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Новости Война
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Ситуация в Мариуполе критическая. Надо идти на помощь по всем направлениям, - Бутусов

маріуполь

Ситуация в Мариуполе действительно критическая. Надо идти на помощь по всем направлениям, потому что каждый час имеет значение.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, это очевидно из обстановки и видео, даже без каких-либо писем. Российские войска имели многократное преимущество в силах, когда начали штурм со всех сторон 1 марта. Сейчас после более чем 40 суток непрерывного штурма, российские войска захватили большую часть города и усилили сейчас свою группировку, чтобы полностью захватить Мариуполь. Враг имеет абсолютное преимущество в авиации, артиллерии, танках.

"Конечно, в этих условиях должна быть надежная коммуникация руководства с окруженными. Замкомандира полка "Азов" Калина вчера заявил, что две недели некоторые политики не выходят на связь. Хочу напомнить "некоторым политикам": когда отдаются приказы стоять насмерть, то ответственность за это несут как те, кто его выполняет, так и те, кто его отдают. И поэтому нужно находить время и самим выходить на связь", - пишет Бутусов.

Кроме того, он отмечает, что Украина должна планировать незамедлительную помощь Мариуполю не только потому, что это наши товарищи, своей героической обороной спасшие всю Украину и все южные регионы, куда российские колонны заехали из Крыма без боя.

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"Пока держится Мариуполь, у Украины есть стратегическая возможность выбить врага с юга, не дать усилить оборону резервами из Мариуполя, не дать закрепиться на коридоре из РФ в Крым. Это стратегия, и сопротивление Героев Мариуполя дает нам всем шанс быстрее изменить ход войны в нашу пользу. Поэтому с Мариуполем нужно говорить и идти на помощь по всем направлениям. И каждый час имеет значение", - резюмирует журналист.

Автор: 

армия РФ (19160) Мариуполь (5708) Бутусов Юрий (4354)


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Топ комментарии
+46
Ща люська разрулит языком. Кстати Люська ведь увольнялся в январе из ОП с мотивировкой что "разочарован". А теперь "топит" за бубочку с дерьмаком ещё яростнее. Интересно,на сколько повысили "оклад" беспринципному подонку?
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11.04.2022 12:08
+45
зелень ничого незробить для Маріуполя....а коли втратимо його почне скиглить та підпише капітуляцію з куйлом....
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11.04.2022 12:06
+43
Так Зеленський ждет когда уже кацапы наших добьют, а потом договорняк подписывать, это читается в его заявлениях
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11.04.2022 12:06
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Може я й неправий.. Але мені проглядається отака от зрада: Марік хочуть здати - шоб потім було чим "оправдувати" капітулянську позицію на перемовинах із ***********😡 Бо ні дєрьмак - ні татаров(з його лєпшим карєфаном портнягою), ні їх ганебна зрадницька позиція"простапєрєстатьстрєлять"(саме для ЗСУ) нікуди не поділись!!! Дуже хотілось би мені щоб ця моя думка була ТРИЧІ хибною і геть не вартою уваги... А розблокування Маріуполя на сьогодні це хоч і надскладна - але таки можлива операція: із застосуванням сил ССО, швидким просуванням невеликих маневрових загонів, ракетних ударів та одночасним завданням удару по угруповання рашистів в районі Херсону та на виході з Криму.
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11.04.2022 17:56 Ответить
В статье не раскрыта какая допомога нужна в Мариуполе? т.к. цели деблокации могут быть разные
- вывести мирное население?
- завести продукты, и медикаменты?
- завести боеприпасы?
- вывести раненых?
- вывести Азов, с военными?
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11.04.2022 18:20 Ответить
Одну інтерпретацію ситуації на півдні тут постійно банили. І Насобін її забанив. А іншу і переконливу ніхто не дав. Хай живе політкоректність і толерантність.
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11.04.2022 18:28 Ответить
Самолеты надо
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11.04.2022 18:29 Ответить
Украине нужны сотни самолетов, чтобы бомбить колоны не давая им доезжать до городов.
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11.04.2022 18:30 Ответить
если не деблокировать то умрут военные, гражданским там уже всем давно хуже чем в Буче. Если деблокировть то тоже умрет много людей. Так в чем проблема? Пойти в наступление на Херсон и на деблокаду Мариуполя и наступление на Енергодар, а потом Мариуполь. Да я диванный эксперт но просто ждать что когда то там нам дадут наступательное оружие, что орки сами уйдут глупо.
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11.04.2022 18:49 Ответить
я знаю что наши сейчас на Азовмаше
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11.04.2022 19:33 Ответить
если речь о выводе военных то им проще выйти самим, как выходили с Луганского аеропорта или Донецкого да с тогоже Иловайска, да будут потери, но их еще больше будет если бросать туда других солдат и технику деблокировать.
Это как снайпер сначало первого ранит, а потом убивает всех тех кто прибегает к нему на помощь, т.е. погибает не 1 человек а 3 человека.
по этому решай ты готов положить 3 человек ради 1?
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12.04.2022 01:36 Ответить
А в ответ дегенералиссимусс записал видосик о том, что орки хотят показательно уничтожить Мариуполь. О бойцах, о том, что они просят боеприпасы и окружены, НИ СЛОВА!!!
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11.04.2022 20:41 Ответить
какие конкретные предложения?
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12.04.2022 05:02 Ответить
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