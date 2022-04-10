Украина ввела полное эмбарго на импорт товаров из РФ. Бюджет страны-агрессора будет терять $6 млрд ежегодно, - Кабмин

Кабинет Министров Украины поддержал решение о введении полного эмбарго на импорт товаров из Российской Федерации. Теперь ни одна продукция РФ не сможет быть ввезена на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Такой решительный шаг Украины может служить примером для наших западных партнеров и будет стимулировать их к ужесточению санкций против РФ. В том числе, внедрение энергетического эмбарго и изоляции всех российских банков. Именно такие действия станут нашим вкладом в обескровливание экономики России и таким образом будут способствовать нашей победе", – заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По оценке Министерства экономики Украины, запрет российского импорта будет блокировать ежегодно валютные поступления в РФ на 6 млрд долларов США. Бюджет страны-агрессора не получит эти средства, а значит, уменьшатся его потенциальные возможности финансирования войны.

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