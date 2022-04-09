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За 9 квітня гуманітарними коридорами евакуйовано 4532 людини

евакуація

Понад 4,5 тисячі людей евакуювалися в суботу з Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Гуманітарними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя евакуювалися 3425 осіб. З них 192 особи – з Маріуполя.

Із міст Запорізької області – Пологів, Василівки, Бердянська, Токмака, Мелітополя та Енергодара – виїхали 3233 особи.

Також вдалося звільнити захоплені автобуси та евакуювати людей із міста Мелітополя. В Запоріжжя було вивезено 529 місцевих мешканців.

Автобуси для евакуації людей із Бердянська, Токмака та Енергодара довелося повернути до Запоріжжя, оскільки окупаційні війська відмовилися пропустити їх за попередньо погодженим маршрутом. Завтра буде повторна спроба дістатися цих міст для евакуації наших громадян.

З міст Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної та Попасної Луганської області вдалося евакуювати 578 осіб.

Всього 9 квітня евакуйовано 4532 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів, - Верещук

Автор: 

евакуація (2309) Тимошенко Кирило (558) гуманітарний коридор (178)


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09.04.2022 23:45 Відповісти
Війна, люди гинуть, втрачають домівки, їдут у світ за очі, а гнидам весело, х**ню усяку постять
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09.04.2022 23:52 Відповісти
іще більше скажу. деякі державні гандони хаяли наших союзників перед вторгненням. мол ненагнітайте ситуацію, не відпугівайте інвесторів. шашлики на майскі. я все це повню.
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09.04.2022 23:58 Відповісти
Про завершення АТО за два тижні не хочеш згадати?
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10.04.2022 16:57 Відповісти
 
 