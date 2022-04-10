На Днепропетровщине новые "прилеты". В Звонецком ударили в инфраструктурный объект, повторно атакован аэропорт Днепра (обновлено)
Войска РФ продолжают наносить ракетные удары по территории Днепропетровщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, орки зачастили сегодня со своими атаками. У нас снова "прилеты". В Звонецком ударили в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняем", - отметил он.
Кроме того, по словам Резниченко, произошла повторная атака на аэропорт Днепра.
"От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом. А ракеты летят и летят. Количество пострадавших выясняем. Как только будет информация, сообщу", - резюмирует глава региона.
Позже глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил в фейсбуке, что зафиксировано три прилета на территорию аэропорта в областном центре.
"Разрушена также инфраструктура рядом с аэродромом. Пятеро сотрудников ГСЧС пострадали. Кроме этого, в Новопавловке один гражданский погиб - взял в руки кассетный боеприпас. Я в очередной раз напоминаю всем отчаянным, что трогать подозрительные предметы ЗАПРЕЩЕНО!" – резюмирует он.
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А Дніпро глибокий тил був.
никогда наше Звонецьке не было Звонким...
суки трижды проклятые!!!
атака рашасук с моря по Днепру "калибром"
https://t.me/zsuwar/10889
даремно? дiйсно? а скiльки було горя, смертей до 1991 року, за майже 340 рокiв вiд 1654-го?
Російська високоточна авіаційна ракета Х-29 класу «повітря - земля», яка призначена для знищення залізобетонних споруд, мостів, посадкових смуг та кораблів водотоннажністю до 10 000 тонн і підводних човнів у надводному положенні розвалила еко-туалет на городі поблизу Гуляйполя.
Б-же, скiльки ще придуркiв серед ЗеБiлiв та iх призначенцiв...
https://t.me/s/dnipropetrovskaODA
З початку війни Дніпропетровщина стала гуманітарним хабом.
Дніпропетровська область підтримує Донецьку, Луганську, Харківську та Чернігівську області.
У фронтові регіони було направлено понад 109 000 харчових наборів.
Їх забезпечує склад пакування гуманітарної допомоги при гумштабі обласної військової адміністрації.
Тут дуже ефективно побудована логістика. Такими темпами Дніпропетровщина зможе забезпечити більшість фронтових регіонів.
Ще один осередок допомоги у Дніпрі - Координаційний штаб волонтерів.
У координаційному штабі волонтерів щоденно працює сотні людей.
Кожного дня люди приходять сюди, щоб зібрати допомогу бійцям та вимушеним переселенцям.
Дніпряни - круті! У штабі панує єдність, чіткість, бажання допомогти.
За час війни Укрзалізницею в місто передано 4 000 тонн гуманітарної допомоги із західної України.
придурки.
Рузький воєний корабель іді *****.
Так запхайся у неї, не дзяволи тут