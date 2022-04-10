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Новини Санкції проти Росії Війна
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Україна запровадила повне ембарго на імпорт товарів з РФ. Бюджет країни-агресора втрачатиме $6 млрд щороку, - Кабмін

санкції

Кабінет Міністрів України підтримав рішення про запровадження повного ембарго на імпорт товарів з Російської Федерації. Відтепер жодна продукція РФ не зможе бути ввезена на територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Такий рішучий крок України може слугувати прикладом для наших західних партнерів та стимулюватиме їх до посилення санкцій проти РФ. В тому числі – впровадження енергетичного ембарго та ізоляції усіх російських банків. Саме такі дії стануть нашим внеском у знекровлення економіки росії й таким чином сприятимуть нашій перемозі", – заявила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

За оцінкою Міністерства економіки України, заборона російського імпорту блокуватиме щороку валютні надходження до РФ на 6 млрд доларів США. Бюджет країни-агресора не отримає ці кошти, а отже зменшаться його потенційні можливості фінансування війни.

Також читайте: Україна ввела повне ембарго на торгівлю з РФ

Автор: 

Кабмін (14081) санкції (11806) ембарго (305)


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Топ коментарі
+15
Не пройшло і 8-ми років
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10.04.2022 15:31
+12
А с беларусской губернии?? Чего ждем??
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10.04.2022 15:32
+9
Я ось думаю, а де зелох буде купляти бітум для великого крадівництва, якщо є ембарго на торгівлю з парашиєю? Чи на бітум, якого тільки за минулий рік купили на мільярди, це ембарго не буде поширюватися?
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10.04.2022 15:34
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Не пройшло і 8-ми років
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10.04.2022 15:31 Відповісти
А с беларусской губернии?? Чего ждем??
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10.04.2022 15:32 Відповісти
Бо все кацапське,що заборонено для картинки у СМІ,йде через білорусь.І асфальт,з якого зараз дороги в Україні роблять,Зе закупає в мінську.
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10.04.2022 16:04 Відповісти
это 6 дней торговли углеводородами с Европой
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10.04.2022 15:33 Відповісти
Я ось думаю, а де зелох буде купляти бітум для великого крадівництва, якщо є ембарго на торгівлю з парашиєю? Чи на бітум, якого тільки за минулий рік купили на мільярди, це ембарго не буде поширюватися?
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10.04.2022 15:34 Відповісти
До последнего кто-то зарабатывал на нашей крови. Причем с обеих сторон.
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10.04.2022 15:34 Відповісти
Будь яка господарська діяльність передбачає отримання прибутку, тобто заробітку. Ви теж десь працювали і отримували кошти...
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10.04.2022 15:59 Відповісти
ко мне в АТБ подошла бабуля. сынок, а где это сделано? в беларуси. а нет брось на пол.
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10.04.2022 15:39 Відповісти
"бюджет кацапстана" к следующему году станет таким же непонятным определением, как и "курс рубля"
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10.04.2022 15:40 Відповісти
Получается, что после захвата Крыма в 2014 году Украина спонсировала росию на войну каждый год на 8 млрд. долларов?
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10.04.2022 15:40 Відповісти
І ти теж користувався вигодами цієї торгівлі заправляв авто, опалював будинок, отримував електроенергію та ін.
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10.04.2022 16:01 Відповісти
А скільки наш бюджет втратить? Які наслідки для нас?
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10.04.2022 15:48 Відповісти
більші
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10.04.2022 15:53 Відповісти
Не больше чем от войны...а гораздо меньше..
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10.04.2022 15:57 Відповісти
В 2021 году объемы торговли Украины и России выросли

КИЕВ - Россия продолжает стягивать к границам с Украиной войска. Вместе с тем, Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о торговле с Россией. По итогам первых девяти месяцев 2021 года экспорт товаров из Украины в Россию вырос на 121,9%, импорт на 119% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. https://www.golosameriki.com/a/ukraine-russia-trade/6354236.html https://www.golosameriki.com/a/ukraine-russia-trade/6354236.html

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10.04.2022 17:15 Відповісти
Не пам'ятаю хто з європейців казав, але звучало це так наче ЄС кожен день платить росії 1млрд$ за газ. Тому 6млд за рік це ложка в морі.
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10.04.2022 19:58 Відповісти
 
 