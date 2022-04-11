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Новости Агрессия России против Украины Война
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Майор Юрий Тимусь погиб, эвакуируя вертолетом раненых воинов из Мариуполя

юрій,тимусь

Юрий Тимусь неоднократно выполнял задачи в зоне ООС и с первых дней останавливал нашествие врага под Киевом. Он погиб, вывозя из-под Мариуполя раненых украинских воинов.

Об этом пишет в фейсбуке его вдова Ольга Тимусь, сообщает Цензор.НЕТ.

"31 марта 2022 года во время выполнения боевого задания и эвакуации тяжело раненых украинских военных под Мариуполем героически погиб мой любимый муж и отец троих детей, майор Тимусь Юрий Владимирович. Который неоднократно выполнял задание в зоне ООС и с первых дней войны под Киевом остановливал нашествие российских захватчиков", - написала она.

Юлия Тимусь пишет, что ее муж хотел всех спасти. Но, к сожалению, сам погиб.

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"Мы потеряли любящего, хорошего, милого, доброго, мужественного, верного лучшего в мире мужчину и папу двух сынишек и нашей маленькой дочери", - добавила она.

потери (4380)


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Топ комментарии
+86
Герої не вмирають! Вічна пам'ять!
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11.04.2022 10:19
+84
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11.04.2022 10:17
+71
Україна сумує за своїми Героями 😪😪😪
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11.04.2022 10:20
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11.04.2022 10:17 Ответить
Герої не вмирають! Вічна пам'ять!
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11.04.2022 10:19 Ответить
Україна сумує за своїми Героями 😪😪😪
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11.04.2022 10:20 Ответить
Там был еще молодой штурман с Винничины.Тоже погиб.
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11.04.2022 11:35 Ответить
і пораненні теж...
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11.04.2022 12:03 Ответить
Кажуть, когось узяли в полон...
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11.04.2022 13:33 Ответить
хай буде солодким мед у Валгаллі...де бенкетують вічно справжні воїни - герої...
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11.04.2022 10:21 Ответить
Богиня Слава лично даст ему рог "воды жизни вечной".
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11.04.2022 13:32 Ответить
Це - доля солдата, доля воїна! Вижити, або загинути. В бою з ворогом. Таких не забувають й шанують вічно.
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11.04.2022 10:23 Ответить
Доля солдата - це в першу чергу зберегти своє життя, в другу - нанести максимальну шкоду ворогу.
А те, що кажеш ти - це совковий підхід ідіотичного геройства та бабиишонаражают
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11.04.2022 10:35 Ответить
дуже уважно прочитай мій пост. Кожне слово прочитай. І подумай, зваж все.
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11.04.2022 11:17 Ответить
Дуже нагадують ватні лозунги. Солдатам пофігу на ваші незабуття та шанування, він хоче в першу чергу вижити, піти у відставку та реалізувати себе у цивільному житті.
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11.04.2022 12:13 Ответить
Демагогічна херня..
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11.04.2022 12:49 Ответить
Херна совкова, в голові
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11.04.2022 13:54 Ответить
Одне скажу - тобі до військового, як до Китаю рачки й задом на перед.
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11.04.2022 13:01 Ответить
Якщо в твоєму розумінні військовий - це гарматне м'ясо - то так, я від цього вже дуже далеко
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11.04.2022 13:55 Ответить
коли людина вибирає професію, то знає на що іде, що її очікує...і повинна бути готова до цього...
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11.04.2022 12:05 Ответить
Професія совкового солдафона - вбити та зґвалтувати якомога більше дітей, жінок, цивільних, та здохнути за родіну, у солдата цивілізованих країн - зовсім інші посадові інструкції
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11.04.2022 12:10 Ответить
Марійко, з вашої, так би мовити "логіки", пожежний зобов'язаний або когось врятувати, або сгоріти сам.
І ще слід пам'ятати, що зараз воюють не тільки контрактники, які пішли до лав збройних сил за зарплатню, але й добровольці, котрі не за гроші і не за професією воюють. І не ті не ті, не збираються помирати, хоч і ризикують своїм життям.
"Іноді краще жувати.." (с)
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11.04.2022 13:21 Ответить
навчиться уважно читати не жуя....
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12.04.2022 10:23 Ответить
За вашою логікою, ви маєте більше права на життя, ніж ті, хто захищає вашу і мою дупи?
Ви ж не солдат, правда?
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11.04.2022 13:50 Ответить
Воно совок, тупий та дрємучій, а які вони солдати усі бачили в Бучі
