Стратегия защиты для каждого цивилизованного государства - давить на Россию больше, - Зеленский

Задача антивоенной коалиции Украины и Великобритании – скорее завершить эту войну, которую начала Россия.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Именно поэтому это не просто моральная обязанность всех демократических государств, всех сил Европы – поддерживать стремление Украины к миру.

Это, собственно, стратегия защиты для каждого цивилизованного государства. Давить на Россию как можно больше, чтобы как можно быстрее восстановить мир и безопасность. Чтобы как можно быстрее вернуть силу в международное право и остановить катастрофу от применения права силы. Катастрофу, которая неизбежно ударит по всем. Потому что у российской агрессии не было цели ограничиться только одной Украиной. Только разрушением нашей свободы и нашей жизни. Весь европейский проект – вот мишень для России", – подчеркнул он.

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