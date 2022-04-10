Окупанти можуть активізувати бойові дії за Харків, - Генштаб ЗСУ
На Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати місто Харків.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Не полишають спроб прорвати оборону українських військ у районі міста Ізюм, проводять розвідку імовірних напрямків подальших дій.
Не виключається нарощування зусиль противником у напрямку на Слов’янськ, частиною сил - на Барвінкове. Існує ймовірність активізації бойових дій за місто Харків", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 A rt #506652
показати весь коментар10.04.2022 19:21
+7 Перехватчик
показати весь коментар10.04.2022 19:38
+6 Paul Foxen
показати весь коментар10.04.2022 19:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://t.me/military_az/17055 Польша отправила первую партию танков T-72 в Украину в количестве 100 единиц.
- Фотоаппарат Canon на липучке
-Заливная горловина из бутылки Боржоми
Научно-технический прогресс ВПК РФ в самом разгаре.
Так -- будут кошмарить всё вокруг при отступлении в Крым.
Самое главное там и начнётся -- при входе и зачистке.
Я не завжди розумію ці зведення...
Главное, что наши могут. А смочь надо на Херсон нажать и вернуть его. Это сразу перевернет ситуацию.
Куда там ещё сильнее "активізувати бойові дії"?
Харькову очень непросто будет.
Харькову нужно помочь отбиться.