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11.04.2022 13:59 Ответить
Про нього сказав редактор,він долетів, загрузив, взлетів і всі .......Небесну Сотню поповнили найкращі, вони тримають для нас Небо. Вічна Пам'ять Героям. Пілоту і захисникам Маріуполя.
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11.04.2022 10:23 Ответить
це пздц звичайно...
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11.04.2022 10:27 Ответить
якщо це правда, то у когось на ім'я Z. V. O. повинна відділитись голова від тулуба
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11.04.2022 10:27 Ответить
А літери Z.V.O. красномовні .
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11.04.2022 10:51 Ответить
Неужели ничего нельзя сделать , чтоб помочь Мариуполю ???
Слезы градом…😢😢😢
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11.04.2022 10:41 Ответить
Я не могу ставить лайк, но хочу чтобы мы слово Мариуполь говорили с гордостью, а не позором.
А пока, гордость за солдат и позор руководству
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11.04.2022 10:47 Ответить
Коли до нас дійде , що за мовою агресора йдуть його танки. Велика прозьба до всіх хто ще не шанує мови України-ви теж відповідальні за цю війну. Будьласка думайте, але без озлоблення. Молимося за всіх захисників України і допомагаємо хто чим і як може.
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11.04.2022 12:26 Ответить
Вибачаюсь, та коли я у відчаю, та кажу від самого серця з болем за наших хлопців-героїв, то кажу тією мовою, з Якою народився, нажаль, це російська.
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11.04.2022 12:40 Ответить
очень тяжко такое читать..., просто невыносимо больно, потому что неизвестно как помочь и что нужно сделать..., нам нужны живые герои..., даже если на месте гнилой рашки останется выжженная пустыня, это не вернет нам людей...
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11.04.2022 10:57 Ответить
Страница удалена. Я искренне желаю, чтоб дети ЗЕ и членов ПО умерли также, как наши пацаны.Преданными, голодными, разорванными на части. Единственное - не смогут умереть также гордо. Личинкам ублюдков и предателей не дано. Чтоб им договорняк с Путиным папаш на том свете аукался и покоя не было.
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11.04.2022 11:08 Ответить
Я тоже удалю. но на вброс не похоже
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11.04.2022 11:27 Ответить
То есть - ты реально желаешь, чтобы с Киевом было точно также, как и с Мариуполем???
И смерти ты желаешь не российско-фашистским захватчиквам, а руководству Украины????
Ты чей, голубь? Пригожинская тварь?
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11.04.2022 12:15 Ответить
Очередной бот Люси и Бубы. Ты правда считаешь что их личинки в Киеве? Они свою родню вывезли. А наш народ бросили, наших детей бросили как и коридор в Крым. Гореть в аду их детям.
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11.04.2022 13:39 Ответить
Палишься, тварь пригожинская.
Тезис про "Они свою родню вывезли" - изначально кацапский нарративчик. Давай еще одну мантру кацапскую повтори про "Зеленский сбежал в Польшу".
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11.04.2022 14:03 Ответить
И да, судя по тому, что ты пишешь под польским флажком - ты точно пишешь не из Украины - скорее всего - из Лахты2 под прокси, конечно.
Ну а если ты таки из Польши - то значит ты безосновательно обвиняешь Арестовича с Зеленским в том, что они вывезли свои семьи...так, как вывезли тебя!
То есть - тебя вывезли - ок, так и надо, а если кого-то другого вывезли - то это "предательство".
Лахта так палится на отсутствии какой-либо логики - ппц просто.
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11.04.2022 14:07 Ответить
Да вы гений, господин. Я сама себе зі Львова вивезла вже 17 рокiв тому, iз дуже простих мiркувань: народ не контролює владу. 12 з 17 років я беру участь у волонтерській активности, так само як і чоловік, але жити у бардаку, навіть без війни для мене було занадто. А теперь популярніше: Зе і Ко вивезли свою рідню ДО війни. Кинь їх виродків до Маріка зараз - він буде звільнений будь-якою ціною, навіть ціною капитуляції. Зе, Порох, Янукович, Ющенко, Кучма - кожен із них представник интересів бізнес-клану, а не державний діяч. Балакаюча голова, не більше від того.
А наші діти не евакуйовані завчасно, наших жінок катують, найгіршим методом, їм було до сраки. Чонгар розмінований, дорога на Південь була відкрита. Навіть Сагайдачний потопили, бо роззброєнний фрегат вже скільки там пришвартованний! М? Язика до дупи сунув, прихильник бесхребетного єврея? Гумконвої просто стоять на кордоні тижнями, бюрократія ускладнена до неможливого, безглуздого. Я це точно знаю, бо, о Боже, я її і супроводжую. Ви, пане і подібні вам, нічим не краще русаків. У вас є спільна риса - раболебие) 0 критики у бік влади, обїективної і придушування іншої, відмінної від вашої і незручної для Єрмака думки і позиції. Дому йшов би ти славити Зешку дурнику.
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11.04.2022 15:51 Ответить
"Зе і Ко вивезли свою рідню ДО війни"

