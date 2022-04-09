Зверства оккупантов на Киевщине нанесли сокрушительный удар репутации Путина, - Джонсон

Репутация президента РФ Путина потерпела сокрушительный удар из-за зверств российских оккупантов в Киевской области.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что Путин сделал в Буче, в Ирпене, те военные преступления - нанесли сокрушительный удар его репутации и репутации его правительства", - подчеркнул он.

"Мы долгое время обсуждали то, что его отвод войск (от Киева) временный, поэтому на Путина необходимо давить", - добавил Джонсон.

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