться заморозкой активов или санкциями против олигархов. Мы также повлияем на возможность России использовать свои энергетические ресурсы", - подчеркнул он.
Джонсон отметил, что Великобритания будет оказывать экономическую поддержку Украине, а также военную.
Топ комментарии
+12 Саша Пончик
показать весь комментарий09.04.2022 20:18
+8 Игорь Рыбалка #506513
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+5 Bob Fayn
показать весь комментарий09.04.2022 20:19
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Сподіваюсь Джонсон розуміє, що боневтік, - це не Україна.
Оккупанты украли еду у животных из харьковского экопарка
https://charter97.org/ru/news/2022/4/9/462848/comments/#comments 1
9.04.2022, 20:10
Ночью они забрали морковку, буряк и капусту.
В Харьковской области российские оккупанты украли овощи, которые предназначались для животных из экопарка "Фельдман".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.
"Борщевой набор" в оркостане подорожал на 56%, а тут халява.
Где ещё глубинному лишнехромосомному поесть борща, как не в украинском зоопарке?
Це просто!
Нафту возять танкерами. Європі все одно везти нафту танкером з росії чи з іншої країни.
Адже росія більше заробляє на нафті, ніж на газі. На нафті вона заробляє за рік 200 млрд доларів, а на газі 100 млрд доларів.
Доля росії в видобутку нафти на світовому ринку всього 12%. Тобто накладання ембарго на росію підніме ціни на нафту тільки на 12%.
Якщо з Венесуелою домовитись - вона легко зможе замістити російську долю нафти на світовому ринку. Або з Іраном домовитись, щоб він відмовився від ядерної програми. Ірак, Лівія. Варіантів є багато!
З газом складніше.
Зараз в світі 40% поставок газу це зріджений газ, і 60% - трубопроводний. Доля зрідженого буде рости.
Потрібно заснувати спільні проекти Євросоюзу та Катару, щоб побудувати в останньому більше заводів по зрідженню газу.
Потрібно побудувати багато терміналів по прийому зрідженого газу по всьому узбережжю Європи.
Також можна побудувати газопровід з Катару. Через Саудівську Аравію, Єгипет, Середземне море. (путінський північний потік побудований через балтійське море)
росії гроші за нафту і газ не можна платити. Вони самі кажуть, що "нам потрібні гроші за енергоресурси, щоб фінансувати воєнну компанію в Україні"
росія завжди нафтодолари тратила на війни. так було навіть і за радянських часів.
То не союз а якесь кубло продажних угорців,німців та жабоїдів