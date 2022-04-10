Кількість жертв обстрілу в Краматорську зросла до 57
Внаслідок ракетного удару РФ по залізничному вокзалу в Краматорську 8 квітня загинуло 57 осіб, 109 осіб поранено.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону
За словами Кириленка, станом на 11 ранку кількість загиблих збільшилася до 57, і з того часу не зростала. Поранено внаслідок обстрілу 109 осіб.
"Поранених в легкій формі одразу відпускають додому. Всі поранені більш важкі вже в безпечному регіоні, вся необхідна допомога здійснюється", - підкерслив він.
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Саша Пончик
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olele
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Чайка Київ
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