Докази давай, а не пи*ди, лахта! Зеленський відео з дружиною демонстрував як доказ того, що він її нікуди не вивозив!

У Арестовича, доречі, родичі у Маріку - дехто виїхав вже після початку облоги, з деким немає зв'язку, а кум і похресник в Азові Марік боронять.

"Язика до дупи сунув, прихильник бесхребетного єврея?"

Лахта, я ніколи не був його прихильником, як не був прихильником і Порошенка. І після війни за Зелю також не збираюсь голосувати. Але наразі сіяти роздрай всередині країни під час війни - це завдання для вас, пригожинців. А наше завдання - зібратися і підтримувати одне одного!
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11.04.2022 16:56 Ответить
То може на Марік? А не "аби не сварити влааадддуу" І я не про дорослих чоловіків, аж смішно. Щодо дітей? м? Де дітки братви?
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11.04.2022 20:49 Ответить
Як на Марік, розкажіть нам?? Найближці позиції до Маріка - це Мар'їнка та Запоріжжя, де наши - відбиваються! Волноваху втримати не змогли - довелося відійти!
А там - суцільний степ навкруги Маріка! І це при повній перевазі фашистів у повітрі і при тому, що під час наступу перевага в артилерії також буде на іхньому боці! Бажаєте, щоб ми ще поклали там декілька тисяч людей і кілька колонн техніки у безнадійних спробах?
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11.04.2022 21:18 Ответить
дебил.
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11.04.2022 12:42 Ответить
Дякуємо! Слава нашим захисникам!
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11.04.2022 11:20 Ответить
Если это правда, то
Нет слов. Прет одна матерщина…….
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11.04.2022 11:22 Ответить
А у морпіхів у штаті є письменник чи поет, чи популярний блогер? Мені здається що це писав не військовий.
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11.04.2022 11:22 Ответить
він по ходу летів на вертольоті, який збили російські нацисти під Маріуполем. Було відео. Там всі загинули на жаль... ризик при еквакуації був дуже серйозний.
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11.04.2022 10:25 Ответить
Двое живы
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11.04.2022 10:44 Ответить
Вічна пам'ять Герою України!
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11.04.2022 10:35 Ответить
Слава Герою та вічна пам ять !
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11.04.2022 10:38 Ответить
Слава герою ! Дуже мужня людина іти на такий ризик самогубство . Гелікоптер збили тільки дві людини вижило і попали в полон . Але щоб так покинуть наших воїнів в Маріуполі це великий гріх для наших хенералів! Адже можна наносити удари по скупченням бандитів ТОЧКОЮ-У !
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11.04.2022 10:45 Ответить
генерал Марченко до сих пор под обвинениями с 2019 года. Его выкупали под залог Порошенко с компанией, во время войны он руководил обороной Николаева. Чернобаевка - его детище.

