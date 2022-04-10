Кількість жертв обстрілу в Краматорську зросла до 57

Внаслідок ракетного удару РФ по залізничному вокзалу в Краматорську 8 квітня загинуло 57 осіб, 109 осіб поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону

За словами Кириленка, станом на 11 ранку кількість загиблих збільшилася до 57, і з того часу не зростала. Поранено внаслідок обстрілу 109 осіб.

"Поранених в легкій формі одразу відпускають додому. Всі поранені більш важкі вже в безпечному регіоні, вся необхідна допомога здійснюється", - підкерслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ракетного удару по вокзалу Краматорська 50 загиблих, з них п’ятеро - діти. Госпіталізовано 98 осіб, - Кириленко