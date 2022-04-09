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Новости Война Резня в Буче
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Зверства оккупантов на Киевщине нанесли сокрушительный удар репутации Путина, - Джонсон

путін

Репутация президента РФ Путина потерпела сокрушительный удар из-за зверств российских оккупантов в Киевской области.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что Путин сделал в Буче, в Ирпене, те военные преступления - нанесли сокрушительный удар его репутации и репутации его правительства", - подчеркнул он.

"Мы долгое время обсуждали то, что его отвод войск (от Киева) временный, поэтому на Путина необходимо давить", - добавил Джонсон.

Также читайте: Великобритания хочет либерализовать торговлю с Украиной и помочь с разминированием, - Джонсон

путин владимир (31231) Джонсон_Борис (504) Буча (460)


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Топ комментарии
+67
В ***** була репутація?
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09.04.2022 22:02
+56
а звірства путіна в Чечні, Сирії репутацію ***** не пошкодили?
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09.04.2022 22:02
+49
якщо після чечні у путіна була якась репутація,

після грузії,

після криму,

після донбасу,

після сирії,

то я не знаю...
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09.04.2022 22:03
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В ***** була репутація?
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09.04.2022 22:02 Ответить
Да. Репутация - *****!
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09.04.2022 22:10 Ответить
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09.04.2022 22:54 Ответить
а звірства путіна в Чечні, Сирії репутацію ***** не пошкодили?
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09.04.2022 22:02 Ответить
Судячи по реакції світу таки ні, не зашкодили.
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09.04.2022 22:11 Ответить
У терміна "політична репутація" у самого дуже дивна "репутація" .

Свого часу усі майже були впевенні , що Батісто Бокассо - канібал .
Але це не завадило а ні Льоні Брєжнєву , а ні навіть Валері Жискар д'Естену цілуватися з ним в засос .
Більш того , коли його скинули , Франція надала йому політичний притулок й тільки Метеран його попросив геть ... А Валері надав йому притулов вже після фільму "Le Professionnel" з ********* , де Бокасса зібраженно як садиста й вбивцю ...
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10.04.2022 11:47 Ответить
якщо після чечні у путіна була якась репутація,

після грузії,

після криму,

після донбасу,

після сирії,

то я не знаю...
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09.04.2022 22:03 Ответить
Репутація людожера.
Але ж валізи з нафтодоларами... Хто ж не мріє отримувать щомісяця валізу з нафтодоларами... А тепер отримувачі валіз відпрацьовують, да, гавноОрбан?
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09.04.2022 22:06 Ответить
Они просто ближе подвели его режим к денацификации.
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09.04.2022 22:03 Ответить
Уберите фотку сморщенного х*йла или поставьте предупреждение 18+.
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09.04.2022 22:04 Ответить
Боря наш хлопак, але все ж тендітність західних політиків вражає... вони оперують ********* поняттями, коли рабсія та її насєленіє живе в 12 сторіччі ментально...
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09.04.2022 22:04 Ответить
1, когда-то до 2014 была в Одессе и пила к-рые со знакомой одесситкой . Она сказала такую фразу- Вы же в Киеве все националисты.

это есть тема , что в Киеве все националисты , завозилась на юго-восток кацапами давно- жто была продуманная политика фсб
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09.04.2022 22:04 Ответить
2. В кацапской армии наверно есть политруки - этой структуре тоже из хремля спускали распоряжения
Потому, если политрук и не зашёл в Украину, то вину с него снимать нельзя- БО ОН НАТАСКИВАЛ ЗВЕРЕЙ НА СЛОВО НАЦИОНАЛИСТ
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09.04.2022 22:07 Ответить
Сорри - ПИЛА КОФЕ , а то редактор слово не понял
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09.04.2022 22:15 Ответить
Та лаааадно..... В этом нет греха
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09.04.2022 22:45 Ответить
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09.04.2022 22:50 Ответить
Не наверное а точно есть - указ о https://www.fontanka.ru/2018/09/04/016/ возвращении в Минобороны военно-политического управления 30 июля 2018 года подписал президент В. *****
4 марта 2021 - Директор Росгвардии Виктор Золотов на итоговой коллегии сообщил, что своим приказом создал в службе Главное военно-политическое управление,
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09.04.2022 22:17 Ответить
Ви так кажете, наче бути патріотом своєї країни - це щось пагане.
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09.04.2022 22:08 Ответить
Читайте внимательно - я пишу что кацапы проводили с населением юго востокаопределённую работу и натравливали на Киев,
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09.04.2022 22:16 Ответить
Я вас прекрасно зрозумів. Націоналіст, себто людина, яка передусім ставить свій народ.
Що тут поганого, перепрошую?
Треба бути зовсім відбитим на голову, щоб вважати слово "націоналіст" чимось паганим. Націоналіст - це патріот своєї країни.
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09.04.2022 22:20 Ответить
Тількі не треба мені пояснювати смисл слова націоналіст . Я Вам в сто разів більш поясню його смисл . Бо ви тількі з'явилися на форумі , а ми на форумі за національну Украину 10 років воюємо
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09.04.2022 22:49 Ответить
‼️‼️‼️Рекомендую

Денацифікація = Деукраїнізація = Геноцид | Ірина Фаріон

https://youtu.be/YzhBfFtk3nU
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09.04.2022 22:52 Ответить
спасибо что рекомендуете это кгб-шницу (она кстати не скрывает), раскрученную и финансируемую кремлевской пропагандой.

