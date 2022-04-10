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Новини Війна
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На Дніпропетровщині нові "прильоти". У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об'єкт, повторно атаковано аеропорт Дніпра (оновлено)

ракета

Війська РФ продовжують завдавати ракетних ударів по території Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, орки зачастили сьогодні зі своїми атаками. У нас знову "прильоти". У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об'єкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо", - зазначив він.

Крім того, за словами Резніченка, відбулась повторна атака на аеропорт у Дніпрі.

"Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд. А ракети летять і летять. Кількість постраждалих з’ясовуємо. Щойно буде інформація - повідомлю", - резюмує очільник регіону.

Також читайте: У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт, є "прильоти" у різних районах області, - голова ОВА Резніченко (оновлено)

Пізніше голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив у фейсбуці, що зафіксовано три прильоти на територію аеропорту в обласному центрі.

"Зруйновано також інфраструктуру поряд з летовищем. П'ятеро співробітників ДСНС постраждали. Окрім цього, у Новопавлівці один цивільний загинув - взяв в руки касетний боєприпас. Я вкотре нагадую всім відчайдухам, що чіпати підозрілі предмети ЗАБОРОНЕНО! Побачили боєприпаси - викликайте поліцію та ДСНС", - резюмує він.

Автор: 

армія рф (17302) аеропорт (1850) Дніпро (3264) обстріл (28365) ракети (4020) Дніпропетровська область (3701)


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Топ коментарі
+40
Никогда Днепр не был "глубоким тылом". Всем помогаем и Харькову и Запорожью и конечно своим восточным соседям - нашему Донбассу и ООС в целом. Целые сутки сирены по всей области визжат, уже достали честно говоря, но кто не борется, тот потом в Лугандон превращается или в Бучу
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10.04.2022 14:55
+22
Асфальтом надо отбиваться,раз Нептуны в него закатали
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10.04.2022 15:02
+20
КОЗЛОМОРДЫЕ ДОЛГО ВАМ ЗА ВСЁ ПЛАТИТЬ ПРИЙДЁТСЯ, НО НЕИЗБЕЖНО
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10.04.2022 14:49
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А Дніпро глибокий тил був.
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10.04.2022 14:49 Відповісти
атака ракетами,причём тут тыл,орки и по Львову лупили,тыл тут совершенно не при чём.
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10.04.2022 14:52 Відповісти
Який тил для ракет?
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10.04.2022 14:55 Відповісти
"Калибрами" с Чёрного моря гатят.
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10.04.2022 15:00 Відповісти
Никогда Днепр не был "глубоким тылом". Всем помогаем и Харькову и Запорожью и конечно своим восточным соседям - нашему Донбассу и ООС в целом. Целые сутки сирены по всей области визжат, уже достали честно говоря, но кто не борется, тот потом в Лугандон превращается или в Бучу
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10.04.2022 14:55 Відповісти
КОЗЛОМОРДЫЕ ДОЛГО ВАМ ЗА ВСЁ ПЛАТИТЬ ПРИЙДЁТСЯ, НО НЕИЗБЕЖНО
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10.04.2022 14:49 Відповісти
вот и понятно...что за "Звонкое" атаковали рашасуки (как отчитывалось мо рф)
никогда наше Звонецьке не было Звонким...
суки трижды проклятые!!!

атака рашасук с моря по Днепру "калибром"

https://t.me/zsuwar/10889
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10.04.2022 14:50 Відповісти
Асфальтом надо отбиваться,раз Нептуны в него закатали
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10.04.2022 15:02 Відповісти
или кому-то почки...
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10.04.2022 15:12 Відповісти
Неужели суки реально с300 бахнули в Нико? Спасибо убогим СМИ, которые всегда точно показывают где и когда, что то заезжает. Хуже предателей ещё поищи.
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10.04.2022 15:35 Відповісти
нужна массированная атака на вражеский флот, иначе спокоя не будет
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10.04.2022 14:53 Відповісти
Гарпуны вроде как доставили. Пора применять
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10.04.2022 14:56 Відповісти
А могли с 24 февраля отбиваться СОБСТВЕННЫМИ Нептунами,что бубочка закопал в асфальт
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10.04.2022 15:04 Відповісти
идиот
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10.04.2022 23:23 Відповісти
мнение бота мне очень "важно"
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13.04.2022 09:01 Відповісти
щас орки закрашивают бортовые номера кораблей шото чюют суки.
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10.04.2022 14:58 Відповісти
Вчера спрашивал тут... -- как чуял!
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10.04.2022 14:54 Відповісти
Это теми ракетами, которые 26 февраля закончились у арестовича, чи другими?
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10.04.2022 15:02 Відповісти
Да було таке,ми також з ним рахували поки не зрозуміли, що бравада і правда це різні речі.
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10.04.2022 15:05 Відповісти
Не слухайте медіабовдура і не буде виникати багатьох питань.
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10.04.2022 15:54 Відповісти
звонил друг. пришел дедуля выдали снайперку. утром уходит вечером приходит. на прикладе уже негде зарубки ставить.
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10.04.2022 15:03 Відповісти
Зруйнувати всі міста і села ,життєвого рівня структури,вбити як більше людей це план орків і ніякі договори його не змінять. Тримайтесь, ще буде важко. Бережіть себе і Україну
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10.04.2022 15:04 Відповісти
ИВК хоть не пострадал?
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10.04.2022 15:04 Відповісти
Тільки орки влучать в хабадівську синагогу почнеться міжннародний гвалт...
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10.04.2022 15:05 Відповісти
Так гостро відчуваю любов до свого міста,до України,до кожного українця,що просто жесть! Брати і сестри ,вистоїмо! Колись мені казали,що в 1991 році нам свобода дісталась даремно.А виявилось,що то ще була не свобода.
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10.04.2022 15:07 Відповісти

