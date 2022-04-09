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Україна ввела повне ембарго на торгівлю з РФ

ембарго

Український уряд на засіданні у суботу схвалив повне торговельне ембарго на торгівлю з Росією, яка у лютому розпочала повномасштабну війну проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Економічна правда з посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Введено торгове ембарго проти Російської Федерації. Заборонено імпорт на митну територію України товарів з Російської Федерації", – написав він.

Крім того, на засіданні у суботу уряд денонсував договір між Україною та Білоруссю про співробітництво в галузі науки і технологій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін найближчим часом запровадить ембарго на торгівлю з РФ, - Шмигаль

Нагадуємо, Україна в останній день перед початком вторгнення продовжила на рік заборону торгувати низкою товарів з Російською Федерацією. Така заборона діє в Україні ще з 2015 року.

Серед заборонених для імпорту товарів були м’ясо, риба, деякі молочні продукти та кава, чай, солодощі, алкоголь і цигарки, лікарські засоби, добрива, промислові товари, транспортні засоби, паперові вироби тощо.

Автор: 

росія (65035) Україна (5878) ембарго (305)


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Топ коментарі
+66
Нарешті. Може ще візовий режим буде за півроку.
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09.04.2022 21:40
+34
йде 45-ти день повномасштабної (не гібридної) війни...
і 35-тий день після перших ембарго від ЄС, США та інших цивілізованих країн.

РОЗДУПЛИЛИСЯ
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09.04.2022 21:49
+33
А чому забули про Білорусь? Крім ембарго потрібно також заборонити до відновлення кордонів України будь який вїзд кацапів та білорусів в країну.
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09.04.2022 21:49
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Ввели ембарго також на торгівлю з Білорусією? чи залишили, щоб наші бариги могли через цю країну імпортувати товари з РФ?
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09.04.2022 23:51 Відповісти
Анбелівебл, не пройшло і восьми років. Чи доживу я до візового режиму з кацапами?
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10.04.2022 00:19 Відповісти
Шёл 45. день войны. Зелёные ******* проснулись.
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10.04.2022 00:39 Відповісти
всё верно, правильно.
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10.04.2022 01:24 Відповісти
А ГАЗ через трубу?
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10.04.2022 08:54 Відповісти
Дермацкому Шнырю татарову об этом скажите, который пытается разморозить активы дерипаски по Николаевскому глиноземному заводу....
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10.04.2022 10:06 Відповісти
А як же "торгівля на крові, мало санкцій,чому ми не в НАТО?" І не кажіть, що в нас "українська влада, обрана більшістю нарідом", яку не можна "критикувати під час війни". Та її вже пора...самі знаєте куди...
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10.04.2022 10:20 Відповісти
шо, даже асфальт перестанут закупать?
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10.04.2022 11:02 Відповісти
Та невже?А як же "мир в очах *****"?
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10.04.2022 13:22 Відповісти
та невже? не вірю!.. браво, уряде України! а візовий режим скоро введете?
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10.04.2022 13:40 Відповісти
попадос... а як же гімнокоманданте на ним же виображених перемовинах з ****** буде черговий раз намагатися розгледіти в його дупі жагу до миру? блін.в того конченого приходи різні, але ж нам те все потім вигрібати....через укрбидло,кому іно тв,де сКати,паржать і родина в раші...Все Буде Україна! Справжня,синьо-жовта на 100%, без нальотів,ЗЕЛЕНИХ теж!!!
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10.04.2022 14:16 Відповісти
викопати рівчак на кордонах і замінувати, щоб козломорді сиділи за порєбріком і не рипались ...
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10.04.2022 15:43 Відповісти
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