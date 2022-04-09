Украина ввела полное торговое эмбарго на торговлю с РФ

Украинское правительство на заседании в субботу одобрило полное торговое эмбарго на торговлю с Россией, которая в феврале начала полномасштабную войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Экономическая правда со ссылкой на представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Введено торговое эмбарго против Российской Федерации. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации", – написал он.

Кроме того, на заседании в субботу правительство денонсировало договор между Украиной и Беларусью о сотрудничестве в области науки и технологий.

Читайте также: Кабмин в ближайшее время введет эмбарго на торговлю с РФ, - Шмыгаль

Напомним, Украина в последний день перед началом вторжения продлила на год запрет на торговлю рядом товаров с Российской Федерацией. Такой запрет действует в Украине с 2015 года.

Среди запрещенных для импорта товаров были мясо, рыба, некоторые молочные продукты, кофе, чай, сладости, алкоголь и сигареты, лекарственные средства, удобрения, промышленные товары, транспортные средства, бумажные изделия.