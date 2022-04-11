Ситуація в Маріуполі критична. Треба йти на допомогу на всіх напрямках, - Бутусов

Ситуація в Маріуполі наразі справді критична. Треба йти на допомогу на всіх напрямках, бо кожна година має значення.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, це очевидно з обстановки та відео, навіть без будь-яких листів. Російські війська мали багаторазову перевагу в силах, коли почали штурм з усіх боків 1 березня. Зараз після понад 40 діб безперервного штурму, російські війська захопили більшу частину міста, і посилили зараз своє угруповання, щоб повністю захопити Маріуполь. Ворог має абсолютну перевагу в авіації, в артилерії, танках.

"Звичайно, в цих умовах має бути надійна комунікація керівництва з оточеними. Замкомандира полку Азов "Калина" вчора заявив, що два тижні деякі політики не виходять на зв'язок. Хочу нагадати "деяким політикам", що коли віддаються накази стояти насмерть, то відповідальність за це несуть як ті, хто його виконують, так і ті, хто його віддають. І тому треба знаходити час та самим виходити на зв'язок", - пише Бутусов.

Крім того, він зазначає, що Україна має планувати швидку допомогу Маріуполю не тільки тому, що це наші товариші, які своєю героїчною обороною врятували всю Україну та всі південні регіони, куди російські колони заїхали з Криму без бою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ може застосувати фосфорні боєприпаси в Маріуполі, - британська розвідка

"Поки тримається Маріуполь, у України є стратегічна можливість вибити ворога з півдня, не дати посилити оборону резервами з Маріуполя, не дати закріпитись на коридорі з РФ до Криму. Це стратегія, і спротив Героїв Маріуполя дає нам всім шанс швидше змінити хід війни на нашу користь. Тому з Маріуполем треба говорити та йти на допомогу на всіх напрямках. І кожна година має значення", - резюмує журналіст.