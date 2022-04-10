Оккупанты могут активизировать боевые действия за Харьков, - Генштаб ВСУ
На Слобожанском направлении оккупанты продолжают блокировать город Харьков.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе города Изюм, проводят разведку возможных направлений дальнейших действий.
Не исключается наращивание усилий противником по направлению на Славянск, частью сил – на Барвенково. Существует возможность активизации боевых действий за город Харьков", - говорится в сообщении.
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https://t.me/military_az/17055 Польша отправила первую партию танков T-72 в Украину в количестве 100 единиц.
- Фотоаппарат Canon на липучке
-Заливная горловина из бутылки Боржоми
Научно-технический прогресс ВПК РФ в самом разгаре.
Так -- будут кошмарить всё вокруг при отступлении в Крым.
Самое главное там и начнётся -- при входе и зачистке.
Я не завжди розумію ці зведення...
Главное, что наши могут. А смочь надо на Херсон нажать и вернуть его. Это сразу перевернет ситуацию.
Куда там ещё сильнее "активізувати бойові дії"?
Харькову очень непросто будет.
Харькову нужно помочь отбиться.