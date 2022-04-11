Загиблих у Маріуполі - десятки тисяч, - Зеленський
У місті Маріуполь Донецької області під час повномасштабної російсько-української війни загинули десятки тисяч людей.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу перед парламентом Південної Кореї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
За словами глави держави, наразі в Маріуполі найгірша ситуація, адже місто заблоковане російськими військами з 1 березня.
"Маріуполь зруйнований. Там десятки тисяч загиблих, але навіть попри це росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+52 Rostyslav Komarnytsky
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+50 Ivan Pidbujpata
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+45 Павло ШОвте
показати весь коментар11.04.2022 13:12
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В одной воюющей стране арестовывают за пустой лист бумаги.
В другой воюющей стране десятки чертей с дивана (не военнослужащих, а именно чертей с дивана) ищут решение сегодняшних военных проблем в прошлом, матерят последними словами президента страны ищут виноватых и призывают идти на Киев.
Ах, да, и соотношение по вооружению 7:1.
Класс.
Хіба що ви у Коломойського працюєте.
З огляду на це не бачу сенсу пояснювати.
Як могло так статися, що на другий день війни танки російських православних окупантів вже стояли у передмісті Київа, Харкова, Сум і Охтирці та обстріляли житлові квартали, школи і лікарні цих міст? Чому на кордоні із московією та Білорусією 24 лютого андрофагів не зустріли щільним вогнем? Де в цей час перебували ЗСУ? Мабуть шукали в лісі нападника на Шефіра?
Хто дав команду розмінувати Перекопський перешийок, дамбу та всі мости, які ведуть до Херсона, що дало змогу загарбникам оголосити «ХНР», захопити без пострілів Каховську ГЕС і пустити бескоштовно воду в Північно-Кримський канал? Чому після точкових обстрілів росіянами військових містечок та аеродромів та загибелі під завалами багатьох українських військовослужбовців, особовий склад ЗСУ продовжує ночувати у казармах під прицілами крилатих ракет угрофінів? Яке покарання понесли зрадники з ДБР, які вилучили клістроні, необхідні для роботи системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль?
Трирічна каденція Бубачки супроводжується постійними скандалами на міжнародному рівні. Нещодавно Міжнародний консорціум журналістських розслідувань озвучив, що Президент України Володимир Зеленський, «простий хлопець із народу», опинився в одному ряду із найбільшими корупціонерами світу.
Пересічні громадяни дорікають Бубочкі, що він не готувався до війни із православними росіянами. Чотирижди ухилист від призову на термінову службу в
ЗСУ готувався до війни і маринував м'ясо для шашликів на 9 травня.
Страшні слова... Я нічого не можу добавити від себе... Тут усе.
Подібне перед цим сказав командир азовців. Два тижні тому у владі перестали відповідати на їхні дзвінки... Два тижні тому фашистську москву назвали майбутнім гарантом безпеки України...
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[Переслано від ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS]
"Сьогодні буде крайній бій, далі - врукопашну": 36-та окрема бригада морської піхоти з Маріуполя звернулася до влади !!!
понеділок, 11 квітень 2022 р
36-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського опублікувала звернення з Маріуполя !!!
!!!!!!
Дорогий український народе. Ми - 36-та бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, не зрадивши присяги 2014 року вийшли з Криму і продовжували гідно виконувати завдання щодо оборони України.
З початку війни ми вже 47 діб захищаємо Маріуполь. Нас бомбили з літаків, нас обстрілювали з атилерії, танків та інших вогневих засобів. Ми гідно тримали оборону, роблячи неможливе. Але будь-які ресурси мають властивість закінчуються.
За час бойових дій нам один раз передали 50 122 снаряди, 20 мін та трохи "енлавів" і Старлінк Ілона Маска - спасибі, Ілоне, він витримав чимало авіаударів і досі працює. Більше нам нічого не передали.
Без Б/К (боєкомплекту - Н.), не маючи можливості оборонятися, противник поступово відтіснив нас на завод Азовмаш, оточив,скував вогнем, і тепер намагається нас знищити. Був варіант привести до нас резерви, щоб посилити і продовжити оборону. Були варіанти бригаді зробити прорив та вийти до своїх військ. Ми доповідали про це в ОТУ "Схід" та вони починали планувати операцію. Содоль, Делятицький намагалися щось зробити, але їх старші штаби завертали. Ми повідомляли про це у ООС, вони говорили "тримайтеся, ми працюємо", обіцяли вертоліт, котрий так і не прилетів. Ми розмовляли з головнокомандувачем, котрий пообіцяв деблокаду.