даремно? дiйсно? а скiльки було горя, смертей до 1991 року, за майже 340 рокiв вiд 1654-го?
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10.04.2022 15:59 Відповісти
Свобода нам дісталась з вісімсот тисячною армією і з величезною кількістю зброі! Тільки чомусь не згадують де все поділось. Тільки чомусь тільки при Поросі згадали, що потрібна армія. От вам і результат!
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11.04.2022 06:54 Відповісти
Немає аналогів.

Російська високоточна авіаційна ракета Х-29 класу «повітря - земля», яка призначена для знищення залізобетонних споруд, мостів, посадкових смуг та кораблів водотоннажністю до 10 000 тонн і підводних човнів у надводному положенні розвалила еко-туалет на городі поблизу Гуляйполя.

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10.04.2022 15:20 Відповісти
И загрузла в экогавне.
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10.04.2022 16:34 Відповісти
для чого вчора це було поширювати? ще й з вiдео, де працюють волонтери, мабуть в будiвлi летовища, що покують гуманiтарну допомогу... це така наводка для рашистiв?

Б-же, скiльки ще придуркiв серед ЗеБiлiв та iх призначенцiв...

https://t.me/s/dnipropetrovskaODA

З початку війни Дніпропетровщина стала гуманітарним хабом.

Дніпропетровська область підтримує Донецьку, Луганську, Харківську та Чернігівську області.

У фронтові регіони було направлено понад 109 000 харчових наборів.

Їх забезпечує склад пакування гуманітарної допомоги при гумштабі обласної військової адміністрації.

Тут дуже ефективно побудована логістика. Такими темпами Дніпропетровщина зможе забезпечити більшість фронтових регіонів.

Ще один осередок допомоги у Дніпрі - Координаційний штаб волонтерів.

У координаційному штабі волонтерів щоденно працює сотні людей.
Кожного дня люди приходять сюди, щоб зібрати допомогу бійцям та вимушеним переселенцям.

Дніпряни - круті! У штабі панує єдність, чіткість, бажання допомогти.

За час війни Укрзалізницею в місто передано 4 000 тонн гуманітарної допомоги із західної України.
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10.04.2022 15:51 Відповісти
Це,до речі,спочатку наші місцеві очільники давали інтерв'ю
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10.04.2022 16:08 Відповісти

придурки.

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10.04.2022 17:58 Відповісти
Що називається: випросили
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11.04.2022 06:58 Відповісти
Згодна....але визвольних змагань за незалежність не було майже 100 років
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10.04.2022 16:05 Відповісти
Руководители, составьте график оповещения о ситуации в регионе, а то у вас какая то нездоровая конкуренция кто первее о разрушениях и горе расскажет.
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10.04.2022 16:37 Відповісти
Днепр, держитесь!! как же жалко!!
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10.04.2022 16:40 Відповісти
Ну що там,пам'ятник пушкіну в Дніпрі все ще стоїть ? Ну-ну..
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10.04.2022 17:32 Відповісти
это результат вчерашнего пиар-кукареканья ваЗЕлиновского Дегенерата тимошенко кирилки....один Нарко-Дэбил и таких же собрал во круг себя....
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10.04.2022 17:35 Відповісти
ПНХ троляка
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10.04.2022 17:46 Відповісти
шляпа дырявая, хер падалюка вытащи из пасти, потом будешь кукарекать)))
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10.04.2022 18:23 Відповісти
Здристни за поребрік.

Рузький воєний корабель іді *****.
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10.04.2022 18:37 Відповісти
вЭталик или как тебя там, может люська аБдристович, знаешь чем отличается мокшанский ватник от ЗЕБила??? ни чем...лишне хромосомные паДалюковские вошки...)))
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10.04.2022 18:49 Відповісти
Кацапе ти що заблукав, тобі вказали напрямок, чи твоя рузькоговорячая щелепа не розуміє людскої мови
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10.04.2022 21:14 Відповісти
дЫрка ваЗЕлиновская не сифили, а кацап твой дед и ты вместе с ним...
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10.04.2022 21:45 Відповісти
каЦапе ти собі вже будку собачу віджав?
Так запхайся у неї, не дзяволи тут
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10.04.2022 21:50 Відповісти
если надо будет я из твоей жопы будку сделаю, на большее твое ЗЕбильное тельце не пригодно, мозга то нет в связи с зачатием под бояру и рождением через жопу))))
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10.04.2022 22:32 Відповісти
Усе сакральне своє згадав, а ну фу, лізь у буду пес кацачий
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10.04.2022 23:16 Відповісти
А яке саме слово видалось вам неприйнятним?
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10.04.2022 18:50 Відповісти
ЭТО НЕ ТРОГАТЬ !!!
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11.04.2022 03:41 Відповісти
 
 