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Звірства окупантів на Київщині завдали нищівного удару репутації Путіна, - Джонсон
Репутація президента РФ Путіна зазнала нищівного удару через звірства російських окупантів на Київщині.
Про це він повідомив під час пресконференції за підсумками перемовин із президентом Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що Путін зробив у Бучі, у Ірпіні, ті військові злочини - завдали нищівного удару його репутації та репутації його уряду", - наголосив він.
"Ми тривалий час обговорювали те, що його відведення військ (від Києва) є тимчасовим, тому на Путіна необхідно тиснути", - додав Джонсон.
Топ коментарі
+67 Oleksandr Onys
показати весь коментар09.04.2022 22:02
+56 Yakov Yakov
показати весь коментар09.04.2022 22:02
+49 Сергій Матвієнко #512519
показати весь коментар09.04.2022 22:03
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Свого часу усі майже були впевенні , що Батісто Бокассо - канібал .
Але це не завадило а ні Льоні Брєжнєву , а ні навіть Валері Жискар д'Естену цілуватися з ним в засос .
Більш того , коли його скинули , Франція надала йому політичний притулок й тільки Метеран його попросив геть ... А Валері надав йому притулов вже після фільму "Le Professionnel" з ********* , де Бокасса зібраженно як садиста й вбивцю ...
після грузії,
після криму,
після донбасу,
після сирії,
то я не знаю...
Але ж валізи з нафтодоларами... Хто ж не мріє отримувать щомісяця валізу з нафтодоларами... А тепер отримувачі валіз відпрацьовують, да, гавноОрбан?
это есть тема , что в Киеве все националисты , завозилась на юго-восток кацапами давно- жто была продуманная политика фсб
Потому, если политрук и не зашёл в Украину, то вину с него снимать нельзя- БО ОН НАТАСКИВАЛ ЗВЕРЕЙ НА СЛОВО НАЦИОНАЛИСТ
4 марта 2021 - Директор Росгвардии Виктор Золотов на итоговой коллегии сообщил, что своим приказом создал в службе Главное военно-политическое управление,
Що тут поганого, перепрошую?
Треба бути зовсім відбитим на голову, щоб вважати слово "націоналіст" чимось паганим. Націоналіст - це патріот своєї країни.
Денацифікація = Деукраїнізація = Геноцид | Ірина Фаріон
https://youtu.be/YzhBfFtk3nU
тягныбока еще посоветуйте глянуть - он лично у яныка был на содержании, даже за полученное бабло в гросс-бухе аккуратно расписывался
кстати , даже Северная Корея - националисты КОРЕЙЦЫ
РЕКОМЕНДУЮ ПОСЛУШАТЬ У ФАРИОН МАТЕРИАЛЫ ПО ГЕРОЯМ УКРАИНЫ - ВЫ ТОЧНО ДАЖЕ ФАМИЛИЙ ИХ НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛИ , бо живете в информационном поле москалей
маячню постити не потрiбно, це не cтосується Британii, CША, Польщi та iнших, здати готовi
були лише деякi окремi путiнферштейни та евро-шльондри.
А нічого, що за пару тижнів до вторгнення, ми ледве встигали приймати військово-транспортні літаки зі зброєю?
Може, Франція і ,особливо, Німеччина і хотіли здати Україну, але США, ВБ, Польща точно цього не хотіли.
Я безмерно признателен, как бывший военный, правительствам Польши, Прибалтийских стран, Великобритании, США за то, что они сейчас для нас делают, какое оружие поставляют, какие санкции вводят, хотя для них- это потеря огромных денег. Я понимаю, что без их оружия мы бы и недели не продержались, очень ценю это и знаю , как наши ребята это ценят на передовой, и кстати, никогда бы не смог, как наш ********** во всем постоянно упрекать НАТО и США и остальных. Это по моему чистой воды сволочизм, т.к. с чего он решил, что нам вообще кто-то что то должен? Он сам все 3 года пытается сдать страну русне, но виноваты НАТО. Тему развивать не буду. А то сразу хочется взять автомат и пострелять немного в определенное направление)))
Когда у него в авторитете такие "лидеры", то откуда взяться репутации?
Слава Британiї !
Смерть кацапо-ординському шизо-фашизму ! Смерть азiопськiй паРашi !
Cмерть рашистським окупантам!
Rule, Britannia
https://youtu.be/FoHgSLp19YE
https://i1.sndcdn.com/artworks-Btth4W6EnEPjTj1l-utLKWA-t500x500.jpg
та кацапська тварина охерела,,, хакери зірьвіть її сторінку, вона обсирається Азов і ЗСУ. Будь ласк