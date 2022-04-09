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Новини Санкції проти Росії Війна
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Стратегія захисту для кожної цивілізованої держави - тиснути на Росію якнайбільше, - Зеленський

буча,зеленський

Завдання антивоєнної коаліції України та Великої Британії - швидше завершити цю війну, яку розпочала Росія.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме тому це не просто моральний обовʼязок усіх демократичних держав, усіх сил Європи – підтримувати прагнення України до миру.

Це, власне, стратегія захисту для кожної цивілізованої держави. Тиснути на Росію якнайбільше, щоб якнайшвидше відновити мир і безпеку. Щоб якнайшвидше повернути силу міжнародному праву й зупинити катастрофу від застосування права сили. Катастрофу, яка неминуче вдарить по всіх. Бо російська агресія не мала на меті обмежитися лише однією Україною. Лише руйнацією нашої свободи і нашого життя. Увесь європейський проект – ось мішень для Росії", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На бажання Росії шукати мир подіє нафтове ембарго, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) санкції (11802)


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Топ коментарі
+12
Начните с себя, Зеленский! Уберите, работающих на интересы России, татарова, портнова, рабиновича, ермака, пололяка и всю пророссийскую Компашку в нужное место!
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09.04.2022 22:51
+10
пан Арестович, Люся, я знаю що ти читаєш Цензор, народ розуміє що Зеленський та його оточення ігнорували сигнали від розвідки США, Великобританії починаючи з осені тощо і вішали лапшу народові що війни не може бути.
Ви винні бо уряд був не готовий до очевидного вторгнення расєі деякі людські втрати на вашої совісті
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09.04.2022 22:52
+9
И Арахамию с Арестовичем
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09.04.2022 22:58
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Хіт від Тероборони ЗСУ
Один із бійців Києва написав музику та змонтував відео про те, як наші воїни знищують орків. "Вбий москаля".
https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1512843893016088583
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09.04.2022 22:46 Відповісти
За даними з початку вторгнення Росія втратила 2696 одиниць транспортних засобів військового призначення. При цьому 1414 з них було знищено, 39 пошкоджено, 236 кинуто та 1007 захоплено.

Військовим вдалося захопити 184 танки, 119 бойових броньованих машин, 163 БМП, 47 БТР, 28 мобільних машин піхоти, 7 станцій зв'язку та 47 інженерних машин.

Аналітики Oryx ведуть облік знищених транспортних засобів та обладнання обох сторін, про які є фото- та відеоматеріали. Таким чином, загальна кількість знищеної техніки значно вища.
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09.04.2022 22:48 Відповісти
Начните с себя, Зеленский! Уберите, работающих на интересы России, татарова, портнова, рабиновича, ермака, пололяка и всю пророссийскую Компашку в нужное место!
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09.04.2022 22:51 Відповісти
И Арахамию с Арестовичем
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09.04.2022 22:58 Відповісти
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZUIU_QlJtBzf0Y1Kise2-ZXezuoqWsGyJdNt0YUVjUYtxdhdNXMN34juJsdsLy46azox130vqSiImAfKf_jRc6sYvk91dSMkLoJBhq2-bN7wMyUWQkAnCUmxt3O71fHqFy1CnQxV1IYu9oE_7r7p1_K4_prKfI6gTEhFBQdQBonSw&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас





Я в 2018 - "Наша Армія добре розвивається, якщо це зміниться, то війна вирветься з зони ООС".

Я в 2019 - "Всі "розведення" і "перемир'я" фейк, війна триває не через "воінствєнноє меньшинство", її не зупинити підмахуванням кремлю видачами беркутівців та цемахів".

Я в 2020 - "Ігнорувати втрати на війні підло, справи проти військових і зрив оборонного замовлення путін не оцінить, як і згортання реформ в ЗСУ, це тільки підштовхне його до посилення війни"

Я в 2021 - "Кроти відверто злили вагнерівців, розвідка прямо каже про зрадників, оборонне замовлення зірвано вчергове, почалися політичні репресії, військових продовжуть пакувати мусора, попередження союзників про плани рф ігноруються - все це робить нас слабкими і провокує путіна на велику війну".

2022, я як завжди в армії, бо війна, про яку я попереджав (навіть книжку про це написав).
.............
І от "слуга" Вєніславскій в 2022 - подає законопроект, згідно якого військовослужбовці "не мають права висловлювати погляди та думки стосовно діяльності вищого військово-політичного керівництва Держави" (с)

Хороша спроба закрити рота таким як я, правда?

Тільки от чому мовчати маю я, хоча весь цей час був правим - а колективний Вєніславський не хоче завалити *****, попередньо вибачившись за багаторічну брехню про "мір-мір-мір та інші викрутаси, через які таки війна?
........
Я не сильно не на часі розкачую лодку?

