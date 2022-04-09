УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10461 відвідувач онлайн
Новини Війна Різня в Бучі
18 439 59

Звірства окупантів на Київщині завдали нищівного удару репутації Путіна, - Джонсон

путін

Репутація президента РФ Путіна зазнала нищівного удару через звірства російських окупантів на Київщині.

Про це він повідомив під час пресконференції за підсумками перемовин із президентом Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що Путін зробив у Бучі, у Ірпіні, ті військові злочини - завдали нищівного удару його репутації та репутації його уряду", - наголосив він.

"Ми тривалий час обговорювали те, що його відведення військ (від Києва) є тимчасовим, тому на Путіна необхідно тиснути", - додав Джонсон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія хоче лібералізувати торгівлю з Україною та допомогти із розмінуванням, - Джонсон

Автор: 

путін володимир (23780) Джонсон Борис (582) Буча (540)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+67
В ***** була репутація?
показати весь коментар
09.04.2022 22:02
+56
а звірства путіна в Чечні, Сирії репутацію ***** не пошкодили?
показати весь коментар
09.04.2022 22:02
+49
якщо після чечні у путіна була якась репутація,

після грузії,

після криму,

після донбасу,

після сирії,

то я не знаю...
показати весь коментар
09.04.2022 22:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В ***** була репутація?
показати весь коментар
09.04.2022 22:02 Відповісти
Да. Репутация - *****!
показати весь коментар
09.04.2022 22:10 Відповісти
показати весь коментар
09.04.2022 22:54 Відповісти
а звірства путіна в Чечні, Сирії репутацію ***** не пошкодили?
показати весь коментар
09.04.2022 22:02 Відповісти
Судячи по реакції світу таки ні, не зашкодили.
показати весь коментар
09.04.2022 22:11 Відповісти
У терміна "політична репутація" у самого дуже дивна "репутація" .

Свого часу усі майже були впевенні , що Батісто Бокассо - канібал .
Але це не завадило а ні Льоні Брєжнєву , а ні навіть Валері Жискар д'Естену цілуватися з ним в засос .
Більш того , коли його скинули , Франція надала йому політичний притулок й тільки Метеран його попросив геть ... А Валері надав йому притулов вже після фільму "Le Professionnel" з ********* , де Бокасса зібраженно як садиста й вбивцю ...
показати весь коментар
10.04.2022 11:47 Відповісти
якщо після чечні у путіна була якась репутація,

після грузії,

після криму,

після донбасу,

після сирії,

то я не знаю...
показати весь коментар
09.04.2022 22:03 Відповісти
Репутація людожера.
Але ж валізи з нафтодоларами... Хто ж не мріє отримувать щомісяця валізу з нафтодоларами... А тепер отримувачі валіз відпрацьовують, да, гавноОрбан?
показати весь коментар
09.04.2022 22:06 Відповісти
Они просто ближе подвели его режим к денацификации.
показати весь коментар
09.04.2022 22:03 Відповісти
Уберите фотку сморщенного х*йла или поставьте предупреждение 18+.
показати весь коментар
09.04.2022 22:04 Відповісти
Боря наш хлопак, але все ж тендітність західних політиків вражає... вони оперують ********* поняттями, коли рабсія та її насєленіє живе в 12 сторіччі ментально...
показати весь коментар
09.04.2022 22:04 Відповісти
1, когда-то до 2014 была в Одессе и пила к-рые со знакомой одесситкой . Она сказала такую фразу- Вы же в Киеве все националисты.

