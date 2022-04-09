Стратегія захисту для кожної цивілізованої держави - тиснути на Росію якнайбільше, - Зеленський
Завдання антивоєнної коаліції України та Великої Британії - швидше завершити цю війну, яку розпочала Росія.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Саме тому це не просто моральний обовʼязок усіх демократичних держав, усіх сил Європи – підтримувати прагнення України до миру.
Це, власне, стратегія захисту для кожної цивілізованої держави. Тиснути на Росію якнайбільше, щоб якнайшвидше відновити мир і безпеку. Щоб якнайшвидше повернути силу міжнародному праву й зупинити катастрофу від застосування права сили. Катастрофу, яка неминуче вдарить по всіх. Бо російська агресія не мала на меті обмежитися лише однією Україною. Лише руйнацією нашої свободи і нашого життя. Увесь європейський проект – ось мішень для Росії", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Один із бійців Києва написав музику та змонтував відео про те, як наші воїни знищують орків. "Вбий москаля".
https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1512843893016088583
Військовим вдалося захопити 184 танки, 119 бойових броньованих машин, 163 БМП, 47 БТР, 28 мобільних машин піхоти, 7 станцій зв'язку та 47 інженерних машин.
Аналітики Oryx ведуть облік знищених транспортних засобів та обладнання обох сторін, про які є фото- та відеоматеріали. Таким чином, загальна кількість знищеної техніки значно вища.
Я в 2018 - "Наша Армія добре розвивається, якщо це зміниться, то війна вирветься з зони ООС".
Я в 2019 - "Всі "розведення" і "перемир'я" фейк, війна триває не через "воінствєнноє меньшинство", її не зупинити підмахуванням кремлю видачами беркутівців та цемахів".
Я в 2020 - "Ігнорувати втрати на війні підло, справи проти військових і зрив оборонного замовлення путін не оцінить, як і згортання реформ в ЗСУ, це тільки підштовхне його до посилення війни"
Я в 2021 - "Кроти відверто злили вагнерівців, розвідка прямо каже про зрадників, оборонне замовлення зірвано вчергове, почалися політичні репресії, військових продовжуть пакувати мусора, попередження союзників про плани рф ігноруються - все це робить нас слабкими і провокує путіна на велику війну".
2022, я як завжди в армії, бо війна, про яку я попереджав (навіть книжку про це написав).
.............
І от "слуга" Вєніславскій в 2022 - подає законопроект, згідно якого військовослужбовці "не мають права висловлювати погляди та думки стосовно діяльності вищого військово-політичного керівництва Держави" (с)
Хороша спроба закрити рота таким як я, правда?
Тільки от чому мовчати маю я, хоча весь цей час був правим - а колективний Вєніславський не хоче завалити *****, попередньо вибачившись за багаторічну брехню про "мір-мір-мір та інші викрутаси, через які таки війна?
........
Я не сильно не на часі розкачую лодку?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZUIU_QlJtBzf0Y1Kise2-ZXezuoqWsGyJdNt0YUVjUYtxdhdNXMN34juJsdsLy46azox130vqSiImAfKf_jRc6sYvk91dSMkLoJBhq2-bN7wMyUWQkAnCUmxt3O71fHqFy1CnQxV1IYu9oE_7r7p1_K4_prKfI6gTEhFBQdQBonSw&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
Шарапова Дениса Александровича заместителем министра обороны Украины;"
Ви винні бо уряд був не готовий до очевидного вторгнення расєі деякі людські втрати на вашої совісті
Ну, як ти постійно хочешь:
Зустрінутись, побалакати, заглянути в очі...
@boikobogdan1
ДЖОНСОН У КИЄВІ!ПРИЧИНА ПРИЇЗДУ-ПОПЕРЕДИТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО НАСЛІДКИ ВІД СПРОБИ ЗАКЛЮЧИТИ З ******"СЕПАРАТНИЙ МИР"!САМЕ "СЕПАРАТНИЙ"-ТАК ОЦІНЮТЬ В ЛОНДОНІ І США ПОТУГИ ЗЕЛЬЦА ВИКОНАТИ ОМАНСЬКІ УГОДИ І УСУНУТИ КОМАНДУВАННЯ ЗСУ!Є ВИМОГА ПРИБРАТИ БАНДУ ЄРМАКА!ЦЕ УЛЬТИМАТУМ ЗАХОДУ!!!