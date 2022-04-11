Загиблих у Маріуполі - десятки тисяч, - Зеленський

У місті Маріуполь Донецької області під час повномасштабної російсько-української війни загинули десятки тисяч людей.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу перед парламентом Південної Кореї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

За словами глави держави, наразі в Маріуполі найгірша ситуація, адже місто заблоковане російськими військами з 1 березня.

"Маріуполь зруйнований. Там десятки тисяч загиблих, але навіть попри це росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом", - сказав Зеленський.

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