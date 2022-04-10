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Новости Война
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Оккупанты могут активизировать боевые действия за Харьков, - Генштаб ВСУ

харків

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают блокировать город Харьков.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе города Изюм, проводят разведку возможных направлений дальнейших действий.

Не исключается наращивание усилий противником по направлению на Славянск, частью сил – на Барвенково. Существует возможность активизации боевых действий за город Харьков", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 10.04.2022

Генштаб ВС (6245) Харьков (7466)


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Топ комментарии
+11
Польша отправила первую партию танков T-72 в Украину в количестве 100 единиц.
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10.04.2022 19:21
+7
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10.04.2022 19:38
+6
нано-тєхнології вілікай рабсії
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10.04.2022 19:25
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Несподівана новина.
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10.04.2022 19:21 Ответить
Попытка, не более. Их там потихоньку крошат под Изюмом и долбят колонны идущие к нему.
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10.04.2022 19:29 Ответить
Якщо не зможуть взяти Київ то будуть брати Харків.
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10.04.2022 19:47 Ответить
при чём тут Изюм к Харькову ?
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10.04.2022 19:48 Ответить
Їзди з кінця березня вже під орками і по суті вже це тил орків. на околицях Барвенкова запеклі бої, але це вже далеко не район Ізюму, відкрий мапу
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10.04.2022 21:55 Ответить
Ізюм
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10.04.2022 21:56 Ответить
Лапотные боятся что защитники Харькова могут ударить им в спину в направлении Изюма.
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10.04.2022 19:21 Ответить
Польша отправила первую партию танков T-72 в Украину в количестве 100 единиц.
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10.04.2022 19:21 Ответить
пруфи?
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10.04.2022 19:23 Ответить
Только такие:

https://t.me/military_az/17055 Польша отправила первую партию танков T-72 в Украину в количестве 100 единиц.
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10.04.2022 19:27 Ответить
https://t.me/military_az/17056 Украинские военные сняли видео с распаковкой трофейного беспилотника "Орлан-10". Из нововведений:
- Фотоаппарат Canon на липучке
-Заливная горловина из бутылки Боржоми
Научно-технический прогресс ВПК РФ в самом разгаре.
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10.04.2022 19:22 Ответить
нано-тєхнології вілікай рабсії
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10.04.2022 19:25 Ответить
Кацапы уже не воины за Украину.
Так -- будут кошмарить всё вокруг при отступлении в Крым.
Самое главное там и начнётся -- при входе и зачистке.
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10.04.2022 19:24 Ответить
***** казиться що русакаязичний Харків не зустрічав лаптєй з квітами.
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10.04.2022 19:27 Ответить
А може не треба стосовно українських міст застосовувати термін "русскаязичьний"?
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10.04.2022 19:30 Ответить
Они могут только взять унитаз или стиральную машину, это все силы рос армии
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10.04.2022 19:29 Ответить
И собачьи будки
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10.04.2022 19:32 Ответить
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10.04.2022 19:38 Ответить
Тіпа в орків є план зайти в гигантське за площею місто насичене силами оборони і залишити там у вуличних боях десяток-другий БТГр з тих 60-ти, що в них взагалі залишилось на просторі від Калінінграда до Владівостока?
Я не завжди розумію ці зведення...
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10.04.2022 19:30 Ответить
Если и пойдут на Харьков то как обманный маневр. А эти ляпают по чем зря.
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10.04.2022 19:35 Ответить
Смысл говорить о том, что они могут, они на Львов с Беларуси двинуться могут и что с того?
Главное, что наши могут. А смочь надо на Херсон нажать и вернуть его. Это сразу перевернет ситуацию.
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10.04.2022 19:33 Ответить
Марік зараз навіть важливіше.
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10.04.2022 19:51 Ответить
"Другий день поспіль Зеленський проводить наради з силовиками. З питань оборони і військових операцій нашої Армії. Схоже сталось те, чого багато експертів боялись: президент почав "керувати" нашим військом. Ну, робить те, що нещодавно анонсував Арестович. На ці наради викликають Залужного. На цих нарадах - ті ж люди за присутності яких на іншій нараді була злита операція із затримання "вагнерівців". Важче на душі у мене було лише в перший день війни. От навіщо? Півтора місяці всі займались своїми справами: одні говорили, інші - командували Армією. Рейтингів злякались?"
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10.04.2022 19:35 Ответить
Значить правду говорив Бутусов, хто є хто, а цим перемоги не потрібно, коли трішки нею "запахло".
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10.04.2022 19:39 Ответить
Віслюку нашептали шептуни що воно "полководець"... Дайте йому сельодки, припніть до батереї (срака в теплі) і в руку пульт до тєліка...
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10.04.2022 19:48 Ответить
Краще не анонсувати, а дати гідну відсіч цим паскудам, де їх стільки береться, наче таргани розмножуються.
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10.04.2022 19:37 Ответить
Тут и так каждый день идут ожесточённые бои на окружной со строны белгорода.
Куда там ещё сильнее "активізувати бойові дії"?
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10.04.2022 19:39 Ответить
Та да. В мене родичі в Циркунах. З 24 лютого майже не виходять з погребу. Постійно над селом щось летить у бік міста.
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10.04.2022 19:54 Ответить
Вчера здесь выложили новость про "капусту и морковку" экопарка , но многие пропустили более важный момент - "вс раши стоят в 300 метрах от экопарка" , 300 м ... это уже почти Пятихатки, Лесопарк ... от Пятихаток до Жуков 8 минут , до площади Свободы 15 минут.. расстояние не буду... Две недели назад они стояли за 3.5 км ..."неверующим"карта в помощь
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10.04.2022 19:59 Ответить
"Маленькі" українці лупають Голіафа, а "великі" зелені арахамії вмовляють ЗСУ на компроміси з рашистами.








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10.04.2022 20:26 Ответить
Пятихатки (частично), Лесопарк, Русская Лозовая оккупированы войсками РФ. Все это в 15-25 минутах от жилых кварталов Харькова.
Харькову очень непросто будет.
Харькову нужно помочь отбиться.
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11.04.2022 02:10 Ответить
 
 