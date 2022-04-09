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Зверства оккупантов на Киевщине нанесли сокрушительный удар репутации Путина, - Джонсон
Репутация президента РФ Путина потерпела сокрушительный удар из-за зверств российских оккупантов в Киевской области.
Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.
"То, что Путин сделал в Буче, в Ирпене, те военные преступления - нанесли сокрушительный удар его репутации и репутации его правительства", - подчеркнул он.
"Мы долгое время обсуждали то, что его отвод войск (от Киева) временный, поэтому на Путина необходимо давить", - добавил Джонсон.
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+67 Oleksandr Onys
показать весь комментарий09.04.2022 22:02
+56 Yakov Yakov
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+49 Сергій Матвієнко #512519
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Свого часу усі майже були впевенні , що Батісто Бокассо - канібал .
Але це не завадило а ні Льоні Брєжнєву , а ні навіть Валері Жискар д'Естену цілуватися з ним в засос .
Більш того , коли його скинули , Франція надала йому політичний притулок й тільки Метеран його попросив геть ... А Валері надав йому притулов вже після фільму "Le Professionnel" з ********* , де Бокасса зібраженно як садиста й вбивцю ...
після грузії,
після криму,
після донбасу,
після сирії,
то я не знаю...
Але ж валізи з нафтодоларами... Хто ж не мріє отримувать щомісяця валізу з нафтодоларами... А тепер отримувачі валіз відпрацьовують, да, гавноОрбан?
это есть тема , что в Киеве все националисты , завозилась на юго-восток кацапами давно- жто была продуманная политика фсб
Потому, если политрук и не зашёл в Украину, то вину с него снимать нельзя- БО ОН НАТАСКИВАЛ ЗВЕРЕЙ НА СЛОВО НАЦИОНАЛИСТ
4 марта 2021 - Директор Росгвардии Виктор Золотов на итоговой коллегии сообщил, что своим приказом создал в службе Главное военно-политическое управление,
Що тут поганого, перепрошую?
Треба бути зовсім відбитим на голову, щоб вважати слово "націоналіст" чимось паганим. Націоналіст - це патріот своєї країни.
Денацифікація = Деукраїнізація = Геноцид | Ірина Фаріон
https://youtu.be/YzhBfFtk3nU
тягныбока еще посоветуйте глянуть - он лично у яныка был на содержании, даже за полученное бабло в гросс-бухе аккуратно расписывался
кстати , даже Северная Корея - националисты КОРЕЙЦЫ
РЕКОМЕНДУЮ ПОСЛУШАТЬ У ФАРИОН МАТЕРИАЛЫ ПО ГЕРОЯМ УКРАИНЫ - ВЫ ТОЧНО ДАЖЕ ФАМИЛИЙ ИХ НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛИ , бо живете в информационном поле москалей
маячню постити не потрiбно, це не cтосується Британii, CША, Польщi та iнших, здати готовi
були лише деякi окремi путiнферштейни та евро-шльондри.
А нічого, що за пару тижнів до вторгнення, ми ледве встигали приймати військово-транспортні літаки зі зброєю?
Може, Франція і ,особливо, Німеччина і хотіли здати Україну, але США, ВБ, Польща точно цього не хотіли.
Я безмерно признателен, как бывший военный, правительствам Польши, Прибалтийских стран, Великобритании, США за то, что они сейчас для нас делают, какое оружие поставляют, какие санкции вводят, хотя для них- это потеря огромных денег. Я понимаю, что без их оружия мы бы и недели не продержались, очень ценю это и знаю , как наши ребята это ценят на передовой, и кстати, никогда бы не смог, как наш ********** во всем постоянно упрекать НАТО и США и остальных. Это по моему чистой воды сволочизм, т.к. с чего он решил, что нам вообще кто-то что то должен? Он сам все 3 года пытается сдать страну русне, но виноваты НАТО. Тему развивать не буду. А то сразу хочется взять автомат и пострелять немного в определенное направление)))
Когда у него в авторитете такие "лидеры", то откуда взяться репутации?
Слава Британiї !
Смерть кацапо-ординському шизо-фашизму ! Смерть азiопськiй паРашi !
Cмерть рашистським окупантам!
Rule, Britannia
https://youtu.be/FoHgSLp19YE
https://i1.sndcdn.com/artworks-Btth4W6EnEPjTj1l-utLKWA-t500x500.jpg
та кацапська тварина охерела,,, хакери зірьвіть її сторінку, вона обсирається Азов і ЗСУ. Будь ласк