это есть тема , что в Киеве все националисты , завозилась на юго-восток кацапами давно- жто была продуманная политика фсб
показати весь коментар
09.04.2022 22:04 Відповісти
2. В кацапской армии наверно есть политруки - этой структуре тоже из хремля спускали распоряжения
Потому, если политрук и не зашёл в Украину, то вину с него снимать нельзя- БО ОН НАТАСКИВАЛ ЗВЕРЕЙ НА СЛОВО НАЦИОНАЛИСТ
показати весь коментар
09.04.2022 22:07 Відповісти
Сорри - ПИЛА КОФЕ , а то редактор слово не понял
показати весь коментар
09.04.2022 22:15 Відповісти
Та лаааадно..... В этом нет греха
показати весь коментар
09.04.2022 22:45 Відповісти
показати весь коментар
09.04.2022 22:50 Відповісти
Не наверное а точно есть - указ о https://www.fontanka.ru/2018/09/04/016/ возвращении в Минобороны военно-политического управления 30 июля 2018 года подписал президент В. *****
4 марта 2021 - Директор Росгвардии Виктор Золотов на итоговой коллегии сообщил, что своим приказом создал в службе Главное военно-политическое управление,
показати весь коментар
09.04.2022 22:17 Відповісти
Ви так кажете, наче бути патріотом своєї країни - це щось пагане.
показати весь коментар
09.04.2022 22:08 Відповісти
Читайте внимательно - я пишу что кацапы проводили с населением юго востокаопределённую работу и натравливали на Киев,
показати весь коментар
09.04.2022 22:16 Відповісти
Я вас прекрасно зрозумів. Націоналіст, себто людина, яка передусім ставить свій народ.
Що тут поганого, перепрошую?
Треба бути зовсім відбитим на голову, щоб вважати слово "націоналіст" чимось паганим. Націоналіст - це патріот своєї країни.
показати весь коментар
09.04.2022 22:20 Відповісти
Тількі не треба мені пояснювати смисл слова націоналіст . Я Вам в сто разів більш поясню його смисл . Бо ви тількі з'явилися на форумі , а ми на форумі за національну Украину 10 років воюємо
показати весь коментар
09.04.2022 22:49 Відповісти
‼️‼️‼️Рекомендую

Денацифікація = Деукраїнізація = Геноцид | Ірина Фаріон

https://youtu.be/YzhBfFtk3nU
показати весь коментар
09.04.2022 22:52 Відповісти
спасибо что рекомендуете это кгб-шницу (она кстати не скрывает), раскрученную и финансируемую кремлевской пропагандой.

тягныбока еще посоветуйте глянуть - он лично у яныка был на содержании, даже за полученное бабло в гросс-бухе аккуратно расписывался
показати весь коментар
10.04.2022 12:12 Відповісти
Вы не правы. Слушать надо мысли . А мысли у них разумные - национализм во всех западных стран существует и только СОВОК РАЗМЫЛ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ НАЦИЯМИ , а некоторые просто уничтожил и построил БЕЗЛИКИЙ ВАРВАРСКИЙ РУЦКИЙ МИР.