Ми розмовляли з Гарантом. котрий гарантував нам або
політичне, або військове вирішення ситуації. Понад місяць морпіхи воювали без поповнення ***********, без їжі, без води, мало не сьорбаючи з калюжі, та гинули пачками. Гора поранених складає майже половину бригади. У кого не відірвані кінцівки і можуть ходити - повертаються до строю. Піхота вся загинула, і стрілецькі бої ведуть артилеристи, зенітники, зв'язківці, водії та кухарі. Навіть оркестр. Гинуть, але борються. Ми поступово закінчуємося.
Мудрі генерали радять забирати ********** у противника. Напевно, не вимерли ці совкові паркетники, тому багато народу за них помре дарма. Були шанси. Були можливості, але через боягузтво повідомляти по вертикалі вони не реалізовані. З нами вже ніхто не хоче спілкуватися, бо ми списані. Сьогодні буде, напевно, крайній бій, оскільки БК не залишилося. Далі - в рукопашну. Далі для деяких смерть, а для деяких - полон."
Звичайно, світ зовсім по-іншому б поставився до цієї війни якби мав цифру 30000 мирних вбитими.
І ця шльондра арестович говорить ,що Маріку ніхто допомогать не буде. Зеленський, до тебе та до твого оточення і так багато запитань. Дивись падло ,здаш Марік , дуже сильно пожалкуєш.
Немає слів від болю і гніву.
Те що місто було "залишине під окупацію" в перші тижні війни такий же факт як окупація Херсона, Бердянська, Мелітополя, тощо.
Те що гарнізон українського Маріуполя ще тримається, це героїзм його захисників і кістка в горлі тих, хто планував його здати окупантам.
Якщо загинуть захисники Маріуполя і місто буде остаточно окуповане - це військова і політична поразка.
Загибель гарнізону Маріуполя і втрата міста - це шанс для Пу*ла знищити докази звірств і злочинів скоєних військами РФ проти українськіх цивільних і військових в Маріуполі.
"Сьогодні буде крайній бій, далі - врукопашну": 36-та окрема бригада морської піхоти з Маріуполя звернулася до влади !!!
понеділок, 11 квітень 2022 р
36-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського опублікувала звернення з Маріуполя !!!
Дорогий український народе. Ми - 36-та бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, не зрадивши присяги 2014 року вийшли з Криму і продовжували гідно виконувати завдання щодо оборони України.
З початку війни ми вже 47 діб захищаємо Маріуполь. Нас бомбили з літаків, нас обстрілювали з атилерії, танків та інших вогневих засобів. Ми гідно тримали оборону, роблячи неможливе. Але будь-які ресурси мають властивість закінчуються.
За час бойових дій нам один раз передали 50 122 снаряди, 20 мін та трохи "енлавів" і Старлінк Ілона Маска - спасибі, Ілоне, він витримав чимало авіаударів і досі працює. Більше нам нічого не передали.
Без Б/К (боєкомплекту - Н.), не маючи можливості оборонятися, противник поступово відтіснив нас на завод Азовмаш, оточив,скував вогнем, і тепер намагається нас знищити. Був варіант привести до нас резерви, щоб посилити і продовжити оборону. Були варіанти бригаді зробити прорив та вийти до своїх військ. Ми доповідали про це в ОТУ "Схід" та вони починали планувати операцію. Содоль, Делятицький намагалися щось зробити, але їх старші штаби завертали. Ми повідомляли про це у ООС, вони говорили "тримайтеся, ми працюємо", обіцяли вертоліт, котрий так і не прилетів. Ми розмовляли з головнокомандувачем, котрий пообіцяв деблокаду.
Ми розмовляли з Гарантом. котрий гарантував нам або
політичне, або військове вирішення ситуації. Понад місяць морпіхи воювали без поповнення ***********, без їжі, без води, мало не сьорбаючи з калюжі, та гинули пачками. Гора поранених складає майже половину бригади. У кого не відірвані кінцівки і можуть ходити - повертаються до строю. Піхота вся загинула, і стрілецькі бої ведуть артилеристи, зенітники, зв'язківці, водії та кухарі. Навіть оркестр. Гинуть, але борються. Ми поступово закінчуємося.
Мудрі генерали радять забирати ********** у противника. Напевно, не вимерли ці совкові паркетники, тому багато народу за них помре дарма. Були шанси. Були можливості, але через боягузтво повідомляти по вертикалі вони не реалізовані. З нами вже ніхто не хоче спілкуватися, бо ми списані. Сьогодні буде, напевно, крайній бій, оскільки БК не залишилося. Далі - в рукопашну. Далі для деяких смерть, а для деяких - полон."
Триває оборона Маріуполя.
Зв'язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується.
Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень.
Ми робимо можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках.
Якого числа родина Зеленського покинула країну якщо кажуть що влада знала за місяць про неминучій напад?
Яку корисну роль грає ОП та ЗЕ для перемоги (окрім ролі "особістів")?
Де "звіряче" очищення ОП від ворожих агентів, чи прослушка докладає що всі свої, може проблема в прослушці?