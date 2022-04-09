РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11642 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 141 6

За 9 апреля гуманитарными коридорами эвакуированы 4532 человека

евакуація

Более 4,5 тыс. человек эвакуировались в субботу из Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и в автобусах в Запорожье эвакуировались 3425 человек. Из них 192 человека – из Мариуполя.

Из городов Запорожской области – Пологов, Васильевки, Бердянска, Токмака, Мелитополя и Энергодара – выехали 3233 человека.

Также удалось освободить захваченные автобусы и эвакуировать людей из города Мелитополя. В Запорожье было вывезено 529 местных жителей.

Автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара пришлось вернуть в Запорожье, поскольку оккупационные войска отказались пропустить их по предварительно согласованному маршруту. Завтра будет повторная попытка добраться до этих городов для эвакуации наших граждан.

Из городов Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной Луганской области удалось эвакуировать 578 человек.

Всего 9 апреля эвакуировано 4532 человека.

Читайте также: На сегодняшний день согласовано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения. Полный список

Автор: 

эвакуация (2069) Тимошенко Кирилл (432) гуманитарный коридор (125)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.04.2022 23:45 Ответить
Війна, люди гинуть, втрачають домівки, їдут у світ за очі, а гнидам весело, х**ню усяку постять
показать весь комментарий
09.04.2022 23:52 Ответить
іще більше скажу. деякі державні гандони хаяли наших союзників перед вторгненням. мол ненагнітайте ситуацію, не відпугівайте інвесторів. шашлики на майскі. я все це повню.
показать весь комментарий
09.04.2022 23:58 Ответить
Про завершення АТО за два тижні не хочеш згадати?
показать весь комментарий
10.04.2022 16:57 Ответить
 
 