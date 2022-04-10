Число жертв обстрела в Краматорске возросло до 57

В результате ракетного удара РФ по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля погибли 57 человек, 109 человек ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

По словам Кириленко, по состоянию на 11 утра количество погибших увеличилось до 57, и с тех пор не росло. Ранены в результате обстрела 109 человек.

"Раненых в легкой форме сразу отпускают домой. Все раненые более тяжелые уже в безопасном регионе, вся необходимая помощь осуществляется", - отметил он.

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