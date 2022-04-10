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Новости Война
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На Днепропетровщине новые "прилеты". В Звонецком ударили в инфраструктурный объект, повторно атакован аэропорт Днепра (обновлено)

ракета

Войска РФ продолжают наносить ракетные удары по территории Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, орки зачастили сегодня со своими атаками. У нас снова "прилеты". В Звонецком ударили в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняем", - отметил он.

Кроме того, по словам Резниченко, произошла повторная атака на аэропорт Днепра.

"От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом. А ракеты летят и летят. Количество пострадавших выясняем. Как только будет информация, сообщу", - резюмирует глава региона.

Читайте: В Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект, есть "прилеты" в разных районах области, - председатель ОВА Резниченко

Позже глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил в фейсбуке, что зафиксировано три прилета на территорию аэропорта в областном центре.

"Разрушена также инфраструктура рядом с аэродромом. Пятеро сотрудников ГСЧС пострадали. Кроме этого, в Новопавловке один гражданский погиб - взял в руки кассетный боеприпас. Я в очередной раз напоминаю всем отчаянным, что трогать подозрительные предметы ЗАПРЕЩЕНО!" – резюмирует он.

армия РФ (19154) аэропорт (1509) Днепр (4408) обстрел (27043) ракеты (3566) Днепропетровская область (3928)


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Топ комментарии
+40
Никогда Днепр не был "глубоким тылом". Всем помогаем и Харькову и Запорожью и конечно своим восточным соседям - нашему Донбассу и ООС в целом. Целые сутки сирены по всей области визжат, уже достали честно говоря, но кто не борется, тот потом в Лугандон превращается или в Бучу
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10.04.2022 14:55
+22
Асфальтом надо отбиваться,раз Нептуны в него закатали
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10.04.2022 15:02
+20
КОЗЛОМОРДЫЕ ДОЛГО ВАМ ЗА ВСЁ ПЛАТИТЬ ПРИЙДЁТСЯ, НО НЕИЗБЕЖНО
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10.04.2022 14:49
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Почалось...
А Дніпро глибокий тил був.
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10.04.2022 14:49 Ответить
атака ракетами,причём тут тыл,орки и по Львову лупили,тыл тут совершенно не при чём.
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10.04.2022 14:52 Ответить
Який тил для ракет?
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10.04.2022 14:55 Ответить
"Калибрами" с Чёрного моря гатят.
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10.04.2022 15:00 Ответить
Никогда Днепр не был "глубоким тылом". Всем помогаем и Харькову и Запорожью и конечно своим восточным соседям - нашему Донбассу и ООС в целом. Целые сутки сирены по всей области визжат, уже достали честно говоря, но кто не борется, тот потом в Лугандон превращается или в Бучу
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10.04.2022 14:55 Ответить
КОЗЛОМОРДЫЕ ДОЛГО ВАМ ЗА ВСЁ ПЛАТИТЬ ПРИЙДЁТСЯ, НО НЕИЗБЕЖНО
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10.04.2022 14:49 Ответить
вот и понятно...что за "Звонкое" атаковали рашасуки (как отчитывалось мо рф)
никогда наше Звонецьке не было Звонким...
суки трижды проклятые!!!

атака рашасук с моря по Днепру "калибром"

https://t.me/zsuwar/10889
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10.04.2022 14:50 Ответить
Асфальтом надо отбиваться,раз Нептуны в него закатали
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10.04.2022 15:02 Ответить
или кому-то почки...
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10.04.2022 15:12 Ответить
Неужели суки реально с300 бахнули в Нико? Спасибо убогим СМИ, которые всегда точно показывают где и когда, что то заезжает. Хуже предателей ещё поищи.
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10.04.2022 15:35 Ответить
нужна массированная атака на вражеский флот, иначе спокоя не будет
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10.04.2022 14:53 Ответить
Гарпуны вроде как доставили. Пора применять
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10.04.2022 14:56 Ответить
А могли с 24 февраля отбиваться СОБСТВЕННЫМИ Нептунами,что бубочка закопал в асфальт
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10.04.2022 15:04 Ответить
идиот
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10.04.2022 23:23 Ответить
мнение бота мне очень "важно"
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13.04.2022 09:01 Ответить
щас орки закрашивают бортовые номера кораблей шото чюют суки.
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10.04.2022 14:58 Ответить
Вчера спрашивал тут... -- как чуял!
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10.04.2022 14:54 Ответить
Это теми ракетами, которые 26 февраля закончились у арестовича, чи другими?
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10.04.2022 15:02 Ответить
Да було таке,ми також з ним рахували поки не зрозуміли, що бравада і правда це різні речі.
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10.04.2022 15:05 Ответить
Не слухайте медіабовдура і не буде виникати багатьох питань.
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10.04.2022 15:54 Ответить
звонил друг. пришел дедуля выдали снайперку. утром уходит вечером приходит. на прикладе уже негде зарубки ставить.
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10.04.2022 15:03 Ответить
Зруйнувати всі міста і села ,життєвого рівня структури,вбити як більше людей це план орків і ніякі договори його не змінять. Тримайтесь, ще буде важко. Бережіть себе і Україну
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10.04.2022 15:04 Ответить
ИВК хоть не пострадал?
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10.04.2022 15:04 Ответить
Тільки орки влучать в хабадівську синагогу почнеться міжннародний гвалт...
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10.04.2022 15:05 Ответить
Так гостро відчуваю любов до свого міста,до України,до кожного українця,що просто жесть! Брати і сестри ,вистоїмо! Колись мені казали,що в 1991 році нам свобода дісталась даремно.А виявилось,що то ще була не свобода.
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10.04.2022 15:07 Ответить

