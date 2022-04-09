Звірства окупантів на Київщині завдали нищівного удару репутації Путіна, - Джонсон

Репутація президента РФ Путіна зазнала нищівного удару через звірства російських окупантів на Київщині.

Про це він повідомив під час пресконференції за підсумками перемовин із президентом Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що Путін зробив у Бучі, у Ірпіні, ті військові злочини - завдали нищівного удару його репутації та репутації його уряду", - наголосив він.

"Ми тривалий час обговорювали те, що його відведення військ (від Києва) є тимчасовим, тому на Путіна необхідно тиснути", - додав Джонсон.

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