А сейчас его опять сняли, заменили каким-то штабным генералом.

Далеко не всё решают генералы, к сожалению.
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11.04.2022 10:56 Ответить
Я вже про це писав і напишу ще раз: доки у нас при владі п'ята колона, ні про яку перемогу не може бути й мови.
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11.04.2022 12:13 Ответить
Вечная память.
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11.04.2022 10:52 Ответить
Больно читать такие новости. Но они нужны, чтобы помнили
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11.04.2022 10:59 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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11.04.2022 11:00 Ответить
Для хенералів які кинули військових це ганьба !
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11.04.2022 11:00 Ответить
Вся Україна, "дякуючи " Арестовичу і з інформації від Бутусова,знає,що ні одна військова операція не проводиться без Зеленського. Йому певне було дуже образливо,що нема "котлів", як у Порошенко.Невже для цього треба ЗДАТИ Маріуполь? Навіть не попробувавши деблокувати його.Сльози на очах і рубці на серці...
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11.04.2022 11:07 Ответить
разберуться не стони, и так тошно.
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11.04.2022 12:43 Ответить
Влада наприймала договорняків, дала рашистам час перегрупуватися й перекинути війська на схід та південь, ті хто обстрілювали й гвалтували київщину вже роблять те саме під маріуполем та миколаївом, найгірша ситуація з маріуполем, таке враження що наша верхівка готує не план спасіння, а пости для фейсбуку з виправданнями. Політикани не повинні мати вплив на військо в такий момент.
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11.04.2022 11:10 Ответить
За одного нашого Героя легіон мацкалячих виродків! Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА!!
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11.04.2022 11:20 Ответить
Вічна пам'ять
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11.04.2022 12:03 Ответить
Черчіл виграв війну... Але в мирний час він став непотрібним.. Так що якщо ми виграємо війну, це не означатиме що Зе нам буде потрібним....
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11.04.2022 12:10 Ответить
Тримайся, рідненька! Хоч і вкрай важко, але тримайся! А пам'ять про Вашого чоловіка та батька, Воїна-Героя,- назавжди збережеться у пам'яті безмірно вдячних йому українців!
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11.04.2022 12:12 Ответить
Все, кто тут очередной раз завывают про зраду, ноги в руки и в военкомат. Сидят в своих удобных креслах дома и рассказывают как надо Мариуполь спасать. Вперед, покажите личным примером. Ктобы в Киеве не сидел, не думаю, что там прям на столько идиоты и не пытаются найти решение по помощи нашим ребятам в Мариуполе. Но положить пару тысяч ребят, ради спасения пару сотен, наверно не готовы.
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11.04.2022 12:14 Ответить
Поговорил бьІ тьІ су..., если бьІ в Мариуполе бьІл твой сьІн. Коз....ще
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11.04.2022 13:24 Ответить
Я так понимаю ты из Мариуполя пишешь? Или из окопа на его фронте? А, с удобного дивана в уютной квартирке?
Посмотрел бы я как бы ты поговорил, если бы мясом бросили твоего сына на особождение.
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12.04.2022 09:35 Ответить
Київ вистояв завдяки ППО \ від Порошенка \. а Маріуполь нічого немає. влада здала місто !
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11.04.2022 12:19 Ответить
Я так понимаю Харькову и Сумам тоже в ножки соевому до конца жизни кланяться?
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11.04.2022 12:27 Ответить
Царство Небесне... Вічна пам'ять...
Слава Україні! Героям слава!
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11.04.2022 12:25 Ответить
Вот видите а вы говорите что для Мариуполя ничего не делают.Да г-н Бутусов? Поэтому мы постим про нашего пилота хотя кацапы про это еще в марте писали.
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11.04.2022 12:30 Ответить
Світла пам'ять! Тримайтеся....
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11.04.2022 13:43 Ответить
"Страшні слова... Я нічого не можу добавити від себе... Тут усе.
Подібне перед цим сказав командир азовців. Два тижні тому у владі перестали відповідати на їхні дзвінки... Два тижні тому фашистську москву назвали майбутнім гарантом безпеки України...
===============

