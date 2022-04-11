С начала вторжения РФ в Украине погибли 183 ребенка, более 342 - ранены, - Офис Генпрокурора
По состоянию на утро 11 апреля вследствие вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 183 ребенка. По официальным данным ювенальных прокуроров, более 525 детей пострадали, более 342 получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 110, Киевской - 98, Харьковской - 76, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Луганской - 35, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15" , – информируют в Офисе генпрокурора.
При фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории пгт Ворзель в Киевской области обнаружено тело 15-летнего парня с огнестрельными ранениями.
Также, как сообщается, 14 марта в результате обстрела села Розважев Вышгородского района Киевской области от полученных ранений погибли два мальчика 12 и 14 лет.
В г. Бородянка Киевской области вследствие обстрелов погибла семья с 5-летним ребенком. Их тела обнаружены только сейчас.
"10 апреля вследствие артобстрела поселка в Покровском районе Донецкой области 16-летний парень получил ранение. 9 апреля вследствие артиллерийского обстрела российскими военными села Станислав Белозерского района Херсонской области 14-летняя девочка получила огнестрельное ранение шеи с повреждением спинного мозга", – информируют в Офисе генпрокурора..
По данным ювенальных прокуроров, из-за бомбардировок и обстрелов Вооруженными силами РФ повреждено 938 учебных заведений. 87 из них разрушены полностью.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
раSSія країна терорист!
Разве олигархи не могут сговориться против него и его задушить?
олигархам главное гнать энергопродукты на запад и получать прибыль. из-за путина их прибыли всё падают и падают.
путин не может российским олигархам обеспечить их благосостояние.
им нужно другого президента поставить.
Одужання пораненим.