кстати , даже Северная Корея - националисты КОРЕЙЦЫ

РЕКОМЕНДУЮ ПОСЛУШАТЬ У ФАРИОН МАТЕРИАЛЫ ПО ГЕРОЯМ УКРАИНЫ - ВЫ ТОЧНО ДАЖЕ ФАМИЛИЙ ИХ НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛИ , бо живете в информационном поле москалей
показати весь коментар
10.04.2022 13:47 Відповісти
Brali ste nejaké sedatíva?
показати весь коментар
09.04.2022 22:12 Відповісти
Nic
показати весь коментар
09.04.2022 22:54 Відповісти
Вы правы . Люди повторяли тезисы зремля не задумываясь о сути . Я всегда поддерживала линию украинского национализма , т к вижу какие националисты словаки, австрийцы, немцы в отношении своих стран. И очень много форумчан со мной спорили. Жизнь все расставила на свои места - украинская Украина сейчас для большинства важна.
показати весь коментар
10.04.2022 11:22 Відповісти
Не просто по репутации путла, а всего орковского народа. Там адекватных почти не осталось.
показати весь коментар
09.04.2022 22:05 Відповісти
Так Борис по дипломатически сказал. По факту, зверства в Буче поставили крест на кацапах в глазах мировой общественности.
показати весь коментар
09.04.2022 22:07 Відповісти
Репутация тварей и мразей там не только у ху.ла там такая репутация у 140 миллионов.
показати весь коментар
09.04.2022 22:05 Відповісти
Борис .але ж Ти в курсі.що після окупації українського Криму в рашистського "капутіна" була у світі репутація "куйла" ???
показати весь коментар
09.04.2022 22:08 Відповісти
Как можно испортить репутацию маньяку?
показати весь коментар
09.04.2022 22:09 Відповісти
Кремль: Россия создаст концентрационные лагеря, чтобы россияне могли сконцентрироваться в это сложное время
показати весь коментар
09.04.2022 22:10 Відповісти
показати весь коментар
09.04.2022 22:10 Відповісти
показати весь коментар
09.04.2022 22:11 Відповісти
собачьей будки...
показати весь коментар
09.04.2022 23:27 Відповісти
Ой, че то ржу. А какая у него была репутация????? После взрывов домов по всей стране расеи, после двух чеченских войн, после Беслана, после Абхазии, Осетии, Грузии, после Сирии, после 2014 года в Украине и т.д.????? Репутации матери Терезы, что ли? Миротворца и святого? Клинические идиоты, которые еще все это время ждали ***** в роли Санта Клауса. Вы, своим попустительством, и желанием рубить с ним бабло и закрывать глаза на все его преступления и сделали его таким!!!!! гитлера быстро забыли, и то, как уступали ему в Европе с 37 года. И чем все закончилось? А с ****** поступили еще веселей. Еще месяц назад были готовы сдать Украину ему на съедение, только неувязка вышла. ВСУ дало по зубам этой мрази, и сразу - ай-ай ай, ***** оказалось плохим!!!! Ты вы что? Не может быть!
показати весь коментар
09.04.2022 22:11 Відповісти
Еще месяц назад были готовы сдать Украину ему на съедение


маячню постити не потрiбно, це не cтосується Британii, CША, Польщi та iнших, здати готовi

були лише деякi окремi путiнферштейни та евро-шльондри.
показати весь коментар
09.04.2022 23:24 Відповісти
Давай-давай, порозказуй нам казочки.
А нічого, що за пару тижнів до вторгнення, ми ледве встигали приймати військово-транспортні літаки зі зброєю?
Може, Франція і ,особливо, Німеччина і хотіли здати Україну, але США, ВБ, Польща точно цього не хотіли.
показати весь коментар
09.04.2022 23:40 Відповісти
Зайка моя брульянтовая, я если и буду кого- то постить- то обязательно дам фамилию того человека, который это написал, как я , например делаю перепосты Валерия Прозапаса, Юрия Гудименко, Андрея Смолия и других. А это мои мысли собственные, вы не поверите!!!!))))) Так вот я вам говорю, при всем огромном уважении к Америке, Великобритании и некоторым другим так называемым развитым странам- что можете не сомневаться, что если бы Украина начала активно терять территории и проигрывать войну, все дружно бы бросились уговаривать ***** , что тра-ля-ля, нужен мир, идем на уступки и тому подобное. Потому как - умиротворяли бы.

Я безмерно признателен, как бывший военный, правительствам Польши, Прибалтийских стран, Великобритании, США за то, что они сейчас для нас делают, какое оружие поставляют, какие санкции вводят, хотя для них- это потеря огромных денег. Я понимаю, что без их оружия мы бы и недели не продержались, очень ценю это и знаю , как наши ребята это ценят на передовой, и кстати, никогда бы не смог, как наш ********** во всем постоянно упрекать НАТО и США и остальных. Это по моему чистой воды сволочизм, т.к. с чего он решил, что нам вообще кто-то что то должен? Он сам все 3 года пытается сдать страну русне, но виноваты НАТО. Тему развивать не буду. А то сразу хочется взять автомат и пострелять немного в определенное направление)))
показати весь коментар
09.04.2022 23:53 Відповісти
+ТЕРАКТ С САМОЛЕТОМ ПОЛЬСКОГО ПРЕЗИДЕНТА Качинского и его ПРАВИТЕЛЬСТВА‼️
показати весь коментар
10.04.2022 09:48 Відповісти
Не тільки по ***** а і по кацапському народонасєлєнию. Увесь світ побачив справжнє звіряче обличчя орди. Не треба все зводити до путіна, там усі такі.
показати весь коментар
09.04.2022 22:18 Відповісти
90%
показати весь коментар
10.04.2022 09:52 Відповісти
Краще би кілька ударів по голові сокирою ***** завдати, кілька - щоб з гарантією
показати весь коментар
09.04.2022 22:22 Відповісти
...А хто тут в раскольнікови крайній? Що, нікого?..
показати весь коментар
09.04.2022 23:45 Відповісти
Какая репутация?!
Когда у него в авторитете такие "лидеры", то откуда взяться репутации?
показати весь коментар
09.04.2022 22:43 Відповісти
ciрОжа, свинособако, ПНХ !
показати весь коментар
09.04.2022 23:19 Відповісти
Гайда на бутилку, виродок!
показати весь коментар
09.04.2022 23:46 Відповісти

