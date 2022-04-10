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Новости Санкции против России Война
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Украина ввела полное эмбарго на импорт товаров из РФ. Бюджет страны-агрессора будет терять $6 млрд ежегодно, - Кабмин

санкції

Кабинет Министров Украины поддержал решение о введении полного эмбарго на импорт товаров из Российской Федерации. Теперь ни одна продукция РФ не сможет быть ввезена на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Такой решительный шаг Украины может служить примером для наших западных партнеров и будет стимулировать их к ужесточению санкций против РФ. В том числе, внедрение энергетического эмбарго и изоляции всех российских банков. Именно такие действия станут нашим вкладом в обескровливание экономики России и таким образом будут способствовать нашей победе", – заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По оценке Министерства экономики Украины, запрет российского импорта будет блокировать ежегодно валютные поступления в РФ на 6 млрд долларов США. Бюджет страны-агрессора не получит эти средства, а значит, уменьшатся его потенциальные возможности финансирования войны.

Читайте также: Украина ввела полное торговое эмбарго на торговлю с РФ

Автор: 

Кабмин (14026) санкции (11279) эмбарго (226)


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Топ комментарии
+15
Не пройшло і 8-ми років
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10.04.2022 15:31
+12
А с беларусской губернии?? Чего ждем??
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10.04.2022 15:32
+9
Я ось думаю, а де зелох буде купляти бітум для великого крадівництва, якщо є ембарго на торгівлю з парашиєю? Чи на бітум, якого тільки за минулий рік купили на мільярди, це ембарго не буде поширюватися?
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10.04.2022 15:34
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Не пройшло і 8-ми років
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10.04.2022 15:31 Ответить
А с беларусской губернии?? Чего ждем??
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10.04.2022 15:32 Ответить
Бо все кацапське,що заборонено для картинки у СМІ,йде через білорусь.І асфальт,з якого зараз дороги в Україні роблять,Зе закупає в мінську.
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10.04.2022 16:04 Ответить
это 6 дней торговли углеводородами с Европой
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10.04.2022 15:33 Ответить
Я ось думаю, а де зелох буде купляти бітум для великого крадівництва, якщо є ембарго на торгівлю з парашиєю? Чи на бітум, якого тільки за минулий рік купили на мільярди, це ембарго не буде поширюватися?
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10.04.2022 15:34 Ответить
До последнего кто-то зарабатывал на нашей крови. Причем с обеих сторон.
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10.04.2022 15:34 Ответить
Будь яка господарська діяльність передбачає отримання прибутку, тобто заробітку. Ви теж десь працювали і отримували кошти...
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10.04.2022 15:59 Ответить
ко мне в АТБ подошла бабуля. сынок, а где это сделано? в беларуси. а нет брось на пол.
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10.04.2022 15:39 Ответить
"бюджет кацапстана" к следующему году станет таким же непонятным определением, как и "курс рубля"
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10.04.2022 15:40 Ответить
Получается, что после захвата Крыма в 2014 году Украина спонсировала росию на войну каждый год на 8 млрд. долларов?
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10.04.2022 15:40 Ответить
І ти теж користувався вигодами цієї торгівлі заправляв авто, опалював будинок, отримував електроенергію та ін.
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10.04.2022 16:01 Ответить
А скільки наш бюджет втратить? Які наслідки для нас?
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10.04.2022 15:48 Ответить
більші
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10.04.2022 15:53 Ответить
Не больше чем от войны...а гораздо меньше..
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10.04.2022 15:57 Ответить
В 2021 году объемы торговли Украины и России выросли

КИЕВ - Россия продолжает стягивать к границам с Украиной войска. Вместе с тем, Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о торговле с Россией. По итогам первых девяти месяцев 2021 года экспорт товаров из Украины в Россию вырос на 121,9%, импорт на 119% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. https://www.golosameriki.com/a/ukraine-russia-trade/6354236.html https://www.golosameriki.com/a/ukraine-russia-trade/6354236.html

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10.04.2022 17:15 Ответить
Не пам'ятаю хто з європейців казав, але звучало це так наче ЄС кожен день платить росії 1млрд$ за газ. Тому 6млд за рік це ложка в морі.
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10.04.2022 19:58 Ответить
 
 