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Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 183 дитини, понад 342 - поранено, - Офіс Генпрокурора

діти

Станом на ранок 11 квітня внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 183 дитини. За офіційними даними ювенальних прокурорів більше 525 дітей постраждали, понад 342 дитини отримали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 110, Київській - 98, Харківській - 76, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15", - інформують у Офісі генпрокурора.

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території смт. Ворзель в Київській області виявлено тіло 15-річного хлопця з вогнепальними пораненнями.

Також, як повідомляється, 14 березня в результаті обстрілу села Розважів Вишгородського району Київської області від отриманих поранень загинули два хлопчики 12 та 14 років.

У м. Бородянка Київської області внаслідок обстрілів загинула сім’я з 5-річною дитиною. Їхні тіла виявлені лише зараз.

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"10 квітня внаслідок артобстрілу селища у Покровському районі Донецької області 16-річний хлопець отримав поранення. 9 квітня внаслідок артилерійського обстрілу російськими військовими села Станіслав Білозерського району Херсонської області 14-річна дівчинка отримала вогнепальне поранення шиї із пошкодженням спинного мозку", - інформують у Офісі генпрокурора.

За даними ювенальних прокурорів, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 938 закладів освіти. 87 з них зруйновано повністю.

Автор: 

армія рф (17309) діти (5063) воєнні злочини (1857) Офіс Генпрокурора (3247)


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11.04.2022 09:58 Відповісти
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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11.04.2022 10:01 Відповісти
Ну и кому это нужно было? Эта война никому не нужна. Только поехавшему путину.

Разве олигархи не могут сговориться против него и его задушить?

олигархам главное гнать энергопродукты на запад и получать прибыль. из-за путина их прибыли всё падают и падают.

путин не может российским олигархам обеспечить их благосостояние.

им нужно другого президента поставить.
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11.04.2022 10:15 Відповісти
Простим рузьким потрібна війна
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11.04.2022 10:46 Відповісти
Царство Небесне загиблим..
Одужання пораненим.
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11.04.2022 11:02 Відповісти
Хай їм всім , земля буде пухом .Вони вже ангели .Співчуття всім батькам .
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11.04.2022 11:54 Відповісти
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11.04.2022 12:48 Відповісти
 
 