Лондон передасть Києву 120 одиниць бронетехніки та нові антикорабельні системи

В уряді Великої Британії розповіли про те озброєння, яке буде передане Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на YorkshireLive, про це відзвітували на Даунінг-стріт.

120 одиниць бронетехніки та нові антикорабельні ракетні системи на додачу до анонсованої раніше військової допомоги передасть Британія Україні за підсумками зустрічі Бориса Джонсона в Києві.

Також Україна отримає кредитні гарантії на 500 млн доларів у Світовому банку.

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