На Дніпропетровщині нові "прильоти". У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об'єкт, повторно атаковано аеропорт Дніпра (оновлено)
Війська РФ продовжують завдавати ракетних ударів по території Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, орки зачастили сьогодні зі своїми атаками. У нас знову "прильоти". У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об'єкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо", - зазначив він.
Крім того, за словами Резніченка, відбулась повторна атака на аеропорт у Дніпрі.
"Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд. А ракети летять і летять. Кількість постраждалих з’ясовуємо. Щойно буде інформація - повідомлю", - резюмує очільник регіону.
Пізніше голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив у фейсбуці, що зафіксовано три прильоти на територію аеропорту в обласному центрі.
"Зруйновано також інфраструктуру поряд з летовищем. П'ятеро співробітників ДСНС постраждали. Окрім цього, у Новопавлівці один цивільний загинув - взяв в руки касетний боєприпас. Я вкотре нагадую всім відчайдухам, що чіпати підозрілі предмети ЗАБОРОНЕНО! Побачили боєприпаси - викликайте поліцію та ДСНС", - резюмує він.
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А Дніпро глибокий тил був.
никогда наше Звонецьке не было Звонким...
суки трижды проклятые!!!
атака рашасук с моря по Днепру "калибром"
https://t.me/zsuwar/10889
даремно? дiйсно? а скiльки було горя, смертей до 1991 року, за майже 340 рокiв вiд 1654-го?
Російська високоточна авіаційна ракета Х-29 класу «повітря - земля», яка призначена для знищення залізобетонних споруд, мостів, посадкових смуг та кораблів водотоннажністю до 10 000 тонн і підводних човнів у надводному положенні розвалила еко-туалет на городі поблизу Гуляйполя.
Б-же, скiльки ще придуркiв серед ЗеБiлiв та iх призначенцiв...
https://t.me/s/dnipropetrovskaODA
З початку війни Дніпропетровщина стала гуманітарним хабом.
Дніпропетровська область підтримує Донецьку, Луганську, Харківську та Чернігівську області.
У фронтові регіони було направлено понад 109 000 харчових наборів.
Їх забезпечує склад пакування гуманітарної допомоги при гумштабі обласної військової адміністрації.
Тут дуже ефективно побудована логістика. Такими темпами Дніпропетровщина зможе забезпечити більшість фронтових регіонів.
Ще один осередок допомоги у Дніпрі - Координаційний штаб волонтерів.
У координаційному штабі волонтерів щоденно працює сотні людей.
Кожного дня люди приходять сюди, щоб зібрати допомогу бійцям та вимушеним переселенцям.
Дніпряни - круті! У штабі панує єдність, чіткість, бажання допомогти.
За час війни Укрзалізницею в місто передано 4 000 тонн гуманітарної допомоги із західної України.
придурки.
Рузький воєний корабель іді *****.
Так запхайся у неї, не дзяволи тут