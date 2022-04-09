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Новости Санкции против России Война
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Великобритания будет усиливать экономическое давление на Россию с каждой неделей, - Джонсон

джонсон

Великобритания влияет на возможность России использовать свои энергетические ресурсы.

Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Борис Джонсон, информирует Цензор.НЕТ.

"Совместно с партнерами мы будем усиливать экономическое давление. Мы будем интенсифицировать санкции против России с каждой неделей. Мы не будем ограничиваться заморозкой активов или санкциями против олигархов. Мы также повлияем на возможность России использовать свои энергетические ресурсы", - подчеркнул он.

Джонсон отметил, что Великобритания будет оказывать экономическую поддержку Украине, а также военную.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи для борьбы с варварской кампанией России, - Джонсон

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Топ комментарии
+12
Гуд мистер Джонсон. Ваша помощь просто не оценима.
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09.04.2022 20:18
+8
Заяви «ні про що», не для цього Борис їхав особисто в Київ, ми можемо лише здогадуватись що насправді обговорювали.
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09.04.2022 20:18
+5
ЧОГО Джонсон РАПТОВО приїхав???
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09.04.2022 20:19
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Гуд мистер Джонсон. Ваша помощь просто не оценима.
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09.04.2022 20:18 Ответить
Бубочка вів себе по хамськи під час бріфінгу по відношенню до Джонсона.
Сподіваюсь Джонсон розуміє, що боневтік, - це не Україна.
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09.04.2022 20:59 Ответить
поводив себе
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09.04.2022 21:13 Ответить
Заяви «ні про що», не для цього Борис їхав особисто в Київ, ми можемо лише здогадуватись що насправді обговорювали.
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09.04.2022 20:18 Ответить
ЧОГО Джонсон РАПТОВО приїхав???
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09.04.2022 20:19 Ответить
Много будешь знать - скоро состаришься
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09.04.2022 20:32 Ответить

Оккупанты украли еду у животных из харьковского экопарка
https://charter97.org/ru/news/2022/4/9/462848/comments/#comments 1

9.04.2022, 20:10


Ночью они забрали морковку, буряк и капусту.


В Харьковской области российские оккупанты украли овощи, которые предназначались для животных из экопарка "Фельдман".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.
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09.04.2022 20:21 Ответить
Ну капусту на щи а зачем им буряк и морковка?
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09.04.2022 20:25 Ответить
По дуплу меряли , кому морковка пролазит , а кому и буряка не хватает.
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09.04.2022 20:35 Ответить
На борщ.
"Борщевой набор" в оркостане подорожал на 56%, а тут халява.
Где ещё глубинному лишнехромосомному поесть борща, как не в украинском зоопарке?
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09.04.2022 20:58 Ответить
х з
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09.04.2022 20:27 Ответить
Для початку ЄС могло б хотя би нафтове ембарго на росію накласти.

Це просто!

Нафту возять танкерами. Європі все одно везти нафту танкером з росії чи з іншої країни.

Адже росія більше заробляє на нафті, ніж на газі. На нафті вона заробляє за рік 200 млрд доларів, а на газі 100 млрд доларів.

Доля росії в видобутку нафти на світовому ринку всього 12%. Тобто накладання ембарго на росію підніме ціни на нафту тільки на 12%.

Якщо з Венесуелою домовитись - вона легко зможе замістити російську долю нафти на світовому ринку. Або з Іраном домовитись, щоб він відмовився від ядерної програми. Ірак, Лівія. Варіантів є багато!

З газом складніше.

Зараз в світі 40% поставок газу це зріджений газ, і 60% - трубопроводний. Доля зрідженого буде рости.

Потрібно заснувати спільні проекти Євросоюзу та Катару, щоб побудувати в останньому більше заводів по зрідженню газу.

Потрібно побудувати багато терміналів по прийому зрідженого газу по всьому узбережжю Європи.

Також можна побудувати газопровід з Катару. Через Саудівську Аравію, Єгипет, Середземне море. (путінський північний потік побудований через балтійське море)

росії гроші за нафту і газ не можна платити. Вони самі кажуть, що "нам потрібні гроші за енергоресурси, щоб фінансувати воєнну компанію в Україні"

росія завжди нафтодолари тратила на війни. так було навіть і за радянських часів.
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09.04.2022 20:34 Ответить
Велика Британія только что из евросоюза вышла, она этого уже изнутри наелась, пришла к выводу, что без бюрократического диктата жить лучше. Она от этой неповоротливой и коррумпированной системы отходят несмотря на потери. А мы на английских ошибках учиться упорно не хотим. Мы же теперь можем свой экономический союз создать. Например, с турками и с теми же англичанами. Нафига надо садиться в лодку, которой рулят путинские бабки? Посмотрите, с каким "энтузиазмом" предпринимаются евросоюзом нужные Украине действия.
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09.04.2022 20:35 Ответить
Як добре що брітти покинули Євросоюз..
То не союз а якесь кубло продажних угорців,німців та жабоїдів
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09.04.2022 20:39 Ответить
Саме так. Якби GB була в ярмі Унії Європейської, то ми не мали б такої підтримки. Утім, вихід з Унії корисний і самим британцям, якщо бути об'єктивним.
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09.04.2022 21:28 Ответить
Дякуємо, пане Джаонсон.
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09.04.2022 20:43 Ответить
Можливо і нам туди не треба, тобто в ЄС, Великобританія стала сама собі господарем, ніяких обов'язків і чинушних шлагбаумів і як завжди "трудниє" роди.
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09.04.2022 20:51 Ответить
Это конечно приятно когда сравнивают Украину с Британией. Но для того что бы достигать уровня лучших - надо идти - а те условия, которые выдвигают для кандидатов в ЕС и помогут Украине скинуть всё совковое - и экономику, и производства на совковом оборудовании, суды, прокуратуры, ментов.... То что вы предлагаете - это для коломойского(зеленского), фирташей.......
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09.04.2022 21:03 Ответить
Болгарії та Румунії щось не дуже допомогли. Особливо - Болгарії. За нас ніхто нашу корупцію не вичистить.
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09.04.2022 21:33 Ответить
Так, на мою думку краще зосередитись на вступу в НАТО ніж до ЕС. Едина причина туди йти те, що ми будемо акцептувати допомогу напряму, а також відкриті кордони та можливість людям легально працювати, а це апріорі значить що податкова, судова, фінансова системи хоч-не-хоч мают ьбути впорядковані на предмет боротьби з корупцією, також не буде митниці, тож гігантські кадіжки на кордоні зникнуть (може буть)))
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09.04.2022 21:30 Ответить
Вы же понимаете, что для вступление в НАТО идёт три составляющие - политические, военные, экономические. ЕС это вариант, что то менять в Украине.
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09.04.2022 21:45 Ответить
Выгоняйте семьи кацапские из Британии ‼️
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09.04.2022 21:08 Ответить
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09.04.2022 21:31 Ответить
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09.04.2022 21:48 Ответить
 
 