даремно? дiйсно? а скiльки було горя, смертей до 1991 року, за майже 340 рокiв вiд 1654-го?
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10.04.2022 15:59 Ответить
Свобода нам дісталась з вісімсот тисячною армією і з величезною кількістю зброі! Тільки чомусь не згадують де все поділось. Тільки чомусь тільки при Поросі згадали, що потрібна армія. От вам і результат!
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11.04.2022 06:54 Ответить
Немає аналогів.

Російська високоточна авіаційна ракета Х-29 класу «повітря - земля», яка призначена для знищення залізобетонних споруд, мостів, посадкових смуг та кораблів водотоннажністю до 10 000 тонн і підводних човнів у надводному положенні розвалила еко-туалет на городі поблизу Гуляйполя.

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10.04.2022 15:20 Ответить
И загрузла в экогавне.
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10.04.2022 16:34 Ответить
для чого вчора це було поширювати? ще й з вiдео, де працюють волонтери, мабуть в будiвлi летовища, що покують гуманiтарну допомогу... це така наводка для рашистiв?

Б-же, скiльки ще придуркiв серед ЗеБiлiв та iх призначенцiв...

https://t.me/s/dnipropetrovskaODA

З початку війни Дніпропетровщина стала гуманітарним хабом.

Дніпропетровська область підтримує Донецьку, Луганську, Харківську та Чернігівську області.

У фронтові регіони було направлено понад 109 000 харчових наборів.

Їх забезпечує склад пакування гуманітарної допомоги при гумштабі обласної військової адміністрації.

Тут дуже ефективно побудована логістика. Такими темпами Дніпропетровщина зможе забезпечити більшість фронтових регіонів.

Ще один осередок допомоги у Дніпрі - Координаційний штаб волонтерів.

У координаційному штабі волонтерів щоденно працює сотні людей.
Кожного дня люди приходять сюди, щоб зібрати допомогу бійцям та вимушеним переселенцям.

Дніпряни - круті! У штабі панує єдність, чіткість, бажання допомогти.

За час війни Укрзалізницею в місто передано 4 000 тонн гуманітарної допомоги із західної України.
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10.04.2022 15:51 Ответить
Це,до речі,спочатку наші місцеві очільники давали інтерв'ю
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10.04.2022 16:08 Ответить

придурки.

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10.04.2022 17:58 Ответить
Що називається: випросили
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11.04.2022 06:58 Ответить
Згодна....але визвольних змагань за незалежність не було майже 100 років
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10.04.2022 16:05 Ответить
Руководители, составьте график оповещения о ситуации в регионе, а то у вас какая то нездоровая конкуренция кто первее о разрушениях и горе расскажет.
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10.04.2022 16:37 Ответить
Днепр, держитесь!! как же жалко!!
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10.04.2022 16:40 Ответить
Ну що там,пам'ятник пушкіну в Дніпрі все ще стоїть ? Ну-ну..
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10.04.2022 17:32 Ответить
это результат вчерашнего пиар-кукареканья ваЗЕлиновского Дегенерата тимошенко кирилки....один Нарко-Дэбил и таких же собрал во круг себя....
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10.04.2022 17:35 Ответить
ПНХ троляка
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10.04.2022 17:46 Ответить
шляпа дырявая, хер падалюка вытащи из пасти, потом будешь кукарекать)))
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10.04.2022 18:23 Ответить
Здристни за поребрік.

Рузький воєний корабель іді *****.
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10.04.2022 18:37 Ответить
вЭталик или как тебя там, может люська аБдристович, знаешь чем отличается мокшанский ватник от ЗЕБила??? ни чем...лишне хромосомные паДалюковские вошки...)))
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10.04.2022 18:49 Ответить
Кацапе ти що заблукав, тобі вказали напрямок, чи твоя рузькоговорячая щелепа не розуміє людскої мови
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10.04.2022 21:14 Ответить
дЫрка ваЗЕлиновская не сифили, а кацап твой дед и ты вместе с ним...
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10.04.2022 21:45 Ответить
каЦапе ти собі вже будку собачу віджав?
Так запхайся у неї, не дзяволи тут
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10.04.2022 21:50 Ответить
если надо будет я из твоей жопы будку сделаю, на большее твое ЗЕбильное тельце не пригодно, мозга то нет в связи с зачатием под бояру и рождением через жопу))))
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10.04.2022 22:32 Ответить
Усе сакральне своє згадав, а ну фу, лізь у буду пес кацачий
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10.04.2022 23:16 Ответить
А яке саме слово видалось вам неприйнятним?
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10.04.2022 18:50 Ответить
ЭТО НЕ ТРОГАТЬ !!!
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11.04.2022 03:41 Ответить
 
 