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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Загиблих у Маріуполі - десятки тисяч, - Зеленський

маріуполь

У місті Маріуполь Донецької області під час повномасштабної російсько-української війни загинули десятки тисяч людей.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу перед парламентом Південної Кореї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

За словами глави держави, наразі в Маріуполі найгірша ситуація, адже місто заблоковане російськими військами з 1 березня.

"Маріуполь зруйнований. Там десятки тисяч загиблих, але навіть попри це росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом", - сказав Зеленський.

Також читайте: Ситуація в Маріуполі критична. Треба йти на допомогу на всіх напрямках, - Бутусов

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) Маріуполь (3226)


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Топ коментарі
+52
Зєлєнскій, слухавку візьми!
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11.04.2022 13:06
+50
як вони вийшли з криму, зе?
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11.04.2022 13:06
+45
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11.04.2022 13:12
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не зря велике крадівництво новую трассу от Крыма до Херсона 2 года строило....колонны за 2 часа спокойно зашли и развернулись
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11.04.2022 13:14 Відповісти
И поэтому ты, "генералиссимус", предложил "Азову" сдаться? И поэтому нет помощи Мариуполю? НИКАКОЙ. Еще 18 марта Люся Абдрестович, рассказывала, почему нет помощи обороне Мариуполя , но и 11 апреля ее так и нет
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11.04.2022 13:19 Відповісти
І які дії?
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11.04.2022 13:19 Відповісти
зі слів Арестовича
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11.04.2022 13:21 Відповісти
Мне кажется пора отключать комментарии на Цензоре
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11.04.2022 13:22 Відповісти
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11.04.2022 13:31 Відповісти
Идет война.

В одной воюющей стране арестовывают за пустой лист бумаги.

В другой воюющей стране десятки чертей с дивана (не военнослужащих, а именно чертей с дивана) ищут решение сегодняшних военных проблем в прошлом, матерят последними словами президента страны ищут виноватых и призывают идти на Киев.

Ах, да, и соотношение по вооружению 7:1.

Класс.
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11.04.2022 13:36 Відповісти
Після війни всі порохоботи гойдатимуться разом з кацапами на гойдалці, у зашморгу.
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11.04.2022 19:25 Відповісти
І ЗЕлуплені з дєрмаками поряд ЗЕлених петлях.
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11.04.2022 22:02 Відповісти
Не маю нічого проти.
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12.04.2022 09:37 Відповісти
Як завжди, почнуть з непричетних. Тобто з вас.
Хіба що ви у Коломойського працюєте.
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12.04.2022 12:59 Відповісти
Не зрозумів сенсу Вашого допису, я за те щоб прирівняти порохоботів до посіпак пуйла, а також найбільш одіозних з оточення зе, до чого тут коломойський? чи за його помин окрема доплата?
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12.04.2022 14:34 Відповісти
Тобто, таки працюєте, маєте зиск, чи, принаймні, симпатизуєте.
З огляду на це не бачу сенсу пояснювати.
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12.04.2022 19:29 Відповісти
Коли не бачуть сенсу пояснювати,це означає що сказати нічого.
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12.04.2022 19:45 Відповісти
Чого разом з коломойським не згадуєте ахметова, пінчука та інших кровосісь? чи від них копійчину заробляемо?
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12.04.2022 14:37 Відповісти
Тут дуже багато диванних "експертів" тобто пенсіонерів з совковим мисленням, які ******* ритися в брудній білизні політиків їм би плітки і обгадати всіх хто має альтернативну думку, причому вони "воїни дивана" як правило світяться саме в скандальних політичних темах, не звертайте увагу ,просто читайте новини
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11.04.2022 14:01 Відповісти
Ну а як же ,диванним "політикам"особливо під VPN з теплих місць, нічим буде зайнятися від нудьги
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11.04.2022 14:07 Відповісти
А чо, заранее эвакуировать население нельзя было? Обязательно надо было дождаться когда окружат город?
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11.04.2022 13:22 Відповісти
якби вчасно розпочали евакуацію а не гунділи про шашлики
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11.04.2022 13:24 Відповісти
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11.04.2022 13:24 Відповісти
Почему Зеленский не назовет все имена предателей, не объявит их в международный розыск. Это так сложно ? Чем Ермак его шантажирует ? Он же всегда ходит с Зе, даже во время встречи с Джонсоном.
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11.04.2022 13:24 Відповісти
А чому Ви вирішили що ця недоучка щось вирішує, цей блазень потрібний для картинки в телеефірі на улюбленому каналі зелохів 1+1. А насправді все з самого початку вирішує Єрмак.
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11.04.2022 13:32 Відповісти
Історія зради Маріуполя - https://t.me/ukr_armed_forces/14158 https://t.me/ukr_armed_forces/14158

