Велика Британія посилюватиме економічний тиск на Росію з кожним тижнем, - Джонсон

Велика Британія впливатиме на можливість Росії використовувати свої енергетичні ресурси.

Про це під час пресконференції повідоми прем'єр-міністр Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ.

"Спільно з партнерами ми будемо підсилювати економічний тиск. Ми будемо інтенсифікувати санкції проти Росії з кожним тижнем. Ми не обмежуватимемося замороженням активів чи санкціями проти олігархів. Ми також вплинемо на можливість Росії використовувати свої енергетичні ресурси", - наголосив він.

Джонсон зазначив, що Велика Британія надаватиме економічну підтримку Україні, а також військову.

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