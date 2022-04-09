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Украина ввела полное торговое эмбарго на торговлю с РФ

ембарго

Украинское правительство на заседании в субботу одобрило полное торговое эмбарго на торговлю с Россией, которая в феврале начала полномасштабную войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Экономическая правда со ссылкой на представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Введено торговое эмбарго против Российской Федерации. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации", – написал он.

Кроме того, на заседании в субботу правительство денонсировало договор между Украиной и Беларусью о сотрудничестве в области науки и технологий.

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Напомним, Украина в последний день перед началом вторжения продлила на год запрет на торговлю рядом товаров с Российской Федерацией. Такой запрет действует в Украине с 2015 года.

Среди запрещенных для импорта товаров были мясо, рыба, некоторые молочные продукты, кофе, чай, сладости, алкоголь и сигареты, лекарственные средства, удобрения, промышленные товары, транспортные средства, бумажные изделия.

Автор: 

россия (95441) Украина (44930) эмбарго (226)


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Топ комментарии
+66
Нарешті. Може ще візовий режим буде за півроку.
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09.04.2022 21:40
+34
йде 45-ти день повномасштабної (не гібридної) війни...
і 35-тий день після перших ембарго від ЄС, США та інших цивілізованих країн.

РОЗДУПЛИЛИСЯ
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09.04.2022 21:49
+33
А чому забули про Білорусь? Крім ембарго потрібно також заборонити до відновлення кордонів України будь який вїзд кацапів та білорусів в країну.
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09.04.2022 21:49
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Ввели ембарго також на торгівлю з Білорусією? чи залишили, щоб наші бариги могли через цю країну імпортувати товари з РФ?
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09.04.2022 23:51 Ответить
Анбелівебл, не пройшло і восьми років. Чи доживу я до візового режиму з кацапами?
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10.04.2022 00:19 Ответить
Шёл 45. день войны. Зелёные ******* проснулись.
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10.04.2022 00:39 Ответить
всё верно, правильно.
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10.04.2022 01:24 Ответить
А ГАЗ через трубу?
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10.04.2022 08:54 Ответить
Дермацкому Шнырю татарову об этом скажите, который пытается разморозить активы дерипаски по Николаевскому глиноземному заводу....
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10.04.2022 10:06 Ответить
А як же "торгівля на крові, мало санкцій,чому ми не в НАТО?" І не кажіть, що в нас "українська влада, обрана більшістю нарідом", яку не можна "критикувати під час війни". Та її вже пора...самі знаєте куди...
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10.04.2022 10:20 Ответить
шо, даже асфальт перестанут закупать?
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10.04.2022 11:02 Ответить
Та невже?А як же "мир в очах *****"?
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10.04.2022 13:22 Ответить
та невже? не вірю!.. браво, уряде України! а візовий режим скоро введете?
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10.04.2022 13:40 Ответить
попадос... а як же гімнокоманданте на ним же виображених перемовинах з ****** буде черговий раз намагатися розгледіти в його дупі жагу до миру? блін.в того конченого приходи різні, але ж нам те все потім вигрібати....через укрбидло,кому іно тв,де сКати,паржать і родина в раші...Все Буде Україна! Справжня,синьо-жовта на 100%, без нальотів,ЗЕЛЕНИХ теж!!!
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10.04.2022 14:16 Ответить
викопати рівчак на кордонах і замінувати, щоб козломорді сиділи за порєбріком і не рипались ...
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10.04.2022 15:43 Ответить
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