Слава Британiї !

Смерть кацапо-ординському шизо-фашизму ! Смерть азiопськiй паРашi !

Cмерть рашистським окупантам!


Rule, Britannia

https://youtu.be/FoHgSLp19YE

https://i1.sndcdn.com/artworks-Btth4W6EnEPjTj1l-utLKWA-t500x500.jpg
показати весь коментар
09.04.2022 23:18 Відповісти
Бач як казав один шаман Габишев який ішов пішки до Кремля ,там сидить звичайний Антихрист и ми украінці нарешти за всі століття маемо в 2022 місию перемогти самого диявола !!така доля в нас стерти с карти цю краіну московію щоб бильше іі не було в світи ніколи вжє!!!
показати весь коментар
10.04.2022 03:57 Відповісти
Путину уже капут и его недоармии тоже сборище тупых ублюдко
показати весь коментар
10.04.2022 09:58 Відповісти
Тому зе й торопиться мирну угоду підписати щоб трохи підняти репутацію.
показати весь коментар
10.04.2022 10:08 Відповісти
Да,Хуйло від цього почервонів від сорому...
показати весь коментар
10.04.2022 11:10 Відповісти
у него репутация сатаны!
показати весь коментар
10.04.2022 12:38 Відповісти
!!!! Инстаграм. !!!! Имя dynia_ek_vezunia406.

та кацапська тварина охерела,,, хакери зірьвіть її сторінку, вона обсирається Азов і ЗСУ. Будь ласк
показати весь коментар
10.04.2022 14:34 Відповісти
Мені здається , що вона має якесь відношення до сім'ї Путін
показати весь коментар
10.04.2022 14:38 Відповісти
ПУТИН САМ СЕБЯ ПЕРИЭГРАЛ ЗАМУТИЛ BREXSIT // ОСТРОВ СОКРОВИЩ И ПОРЯДКА СОСКОЧИЛ ОТ ДЭБИЛОВ КУПЛЕНЫХ ЭЭСС ТИПА ПОСАБИТЬ ЭЭСС ТЕ САМИ СЕБЯ АНАЛЬНО ИМЕЮТ,,,А БРИТАНИИ ДАЛ ШАНС РВАНУТЬ РАСПЕТЛЯЛИСЬ ЮРИДЕЧЕСКИ С фрнацузиками и остальными ..СПАСИБО ВОВА НАС ТАК СПЛОТИЛ..ДНЕПРА БЕРЕГА ЖИВУ МОЙ КРАСИВЕЙШИЙ ГОРОД ПОЛОН БЕЖЕНЦЕВ И ПО РАБОТЕ ВИЖУ МЫ ЕЩЕ МОЖЕМ С УБЛЮДКАМИ КАК ТО ЭТО ГОВОРИТЬ ..НО ПОДРОСТКИ У КОТОРЫХ УКРАЛИ БУДЕШИЕ НАДЕЮСЬ НЕ ПРОСТЯТ ВСЕМ РЮСКИМ У НАС ВОЙНА СМЕРТНАЯ НА ВЫЖИВАНИЕ..ВСЕ РЮСКИЕ БЕЗ РАЗБОРУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТРУПАМИ...ПОТОМ БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ
показати весь коментар
10.04.2022 14:46 Відповісти
 
 