За 9 апреля гуманитарными коридорами эвакуированы 4532 человека
Более 4,5 тыс. человек эвакуировались в субботу из Донецкой, Луганской и Запорожской областей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и в автобусах в Запорожье эвакуировались 3425 человек. Из них 192 человека – из Мариуполя.
Из городов Запорожской области – Пологов, Васильевки, Бердянска, Токмака, Мелитополя и Энергодара – выехали 3233 человека.
Также удалось освободить захваченные автобусы и эвакуировать людей из города Мелитополя. В Запорожье было вывезено 529 местных жителей.
Автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара пришлось вернуть в Запорожье, поскольку оккупационные войска отказались пропустить их по предварительно согласованному маршруту. Завтра будет повторная попытка добраться до этих городов для эвакуации наших граждан.
Из городов Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной Луганской области удалось эвакуировать 578 человек.
Всего 9 апреля эвакуировано 4532 человека.
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