[Переслано від ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS]
"Сьогодні буде крайній бій, далі - врукопашну": 36-та окрема бригада морської піхоти з Маріуполя звернулася до влади !!!

понеділок, 11 квітень 2022 р
36-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського опублікувала звернення з Маріуполя !!!

Дорогий український народе. Ми - 36-та бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, не зрадивши присяги 2014 року вийшли з Криму і продовжували гідно виконувати завдання щодо оборони України.
З початку війни ми вже 47 діб захищаємо Маріуполь. Нас бомбили з літаків, нас обстрілювали з атилерії, танків та інших вогневих засобів. Ми гідно тримали оборону, роблячи неможливе. Але будь-які ресурси мають властивість закінчуються.

За час бойових дій нам один раз передали 50 122 снаряди, 20 мін та трохи "енлавів" і Старлінк Ілона Маска - спасибі, Ілоне, він витримав чимало авіаударів і досі працює. Більше нам нічого не передали.
Без Б/К (боєкомплекту - Н.), не маючи можливості оборонятися, противник поступово відтіснив нас на завод Азовмаш, оточив,скував вогнем, і тепер намагається нас знищити. Був варіант привести до нас резерви, щоб посилити і продовжити оборону. Були варіанти бригаді зробити прорив та вийти до своїх військ. Ми доповідали про це в ОТУ "Схід" та вони починали планувати операцію. Содоль, Делятицький намагалися щось зробити, але їх старші штаби завертали. Ми повідомляли про це у ООС, вони говорили "тримайтеся, ми працюємо", обіцяли вертоліт, котрий так і не прилетів. Ми розмовляли з головнокомандувачем, котрий пообіцяв деблокаду.
Ми розмовляли з Гарантом. котрий гарантував нам або
політичне, або військове вирішення ситуації. Понад місяць морпіхи воювали без поповнення ***********, без їжі, без води, мало не сьорбаючи з калюжі, та гинули пачками. Гора поранених складає майже половину бригади. У кого не відірвані кінцівки і можуть ходити - повертаються до строю. Піхота вся загинула, і стрілецькі бої ведуть артилеристи, зенітники, зв'язківці, водії та кухарі. Навіть оркестр. Гинуть, але борються. Ми поступово закінчуємося.
Мудрі генерали радять забирати ********** у противника. Напевно, не вимерли ці совкові паркетники, тому багато народу за них помре дарма. Були шанси. Були можливості, але через боягузтво повідомляти по вертикалі вони не реалізовані. З нами вже ніхто не хоче спілкуватися, бо ми списані. Сьогодні буде, напевно, крайній бій, оскільки БК не залишилося. Далі - в рукопашну. Далі для деяких смерть, а для деяких - полон."
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11.04.2022 13:54 Ответить
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ!
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11.04.2022 14:36 Ответить
3 детей и не сбежал под юбку жены за границу, как много сс*вых уродов сделали и фотки оттуда постят...
Светлая память!
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12.04.2022 01:21 Ответить
 
 