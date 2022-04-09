Лондон передаст Киеву 120 единиц бронетехники и новые антикорабельные системы

В правительстве Великобритании рассказали о том вооружении, которое передадут Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на YorkshireLive, об этом отчитались на Даунинг-стрит.

120 единиц бронетехники и новые антикорабельные ракетные системы в дополнение к ранее анонсированной военной помощи передаст Британия Украине по итогам встречи Бориса Джонсона в Киеве.

Также Украина получит кредитные гарантии на 500 млн долларов во Всемирном банке.

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