Майор Юрий Тимусь погиб, эвакуируя вертолетом раненых воинов из Мариуполя
Юрий Тимусь неоднократно выполнял задачи в зоне ООС и с первых дней останавливал нашествие врага под Киевом. Он погиб, вывозя из-под Мариуполя раненых украинских воинов.
Об этом пишет в фейсбуке его вдова Ольга Тимусь, сообщает Цензор.НЕТ.
"31 марта 2022 года во время выполнения боевого задания и эвакуации тяжело раненых украинских военных под Мариуполем героически погиб мой любимый муж и отец троих детей, майор Тимусь Юрий Владимирович. Который неоднократно выполнял задание в зоне ООС и с первых дней войны под Киевом остановливал нашествие российских захватчиков", - написала она.
Юлия Тимусь пишет, что ее муж хотел всех спасти. Но, к сожалению, сам погиб.
"Мы потеряли любящего, хорошего, милого, доброго, мужественного, верного лучшего в мире мужчину и папу двух сынишек и нашей маленькой дочери", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
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А те, що кажеш ти - це совковий підхід ідіотичного геройства та бабиишонаражают
І ще слід пам'ятати, що зараз воюють не тільки контрактники, які пішли до лав збройних сил за зарплатню, але й добровольці, котрі не за гроші і не за професією воюють. І не ті не ті, не збираються помирати, хоч і ризикують своїм життям.
"Іноді краще жувати.." (с)
Ви ж не солдат, правда?
Слезы градом…😢😢😢
А пока, гордость за солдат и позор руководству
И смерти ты желаешь не российско-фашистским захватчиквам, а руководству Украины????
Ты чей, голубь? Пригожинская тварь?
Тезис про "Они свою родню вывезли" - изначально кацапский нарративчик. Давай еще одну мантру кацапскую повтори про "Зеленский сбежал в Польшу".
Ну а если ты таки из Польши - то значит ты безосновательно обвиняешь Арестовича с Зеленским в том, что они вывезли свои семьи...так, как вывезли тебя!
То есть - тебя вывезли - ок, так и надо, а если кого-то другого вывезли - то это "предательство".
Лахта так палится на отсутствии какой-либо логики - ппц просто.
А наші діти не евакуйовані завчасно, наших жінок катують, найгіршим методом, їм було до сраки. Чонгар розмінований, дорога на Південь була відкрита. Навіть Сагайдачний потопили, бо роззброєнний фрегат вже скільки там пришвартованний! М? Язика до дупи сунув, прихильник бесхребетного єврея? Гумконвої просто стоять на кордоні тижнями, бюрократія ускладнена до неможливого, безглуздого. Я це точно знаю, бо, о Боже, я її і супроводжую. Ви, пане і подібні вам, нічим не краще русаків. У вас є спільна риса - раболебие) 0 критики у бік влади, обїективної і придушування іншої, відмінної від вашої і незручної для Єрмака думки і позиції. Дому йшов би ти славити Зешку дурнику.
Докази давай, а не пи*ди, лахта! Зеленський відео з дружиною демонстрував як доказ того, що він її нікуди не вивозив!
У Арестовича, доречі, родичі у Маріку - дехто виїхав вже після початку облоги, з деким немає зв'язку, а кум і похресник в Азові Марік боронять.
"Язика до дупи сунув, прихильник бесхребетного єврея?"
Лахта, я ніколи не був його прихильником, як не був прихильником і Порошенка. І після війни за Зелю також не збираюсь голосувати. Але наразі сіяти роздрай всередині країни під час війни - це завдання для вас, пригожинців. А наше завдання - зібратися і підтримувати одне одного!
А там - суцільний степ навкруги Маріка! І це при повній перевазі фашистів у повітрі і при тому, що під час наступу перевага в артилерії також буде на іхньому боці! Бажаєте, щоб ми ще поклали там декілька тисяч людей і кілька колонн техніки у безнадійних спробах?
Нет слов. Прет одна матерщина…….
А сейчас его опять сняли, заменили каким-то штабным генералом.
Далеко не всё решают генералы, к сожалению.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Посмотрел бы я как бы ты поговорил, если бы мясом бросили твоего сына на особождение.
Слава Україні! Героям слава!
Подібне перед цим сказав командир азовців. Два тижні тому у владі перестали відповідати на їхні дзвінки... Два тижні тому фашистську москву назвали майбутнім гарантом безпеки України...
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[Переслано від ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS]
"Сьогодні буде крайній бій, далі - врукопашну": 36-та окрема бригада морської піхоти з Маріуполя звернулася до влади !!!
понеділок, 11 квітень 2022 р
36-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського опублікувала звернення з Маріуполя !!!
Дорогий український народе. Ми - 36-та бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, не зрадивши присяги 2014 року вийшли з Криму і продовжували гідно виконувати завдання щодо оборони України.
З початку війни ми вже 47 діб захищаємо Маріуполь. Нас бомбили з літаків, нас обстрілювали з атилерії, танків та інших вогневих засобів. Ми гідно тримали оборону, роблячи неможливе. Але будь-які ресурси мають властивість закінчуються.
За час бойових дій нам один раз передали 50 122 снаряди, 20 мін та трохи "енлавів" і Старлінк Ілона Маска - спасибі, Ілоне, він витримав чимало авіаударів і досі працює. Більше нам нічого не передали.
Без Б/К (боєкомплекту - Н.), не маючи можливості оборонятися, противник поступово відтіснив нас на завод Азовмаш, оточив,скував вогнем, і тепер намагається нас знищити. Був варіант привести до нас резерви, щоб посилити і продовжити оборону. Були варіанти бригаді зробити прорив та вийти до своїх військ. Ми доповідали про це в ОТУ "Схід" та вони починали планувати операцію. Содоль, Делятицький намагалися щось зробити, але їх старші штаби завертали. Ми повідомляли про це у ООС, вони говорили "тримайтеся, ми працюємо", обіцяли вертоліт, котрий так і не прилетів. Ми розмовляли з головнокомандувачем, котрий пообіцяв деблокаду.
Ми розмовляли з Гарантом. котрий гарантував нам або
політичне, або військове вирішення ситуації. Понад місяць морпіхи воювали без поповнення ***********, без їжі, без води, мало не сьорбаючи з калюжі, та гинули пачками. Гора поранених складає майже половину бригади. У кого не відірвані кінцівки і можуть ходити - повертаються до строю. Піхота вся загинула, і стрілецькі бої ведуть артилеристи, зенітники, зв'язківці, водії та кухарі. Навіть оркестр. Гинуть, але борються. Ми поступово закінчуємося.
Мудрі генерали радять забирати ********** у противника. Напевно, не вимерли ці совкові паркетники, тому багато народу за них помре дарма. Були шанси. Були можливості, але через боягузтво повідомляти по вертикалі вони не реалізовані. З нами вже ніхто не хоче спілкуватися, бо ми списані. Сьогодні буде, напевно, крайній бій, оскільки БК не залишилося. Далі - в рукопашну. Далі для деяких смерть, а для деяких - полон."
Светлая память!