тягныбока еще посоветуйте глянуть - он лично у яныка был на содержании, даже за полученное бабло в гросс-бухе аккуратно расписывался
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10.04.2022 12:12 Ответить
Вы не правы. Слушать надо мысли . А мысли у них разумные - национализм во всех западных стран существует и только СОВОК РАЗМЫЛ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ НАЦИЯМИ , а некоторые просто уничтожил и построил БЕЗЛИКИЙ ВАРВАРСКИЙ РУЦКИЙ МИР.

кстати , даже Северная Корея - националисты КОРЕЙЦЫ

РЕКОМЕНДУЮ ПОСЛУШАТЬ У ФАРИОН МАТЕРИАЛЫ ПО ГЕРОЯМ УКРАИНЫ - ВЫ ТОЧНО ДАЖЕ ФАМИЛИЙ ИХ НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛИ , бо живете в информационном поле москалей
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10.04.2022 13:47 Ответить
Brali ste nejaké sedatíva?
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09.04.2022 22:12 Ответить
Nic
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09.04.2022 22:54 Ответить
Вы правы . Люди повторяли тезисы зремля не задумываясь о сути . Я всегда поддерживала линию украинского национализма , т к вижу какие националисты словаки, австрийцы, немцы в отношении своих стран. И очень много форумчан со мной спорили. Жизнь все расставила на свои места - украинская Украина сейчас для большинства важна.
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10.04.2022 11:22 Ответить
Не просто по репутации путла, а всего орковского народа. Там адекватных почти не осталось.
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09.04.2022 22:05 Ответить
Так Борис по дипломатически сказал. По факту, зверства в Буче поставили крест на кацапах в глазах мировой общественности.
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09.04.2022 22:07 Ответить
Репутация тварей и мразей там не только у ху.ла там такая репутация у 140 миллионов.
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09.04.2022 22:05 Ответить
Борис .але ж Ти в курсі.що після окупації українського Криму в рашистського "капутіна" була у світі репутація "куйла" ???
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09.04.2022 22:08 Ответить
Как можно испортить репутацию маньяку?
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09.04.2022 22:09 Ответить
Кремль: Россия создаст концентрационные лагеря, чтобы россияне могли сконцентрироваться в это сложное время
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09.04.2022 22:10 Ответить
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09.04.2022 22:10 Ответить
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09.04.2022 22:11 Ответить
собачьей будки...
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09.04.2022 23:27 Ответить
Ой, че то ржу. А какая у него была репутация????? После взрывов домов по всей стране расеи, после двух чеченских войн, после Беслана, после Абхазии, Осетии, Грузии, после Сирии, после 2014 года в Украине и т.д.????? Репутации матери Терезы, что ли? Миротворца и святого? Клинические идиоты, которые еще все это время ждали ***** в роли Санта Клауса. Вы, своим попустительством, и желанием рубить с ним бабло и закрывать глаза на все его преступления и сделали его таким!!!!! гитлера быстро забыли, и то, как уступали ему в Европе с 37 года. И чем все закончилось? А с ****** поступили еще веселей. Еще месяц назад были готовы сдать Украину ему на съедение, только неувязка вышла. ВСУ дало по зубам этой мрази, и сразу - ай-ай ай, ***** оказалось плохим!!!! Ты вы что? Не может быть!
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09.04.2022 22:11 Ответить
Еще месяц назад были готовы сдать Украину ему на съедение


маячню постити не потрiбно, це не cтосується Британii, CША, Польщi та iнших, здати готовi

були лише деякi окремi путiнферштейни та евро-шльондри.
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09.04.2022 23:24 Ответить
Давай-давай, порозказуй нам казочки.
А нічого, що за пару тижнів до вторгнення, ми ледве встигали приймати військово-транспортні літаки зі зброєю?
Може, Франція і ,особливо, Німеччина і хотіли здати Україну, але США, ВБ, Польща точно цього не хотіли.
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09.04.2022 23:40 Ответить
Зайка моя брульянтовая, я если и буду кого- то постить- то обязательно дам фамилию того человека, который это написал, как я , например делаю перепосты Валерия Прозапаса, Юрия Гудименко, Андрея Смолия и других. А это мои мысли собственные, вы не поверите!!!!))))) Так вот я вам говорю, при всем огромном уважении к Америке, Великобритании и некоторым другим так называемым развитым странам- что можете не сомневаться, что если бы Украина начала активно терять территории и проигрывать войну, все дружно бы бросились уговаривать ***** , что тра-ля-ля, нужен мир, идем на уступки и тому подобное. Потому как - умиротворяли бы.

