Стратегія захисту для кожної цивілізованої держави - тиснути на Росію якнайбільше, - Зеленський

Завдання антивоєнної коаліції України та Великої Британії - швидше завершити цю війну, яку розпочала Росія.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме тому це не просто моральний обовʼязок усіх демократичних держав, усіх сил Європи – підтримувати прагнення України до миру.

Це, власне, стратегія захисту для кожної цивілізованої держави. Тиснути на Росію якнайбільше, щоб якнайшвидше відновити мир і безпеку. Щоб якнайшвидше повернути силу міжнародному праву й зупинити катастрофу від застосування права сили. Катастрофу, яка неминуче вдарить по всіх. Бо російська агресія не мала на меті обмежитися лише однією Україною. Лише руйнацією нашої свободи і нашого життя. Увесь європейський проект – ось мішень для Росії", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На бажання Росії шукати мир подіє нафтове ембарго, - Зеленський. ВIДЕО