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11.04.2022 13:26 Відповісти
Это фейк.
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11.04.2022 14:15 Відповісти
А я так думаю, що ні.
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11.04.2022 21:36 Відповісти
А ми й не здогадувались, цінна інформація...
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11.04.2022 13:32 Відповісти
Яка практична користь від плачу цього блазня перед людьми,які навіть слабо собі уявляють,де Україна знаходиться?
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11.04.2022 13:35 Відповісти
Их было бы меньше если бы ты вован готовил страну к обороне, не ****** что НАТО накручивает истерику, шашлыки он хотел есть найвелычнишый лидор ты наш
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11.04.2022 13:44 Відповісти
Після 24 лютого бути росіянином стало соромно... а після Бучі, Маріуполя і Краматорська - вже просто небезпечно для життя... Українці, відкривайте другий фронт по всьому світу! Де їх побачите, ******* безжалісно рашистів! Полонених не брати...
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11.04.2022 13:45 Відповісти
В Україні є група людей, які попри війну, хочуть здобути політичні бали та посварити вище керівництво країни.
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11.04.2022 13:49 Відповісти
Ота група сидить в ОП, окупувала телебачення і прикладає максимум зусиль для створення культу лічності і знищенню патріотичної опозиції. Арештів п'ятої колони ми не бачимо, бо то лояльна опозиція.
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11.04.2022 14:37 Відповісти
Rino - подоляківський бот
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11.04.2022 14:43 Відповісти
Декілька питань до Верховного Головнокомандувача.

Як могло так статися, що на другий день війни танки російських православних окупантів вже стояли у передмісті Київа, Харкова, Сум і Охтирці та обстріляли житлові квартали, школи і лікарні цих міст? Чому на кордоні із московією та Білорусією 24 лютого андрофагів не зустріли щільним вогнем? Де в цей час перебували ЗСУ? Мабуть шукали в лісі нападника на Шефіра?

Хто дав команду розмінувати Перекопський перешийок, дамбу та всі мости, які ведуть до Херсона, що дало змогу загарбникам оголосити «ХНР», захопити без пострілів Каховську ГЕС і пустити бескоштовно воду в Північно-Кримський канал? Чому після точкових обстрілів росіянами військових містечок та аеродромів та загибелі під завалами багатьох українських військовослужбовців, особовий склад ЗСУ продовжує ночувати у казармах під прицілами крилатих ракет угрофінів? Яке покарання понесли зрадники з ДБР, які вилучили клістроні, необхідні для роботи системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль?

Трирічна каденція Бубачки супроводжується постійними скандалами на міжнародному рівні. Нещодавно Міжнародний консорціум журналістських розслідувань озвучив, що Президент України Володимир Зеленський, «простий хлопець із народу», опинився в одному ряду із найбільшими корупціонерами світу.

Пересічні громадяни дорікають Бубочкі, що він не готувався до війни із православними росіянами. Чотирижди ухилист від призову на термінову службу в

ЗСУ готувався до війни і маринував м'ясо для шашликів на 9 травня.
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11.04.2022 19:08 Відповісти
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11.04.2022 20:52 Відповісти
Прабы уже деблокировать Марик
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11.04.2022 13:50 Відповісти
Не для того баканов с сбушниками сдавал Херсон и разминировал перешеек доя окружения Мариуполя, чтобы потом его деблокировать.
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11.04.2022 14:40 Відповісти
"

Страшні слова... Я нічого не можу добавити від себе... Тут усе.
Подібне перед цим сказав командир азовців. Два тижні тому у владі перестали відповідати на їхні дзвінки... Два тижні тому фашистську москву назвали майбутнім гарантом безпеки України...
===============

[Переслано від ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS]
"Сьогодні буде крайній бій, далі - врукопашну": 36-та окрема бригада морської піхоти з Маріуполя звернулася до влади !!!