Я безмерно признателен, как бывший военный, правительствам Польши, Прибалтийских стран, Великобритании, США за то, что они сейчас для нас делают, какое оружие поставляют, какие санкции вводят, хотя для них- это потеря огромных денег. Я понимаю, что без их оружия мы бы и недели не продержались, очень ценю это и знаю , как наши ребята это ценят на передовой, и кстати, никогда бы не смог, как наш ********** во всем постоянно упрекать НАТО и США и остальных. Это по моему чистой воды сволочизм, т.к. с чего он решил, что нам вообще кто-то что то должен? Он сам все 3 года пытается сдать страну русне, но виноваты НАТО. Тему развивать не буду. А то сразу хочется взять автомат и пострелять немного в определенное направление)))
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09.04.2022 23:53 Ответить
+ТЕРАКТ С САМОЛЕТОМ ПОЛЬСКОГО ПРЕЗИДЕНТА Качинского и его ПРАВИТЕЛЬСТВА‼️
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10.04.2022 09:48 Ответить
Не тільки по ***** а і по кацапському народонасєлєнию. Увесь світ побачив справжнє звіряче обличчя орди. Не треба все зводити до путіна, там усі такі.
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09.04.2022 22:18 Ответить
90%
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10.04.2022 09:52 Ответить
Краще би кілька ударів по голові сокирою ***** завдати, кілька - щоб з гарантією
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09.04.2022 22:22 Ответить
...А хто тут в раскольнікови крайній? Що, нікого?..
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09.04.2022 23:45 Ответить
Какая репутация?!
Когда у него в авторитете такие "лидеры", то откуда взяться репутации?
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09.04.2022 22:43 Ответить
ciрОжа, свинособако, ПНХ !
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09.04.2022 23:19 Ответить
Гайда на бутилку, виродок!
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09.04.2022 23:46 Ответить

Слава Британiї !

Смерть кацапо-ординському шизо-фашизму ! Смерть азiопськiй паРашi !

Cмерть рашистським окупантам!


Rule, Britannia

https://youtu.be/FoHgSLp19YE

https://i1.sndcdn.com/artworks-Btth4W6EnEPjTj1l-utLKWA-t500x500.jpg
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09.04.2022 23:18 Ответить
Бач як казав один шаман Габишев який ішов пішки до Кремля ,там сидить звичайний Антихрист и ми украінці нарешти за всі століття маемо в 2022 місию перемогти самого диявола !!така доля в нас стерти с карти цю краіну московію щоб бильше іі не було в світи ніколи вжє!!!
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10.04.2022 03:57 Ответить
Путину уже капут и его недоармии тоже сборище тупых ублюдко
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10.04.2022 09:58 Ответить
Тому зе й торопиться мирну угоду підписати щоб трохи підняти репутацію.
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10.04.2022 10:08 Ответить
Да,Хуйло від цього почервонів від сорому...
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10.04.2022 11:10 Ответить
у него репутация сатаны!
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10.04.2022 12:38 Ответить
!!!! Инстаграм. !!!! Имя dynia_ek_vezunia406.

та кацапська тварина охерела,,, хакери зірьвіть її сторінку, вона обсирається Азов і ЗСУ. Будь ласк
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10.04.2022 14:34 Ответить
Мені здається , що вона має якесь відношення до сім'ї Путін
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10.04.2022 14:38 Ответить
ПУТИН САМ СЕБЯ ПЕРИЭГРАЛ ЗАМУТИЛ BREXSIT // ОСТРОВ СОКРОВИЩ И ПОРЯДКА СОСКОЧИЛ ОТ ДЭБИЛОВ КУПЛЕНЫХ ЭЭСС ТИПА ПОСАБИТЬ ЭЭСС ТЕ САМИ СЕБЯ АНАЛЬНО ИМЕЮТ,,,А БРИТАНИИ ДАЛ ШАНС РВАНУТЬ РАСПЕТЛЯЛИСЬ ЮРИДЕЧЕСКИ С фрнацузиками и остальными ..СПАСИБО ВОВА НАС ТАК СПЛОТИЛ..ДНЕПРА БЕРЕГА ЖИВУ МОЙ КРАСИВЕЙШИЙ ГОРОД ПОЛОН БЕЖЕНЦЕВ И ПО РАБОТЕ ВИЖУ МЫ ЕЩЕ МОЖЕМ С УБЛЮДКАМИ КАК ТО ЭТО ГОВОРИТЬ ..НО ПОДРОСТКИ У КОТОРЫХ УКРАЛИ БУДЕШИЕ НАДЕЮСЬ НЕ ПРОСТЯТ ВСЕМ РЮСКИМ У НАС ВОЙНА СМЕРТНАЯ НА ВЫЖИВАНИЕ..ВСЕ РЮСКИЕ БЕЗ РАЗБОРУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТРУПАМИ...ПОТОМ БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ
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10.04.2022 14:46 Ответить
 
 