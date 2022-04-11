Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 183 дитини, понад 342 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 11 квітня внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 183 дитини. За офіційними даними ювенальних прокурорів більше 525 дітей постраждали, понад 342 дитини отримали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 110, Київській - 98, Харківській - 76, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15", - інформують у Офісі генпрокурора.

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території смт. Ворзель в Київській області виявлено тіло 15-річного хлопця з вогнепальними пораненнями.



Також, як повідомляється, 14 березня в результаті обстрілу села Розважів Вишгородського району Київської області від отриманих поранень загинули два хлопчики 12 та 14 років.



У м. Бородянка Київської області внаслідок обстрілів загинула сім’я з 5-річною дитиною. Їхні тіла виявлені лише зараз.

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"10 квітня внаслідок артобстрілу селища у Покровському районі Донецької області 16-річний хлопець отримав поранення. 9 квітня внаслідок артилерійського обстрілу російськими військовими села Станіслав Білозерського району Херсонської області 14-річна дівчинка отримала вогнепальне поранення шиї із пошкодженням спинного мозку", - інформують у Офісі генпрокурора.

За даними ювенальних прокурорів, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 938 закладів освіти. 87 з них зруйновано повністю.