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Лондон передасть Києву 120 одиниць бронетехніки та нові антикорабельні системи

лондон,бен,велика,британія,біг

В уряді Великої Британії розповіли про те озброєння, яке буде передане Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на YorkshireLive, про це відзвітували на Даунінг-стріт.

120 одиниць бронетехніки та нові антикорабельні ракетні системи на додачу до анонсованої раніше військової допомоги передасть Британія Україні за підсумками зустрічі Бориса Джонсона в Києві. 

Також Україна отримає кредитні гарантії на 500 млн доларів у Світовому банку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія посилюватиме економічний тиск на Росію з кожним тижнем, - Джонсон

Автор: 

Велика Британія (5568) зброя (7447)


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Топ коментарі
+67
Это КРУТО ,всего побольше, и ракет и техники ! Спасибо Вам БРИТЫ !!!
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09.04.2022 20:49
+57
Перетопят, не сомневайтесь. Может, и не весь, но тем зверям, которые с моря обстреливают Украинские города, точно будет гаплык.
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09.04.2022 20:58
+51
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09.04.2022 21:28
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Дякую британцям! Вони наші друзі ще з часів Кромвеля і Хмельницького!
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09.04.2022 22:11 Відповісти
9 апр. 2022 г.
Британия передала ракеты "Гарпун" Украине для защиты Одессы:

https://www.youtube.com/watch?v=n0OM0lq_fJw
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09.04.2022 22:15 Відповісти
антикорабельні ракетні системи це дуже круто пора вже пустити на дно тi кацапськi корита увесь iх флот
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09.04.2022 22:30 Відповісти
дальности полёта гарпунов AGM-84F хватит с Одессы до баз орков в Севастополе,можно начинать епашить
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09.04.2022 22:43 Відповісти
надо чем-то мост завалить...
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09.04.2022 23:55 Відповісти
дуже добре.
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10.04.2022 02:21 Відповісти
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