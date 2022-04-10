На Дніпропетровщині нові "прильоти". У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об'єкт, повторно атаковано аеропорт Дніпра (оновлено)

Війська РФ продовжують завдавати ракетних ударів по території Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, орки зачастили сьогодні зі своїми атаками. У нас знову "прильоти". У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об'єкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо", - зазначив він.

Крім того, за словами Резніченка, відбулась повторна атака на аеропорт у Дніпрі.

"Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд. А ракети летять і летять. Кількість постраждалих з’ясовуємо. Щойно буде інформація - повідомлю", - резюмує очільник регіону.

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Пізніше голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив у фейсбуці, що зафіксовано три прильоти на територію аеропорту в обласному центрі.

"Зруйновано також інфраструктуру поряд з летовищем. П'ятеро співробітників ДСНС постраждали. Окрім цього, у Новопавлівці один цивільний загинув - взяв в руки касетний боєприпас. Я вкотре нагадую всім відчайдухам, що чіпати підозрілі предмети ЗАБОРОНЕНО! Побачили боєприпаси - викликайте поліцію та ДСНС", - резюмує він.