С начала вторжения РФ в Украине погибли 183 ребенка, более 342 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 11 апреля вследствие вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 183 ребенка. По официальным данным ювенальных прокуроров, более 525 детей пострадали, более 342 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 110, Киевской - 98, Харьковской - 76, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Луганской - 35, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15" , – информируют в Офисе генпрокурора.

При фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории пгт Ворзель в Киевской области обнаружено тело 15-летнего парня с огнестрельными ранениями.

Также, как сообщается, 14 марта в результате обстрела села Розважев Вышгородского района Киевской области от полученных ранений погибли два мальчика 12 и 14 лет.

В г. Бородянка Киевской области вследствие обстрелов погибла семья с 5-летним ребенком. Их тела обнаружены только сейчас.

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"10 апреля вследствие артобстрела поселка в Покровском районе Донецкой области 16-летний парень получил ранение. 9 апреля вследствие артиллерийского обстрела российскими военными села Станислав Белозерского района Херсонской области 14-летняя девочка получила огнестрельное ранение шеи с повреждением спинного мозга", – информируют в Офисе генпрокурора..

По данным ювенальных прокуроров, из-за бомбардировок и обстрелов Вооруженными силами РФ повреждено 938 учебных заведений. 87 из них разрушены полностью.