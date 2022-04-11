Ситуация в Мариуполе критическая. Надо идти на помощь по всем направлениям, - Бутусов

Ситуация в Мариуполе действительно критическая. Надо идти на помощь по всем направлениям, потому что каждый час имеет значение.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, это очевидно из обстановки и видео, даже без каких-либо писем. Российские войска имели многократное преимущество в силах, когда начали штурм со всех сторон 1 марта. Сейчас после более чем 40 суток непрерывного штурма, российские войска захватили большую часть города и усилили сейчас свою группировку, чтобы полностью захватить Мариуполь. Враг имеет абсолютное преимущество в авиации, артиллерии, танках.

"Конечно, в этих условиях должна быть надежная коммуникация руководства с окруженными. Замкомандира полка "Азов" Калина вчера заявил, что две недели некоторые политики не выходят на связь. Хочу напомнить "некоторым политикам": когда отдаются приказы стоять насмерть, то ответственность за это несут как те, кто его выполняет, так и те, кто его отдают. И поэтому нужно находить время и самим выходить на связь", - пишет Бутусов.

Кроме того, он отмечает, что Украина должна планировать незамедлительную помощь Мариуполю не только потому, что это наши товарищи, своей героической обороной спасшие всю Украину и все южные регионы, куда российские колонны заехали из Крыма без боя.

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"Пока держится Мариуполь, у Украины есть стратегическая возможность выбить врага с юга, не дать усилить оборону резервами из Мариуполя, не дать закрепиться на коридоре из РФ в Крым. Это стратегия, и сопротивление Героев Мариуполя дает нам всем шанс быстрее изменить ход войны в нашу пользу. Поэтому с Мариуполем нужно говорить и идти на помощь по всем направлениям. И каждый час имеет значение", - резюмирует журналист.