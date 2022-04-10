Оккупанты могут активизировать боевые действия за Харьков, - Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают блокировать город Харьков.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе города Изюм, проводят разведку возможных направлений дальнейших действий.

Не исключается наращивание усилий противником по направлению на Славянск, частью сил – на Барвенково. Существует возможность активизации боевых действий за город Харьков", - говорится в сообщении.

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