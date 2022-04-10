РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11820 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 410 4

Число жертв обстрела в Краматорске возросло до 57

кириленко

В результате ракетного удара РФ по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля погибли 57 человек, 109 человек ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

По словам Кириленко, по состоянию на 11 утра количество погибших увеличилось до 57, и с тех пор не росло. Ранены в результате обстрела 109 человек.

"Раненых в легкой форме сразу отпускают домой. Все раненые более тяжелые уже в безопасном регионе, вся необходимая помощь осуществляется", - отметил он. 

Также читайте: 10 апреля гуманитарными коридорами эвакуировано 2824 человека, - Верещук

Краматорськ (2275) Кириленко Павел (638)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вечная память погибшим.
показать весь комментарий
10.04.2022 21:06 Ответить
...."визволителі від глузду" з рф таки мають бути визволені з оков тілесних

показать весь комментарий
10.04.2022 21:27 Ответить
показать весь комментарий
10.04.2022 21:28 Ответить
СБУ! Оправдание оккупантов, ей еще Украинцы интервью дают, мне кажется она шпионка.
показать весь комментарий
10.04.2022 21:36 Ответить
 
 