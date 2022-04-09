Лондон передасть Києву 120 одиниць бронетехніки та нові антикорабельні системи
В уряді Великої Британії розповіли про те озброєння, яке буде передане Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на YorkshireLive, про це відзвітували на Даунінг-стріт.
120 одиниць бронетехніки та нові антикорабельні ракетні системи на додачу до анонсованої раніше військової допомоги передасть Британія Україні за підсумками зустрічі Бориса Джонсона в Києві.
Також Україна отримає кредитні гарантії на 500 млн доларів у Світовому банку.
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Британия передала ракеты "Гарпун" Украине для защиты Одессы:
https://www.youtube.com/watch?v=n0OM0lq_fJw