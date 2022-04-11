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Ситуація в Маріуполі критична. Треба йти на допомогу на всіх напрямках, - Бутусов

маріуполь

Ситуація в Маріуполі наразі справді критична. Треба йти на допомогу на всіх напрямках, бо кожна година має значення.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, це очевидно з обстановки та відео, навіть без будь-яких листів. Російські війська мали багаторазову перевагу в силах, коли почали штурм з усіх боків 1 березня. Зараз після понад 40 діб безперервного штурму, російські війська захопили більшу частину міста, і посилили зараз своє угруповання, щоб повністю захопити Маріуполь. Ворог має абсолютну перевагу в авіації, в артилерії, танках.

"Звичайно, в цих умовах має бути надійна комунікація керівництва з оточеними. Замкомандира полку Азов "Калина" вчора заявив, що два тижні деякі політики не виходять на зв'язок. Хочу нагадати "деяким політикам", що коли віддаються накази стояти насмерть, то відповідальність за це несуть як ті, хто його виконують, так і ті, хто його віддають. І тому треба знаходити час та самим виходити на зв'язок", - пише Бутусов.

Крім того, він зазначає, що Україна має планувати швидку допомогу Маріуполю не тільки тому, що це наші товариші, які своєю героїчною обороною врятували всю Україну та всі південні регіони, куди російські колони заїхали з Криму без бою.

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"Поки тримається Маріуполь, у України є стратегічна можливість вибити ворога з півдня, не дати посилити оборону резервами з Маріуполя, не дати закріпитись на коридорі з РФ до Криму. Це стратегія, і спротив Героїв Маріуполя дає нам всім шанс швидше змінити хід війни на нашу користь. Тому з Маріуполем треба говорити та йти на допомогу на всіх напрямках. І кожна година має значення", - резюмує журналіст.

Автор: 

армія рф (17309) Маріуполь (3226) Бутусов Юрій (3585)


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Топ коментарі
+46
Ща люська разрулит языком. Кстати Люська ведь увольнялся в январе из ОП с мотивировкой что "разочарован". А теперь "топит" за бубочку с дерьмаком ещё яростнее. Интересно,на сколько повысили "оклад" беспринципному подонку?
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11.04.2022 12:08
+45
зелень ничого незробить для Маріуполя....а коли втратимо його почне скиглить та підпише капітуляцію з куйлом....
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11.04.2022 12:06
+43
Так Зеленський ждет когда уже кацапы наших добьют, а потом договорняк подписывать, это читается в его заявлениях
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11.04.2022 12:06
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Може я й неправий.. Але мені проглядається отака от зрада: Марік хочуть здати - шоб потім було чим "оправдувати" капітулянську позицію на перемовинах із ***********😡 Бо ні дєрьмак - ні татаров(з його лєпшим карєфаном портнягою), ні їх ганебна зрадницька позиція"простапєрєстатьстрєлять"(саме для ЗСУ) нікуди не поділись!!! Дуже хотілось би мені щоб ця моя думка була ТРИЧІ хибною і геть не вартою уваги... А розблокування Маріуполя на сьогодні це хоч і надскладна - але таки можлива операція: із застосуванням сил ССО, швидким просуванням невеликих маневрових загонів, ракетних ударів та одночасним завданням удару по угруповання рашистів в районі Херсону та на виході з Криму.
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11.04.2022 17:56 Відповісти
В статье не раскрыта какая допомога нужна в Мариуполе? т.к. цели деблокации могут быть разные
- вывести мирное население?
- завести продукты, и медикаменты?
- завести боеприпасы?
- вывести раненых?
- вывести Азов, с военными?
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11.04.2022 18:20 Відповісти
Одну інтерпретацію ситуації на півдні тут постійно банили. І Насобін її забанив. А іншу і переконливу ніхто не дав. Хай живе політкоректність і толерантність.
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11.04.2022 18:28 Відповісти
Самолеты надо
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11.04.2022 18:29 Відповісти
Украине нужны сотни самолетов, чтобы бомбить колоны не давая им доезжать до городов.
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11.04.2022 18:30 Відповісти
если не деблокировать то умрут военные, гражданским там уже всем давно хуже чем в Буче. Если деблокировть то тоже умрет много людей. Так в чем проблема? Пойти в наступление на Херсон и на деблокаду Мариуполя и наступление на Енергодар, а потом Мариуполь. Да я диванный эксперт но просто ждать что когда то там нам дадут наступательное оружие, что орки сами уйдут глупо.
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11.04.2022 18:49 Відповісти
я знаю что наши сейчас на Азовмаше
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11.04.2022 19:33 Відповісти
если речь о выводе военных то им проще выйти самим, как выходили с Луганского аеропорта или Донецкого да с тогоже Иловайска, да будут потери, но их еще больше будет если бросать туда других солдат и технику деблокировать.
Это как снайпер сначало первого ранит, а потом убивает всех тех кто прибегает к нему на помощь, т.е. погибает не 1 человек а 3 человека.
по этому решай ты готов положить 3 человек ради 1?
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12.04.2022 01:36 Відповісти
А в ответ дегенералиссимусс записал видосик о том, что орки хотят показательно уничтожить Мариуполь. О бойцах, о том, что они просят боеприпасы и окружены, НИ СЛОВА!!!
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11.04.2022 20:41 Відповісти
какие конкретные предложения?
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12.04.2022 05:02 Відповісти
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