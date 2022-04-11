Погибших в Мариуполе – десятки тысяч, - Зеленский

В городе Мариуполь Донецкой области во время полномасштабной российско-украинской войны погибли десятки тысяч человек.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал, выступая перед парламентом Южной Кореи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам главы государства, сейчас в Мариуполе самая плохая ситуация, ведь город заблокирован российскими войсками с 1 марта.

"Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших, но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом", - сказал Зеленский.

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