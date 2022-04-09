За 9 апреля гуманитарными коридорами эвакуированы 4532 человека

Более 4,5 тыс. человек эвакуировались в субботу из Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и в автобусах в Запорожье эвакуировались 3425 человек. Из них 192 человека – из Мариуполя.

Из городов Запорожской области – Пологов, Васильевки, Бердянска, Токмака, Мелитополя и Энергодара – выехали 3233 человека.

Также удалось освободить захваченные автобусы и эвакуировать людей из города Мелитополя. В Запорожье было вывезено 529 местных жителей.

Автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара пришлось вернуть в Запорожье, поскольку оккупационные войска отказались пропустить их по предварительно согласованному маршруту. Завтра будет повторная попытка добраться до этих городов для эвакуации наших граждан.

Из городов Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной Луганской области удалось эвакуировать 578 человек.

Всего 9 апреля эвакуировано 4532 человека.

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