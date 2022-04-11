Майор Юрий Тимусь погиб, эвакуируя вертолетом раненых воинов из Мариуполя

Юрий Тимусь неоднократно выполнял задачи в зоне ООС и с первых дней останавливал нашествие врага под Киевом. Он погиб, вывозя из-под Мариуполя раненых украинских воинов.

Об этом пишет в фейсбуке его вдова Ольга Тимусь, сообщает Цензор.НЕТ.

"31 марта 2022 года во время выполнения боевого задания и эвакуации тяжело раненых украинских военных под Мариуполем героически погиб мой любимый муж и отец троих детей, майор Тимусь Юрий Владимирович. Который неоднократно выполнял задание в зоне ООС и с первых дней войны под Киевом остановливал нашествие российских захватчиков", - написала она.

Юлия Тимусь пишет, что ее муж хотел всех спасти. Но, к сожалению, сам погиб.

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"Мы потеряли любящего, хорошего, милого, доброго, мужественного, верного лучшего в мире мужчину и папу двух сынишек и нашей маленькой дочери", - добавила она.