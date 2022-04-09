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Лондон передаст Киеву 120 единиц бронетехники и новые антикорабельные системы

лондон,бен,велика,британія,біг

В правительстве Великобритании рассказали о том вооружении, которое передадут Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на YorkshireLive, об этом отчитались на Даунинг-стрит.

120 единиц бронетехники и новые антикорабельные ракетные системы в дополнение к ранее анонсированной военной помощи передаст Британия Украине по итогам встречи Бориса Джонсона в Киеве.

Также Украина получит кредитные гарантии на 500 млн долларов во Всемирном банке.

Читайте также: Великобритания будет усиливать экономическое давление на Россию с каждой неделей, - Джонсон

Автор: 

Великобритания (4945) оружие (10204)


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Топ комментарии
+67
Это КРУТО ,всего побольше, и ракет и техники ! Спасибо Вам БРИТЫ !!!
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09.04.2022 20:49
+57
Перетопят, не сомневайтесь. Может, и не весь, но тем зверям, которые с моря обстреливают Украинские города, точно будет гаплык.
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09.04.2022 20:58
+51
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09.04.2022 21:28
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Дякую британцям! Вони наші друзі ще з часів Кромвеля і Хмельницького!
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09.04.2022 22:11 Ответить
9 апр. 2022 г.
Британия передала ракеты "Гарпун" Украине для защиты Одессы:

https://www.youtube.com/watch?v=n0OM0lq_fJw
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09.04.2022 22:15 Ответить
антикорабельні ракетні системи це дуже круто пора вже пустити на дно тi кацапськi корита увесь iх флот
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09.04.2022 22:30 Ответить
дальности полёта гарпунов AGM-84F хватит с Одессы до баз орков в Севастополе,можно начинать епашить
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09.04.2022 22:43 Ответить
надо чем-то мост завалить...
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09.04.2022 23:55 Ответить
дуже добре.
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10.04.2022 02:21 Ответить
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