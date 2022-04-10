Окупанти можуть активізувати бойові дії за Харків, - Генштаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати місто Харків.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Не полишають спроб прорвати оборону українських військ у районі міста Ізюм, проводять розвідку імовірних напрямків подальших дій.

Не виключається нарощування зусиль противником у напрямку на Слов’янськ, частиною сил - на Барвінкове. Існує ймовірність активізації бойових дій за місто Харків", - йдеться в повідомленні.

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