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZUIU_QlJtBzf0Y1Kise2-ZXezuoqWsGyJdNt0YUVjUYtxdhdNXMN34juJsdsLy46azox130vqSiImAfKf_jRc6sYvk91dSMkLoJBhq2-bN7wMyUWQkAnCUmxt3O71fHqFy1CnQxV1IYu9oE_7r7p1_K4_prKfI6gTEhFBQdQBonSw&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas



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09.04.2022 23:30 Відповісти
Только новых добавляет:"

Шарапова Дениса Александровича заместителем министра обороны Украины;"
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10.04.2022 00:03 Відповісти
пан Арестович, Люся, я знаю що ти читаєш Цензор, народ розуміє що Зеленський та його оточення ігнорували сигнали від розвідки США, Великобританії починаючи з осені тощо і вішали лапшу народові що війни не може бути.
Ви винні бо уряд був не готовий до очевидного вторгнення расєі деякі людські втрати на вашої совісті
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09.04.2022 22:52 Відповісти
Не поважаю цього звільненого перед війною циніка, який не знає краю балаканини . Він не хотів більше з цією владою працювати, а на сьогодні блазнює
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09.04.2022 22:58 Відповісти
Он может дежурный клоун
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09.04.2022 22:59 Відповісти
Предлагаю заикающегося говнополковника Люсю Обдристовича снова отправить рекламировать стиральный порошок Бонукс
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09.04.2022 23:07 Відповісти
🤣🤣🤣
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09.04.2022 23:10 Відповісти
пан чи пані Люся Арестович вважає нас тупими, бо він конкретно пише, що Залужний - це вішалка для кітєля, а всім керує лише Зеленський.
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09.04.2022 23:03 Відповісти
Ну якщо Зе керує всем ЗСУ- хто приказав розмінувати дорогу з Криму ?
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09.04.2022 23:13 Відповісти
Зеленський, хто ж ще. А взагалі, якби не мінські, то ***** раком би не встав
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09.04.2022 23:16 Відповісти
А може ПЕРЕМОВИНИ?!
Ну, як ти постійно хочешь:
Зустрінутись, побалакати, заглянути в очі...
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09.04.2022 22:53 Відповісти
Мордорцы раньше пугали НАТО войной. Сейчас они сетуют, что их потери в Украине большие. Но всем понятно, что если они будут воевать против НАТО, то их потери будут несравнимо больше. То есть их военная сила против НАТО это мыльный пузырь.
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09.04.2022 22:54 Відповісти
Стратегия захисту в першу чергу полягає в розбудові власної армії і наявність надійних союзників.. Бо хто не хоче годувати свою армію, годує армію загарбників. Сподіваюсь, що Зеля це нарешті зрозумів...
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09.04.2022 22:54 Відповісти
Так зеленський уже Європою керує. Сам що зробив для захисту від ворогів. Мир запропонував
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09.04.2022 22:55 Відповісти
Зеленський на колінам до кінця життя має стояти перед родичами загиблих
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09.04.2022 22:57 Відповісти
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09.04.2022 22:57 Відповісти
Нічого вони не підписуватимуть, бо не мають таких повноважень: тягнуть кота за яйця та вдають переговорний процес. Погодьтеся, це в них непогано виходить...
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09.04.2022 23:39 Відповісти
Стратегія захисту кожної цивілізованої країни знищити росію, а не тиснути на неї.
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09.04.2022 23:08 Відповісти
а не договарітса по сєрєдінє?
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09.04.2022 23:21 Відповісти
бєняренигат уже свій план-путіна,майже ,виконав : біженці не білоруські а українці по усьому світу,пів України згвалтовано,потрощено.....вода в Крим аж бігом,Захід та Штати -дадуть все....а що б було все дуже достоменно переб"ємо багато мирних людей,хай гинуть ще більше ВОЇНІВ та ПАТРІОТІВ,та й пуйло готувався вибудувать свою армію-супер нову-нах йому ці кінченіублюдки (воювать -невміють,пащі гнилі-сміття)......ще треба прибрати,залякати,прибити фізично і морально тих хто залишився в сплюндрованній Україні: і ВОЇНІВ,і ВОЛОНТЕРІВ і простих найкращих людей України....і зробити з України суцільний гулаг...зараз інші війни між мафіями:вже воюють літаками (МАУ в Омані ),цілими арміями з найпотужнішою зброєю....ну і хто найбільше введе в блуд населення і кому будуть зомбовано вірити (технології пропаганди,політтехнологи-увірували ж в бєніного гундосика знову).....в який цікавий швидкоплинний час живемо....
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09.04.2022 23:50 Відповісти
Богдан


@boikobogdan1



ДЖОНСОН У КИЄВІ!ПРИЧИНА ПРИЇЗДУ-ПОПЕРЕДИТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО НАСЛІДКИ ВІД СПРОБИ ЗАКЛЮЧИТИ З ******"СЕПАРАТНИЙ МИР"!САМЕ "СЕПАРАТНИЙ"-ТАК ОЦІНЮТЬ В ЛОНДОНІ І США ПОТУГИ ЗЕЛЬЦА ВИКОНАТИ ОМАНСЬКІ УГОДИ І УСУНУТИ КОМАНДУВАННЯ ЗСУ!Є ВИМОГА ПРИБРАТИ БАНДУ ЄРМАКА!ЦЕ УЛЬТИМАТУМ ЗАХОДУ!!!
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10.04.2022 01:40 Відповісти
Багато слів та мало змісту!...
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10.04.2022 09:28 Відповісти
 
 