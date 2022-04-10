На Днепропетровщине новые "прилеты". В Звонецком ударили в инфраструктурный объект, повторно атакован аэропорт Днепра (обновлено)

Войска РФ продолжают наносить ракетные удары по территории Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, орки зачастили сегодня со своими атаками. У нас снова "прилеты". В Звонецком ударили в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняем", - отметил он.

Кроме того, по словам Резниченко, произошла повторная атака на аэропорт Днепра.

"От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом. А ракеты летят и летят. Количество пострадавших выясняем. Как только будет информация, сообщу", - резюмирует глава региона.

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Позже глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил в фейсбуке, что зафиксировано три прилета на территорию аэропорта в областном центре.

"Разрушена также инфраструктура рядом с аэродромом. Пятеро сотрудников ГСЧС пострадали. Кроме этого, в Новопавловке один гражданский погиб - взял в руки кассетный боеприпас. Я в очередной раз напоминаю всем отчаянным, что трогать подозрительные предметы ЗАПРЕЩЕНО!" – резюмирует он.