понеділок, 11 квітень 2022 р
36-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського опублікувала звернення з Маріуполя !!!

!!!!!!

Дорогий український народе. Ми - 36-та бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, не зрадивши присяги 2014 року вийшли з Криму і продовжували гідно виконувати завдання щодо оборони України.
З початку війни ми вже 47 діб захищаємо Маріуполь. Нас бомбили з літаків, нас обстрілювали з атилерії, танків та інших вогневих засобів. Ми гідно тримали оборону, роблячи неможливе. Але будь-які ресурси мають властивість закінчуються.

За час бойових дій нам один раз передали 50 122 снаряди, 20 мін та трохи "енлавів" і Старлінк Ілона Маска - спасибі, Ілоне, він витримав чимало авіаударів і досі працює. Більше нам нічого не передали.
Без Б/К (боєкомплекту - Н.), не маючи можливості оборонятися, противник поступово відтіснив нас на завод Азовмаш, оточив,скував вогнем, і тепер намагається нас знищити. Був варіант привести до нас резерви, щоб посилити і продовжити оборону. Були варіанти бригаді зробити прорив та вийти до своїх військ. Ми доповідали про це в ОТУ "Схід" та вони починали планувати операцію. Содоль, Делятицький намагалися щось зробити, але їх старші штаби завертали. Ми повідомляли про це у ООС, вони говорили "тримайтеся, ми працюємо", обіцяли вертоліт, котрий так і не прилетів. Ми розмовляли з головнокомандувачем, котрий пообіцяв деблокаду.
Ми розмовляли з Гарантом. котрий гарантував нам або
політичне, або військове вирішення ситуації. Понад місяць морпіхи воювали без поповнення ***********, без їжі, без води, мало не сьорбаючи з калюжі, та гинули пачками. Гора поранених складає майже половину бригади. У кого не відірвані кінцівки і можуть ходити - повертаються до строю. Піхота вся загинула, і стрілецькі бої ведуть артилеристи, зенітники, зв'язківці, водії та кухарі. Навіть оркестр. Гинуть, але борються. Ми поступово закінчуємося.
Мудрі генерали радять забирати ********** у противника. Напевно, не вимерли ці совкові паркетники, тому багато народу за них помре дарма. Були шанси. Були можливості, але через боягузтво повідомляти по вертикалі вони не реалізовані. З нами вже ніхто не хоче спілкуватися, бо ми списані. Сьогодні буде, напевно, крайній бій, оскільки БК не залишилося. Далі - в рукопашну. Далі для деяких смерть, а для деяких - полон."
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11.04.2022 13:51 Відповісти
А де твої випердиші? де мама Рима і папік, де перша бледі???? Чому від першої, за отриманю зарплатню не було ні одног візиту до постраждалих діточлок і їх мам? Чому, ця ку...ва не організувала і одного благодійного фонда, чому живцем не було ні одног звернення до постраждалих. Та і ********** тільки пиз...ть з бункера, із охраною у сто чоловік, по написаному. Поки той пиз...ть, іньши приймають атиукраїнські закони. Війна закінчиться, ви, падли, лишетесь. Впашої "слави" вистачить не надовго.
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11.04.2022 13:59 Відповісти
А ООН звітує про якісь 2000 тис мирних всього!!!! Бо немає доказів по недоступним тілам....
Звичайно, світ зовсім по-іншому б поставився до цієї війни якби мав цифру 30000 мирних вбитими.
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11.04.2022 14:42 Відповісти
Чому ви суки,нічого не робите , щоб деблокувати Марік. Бо вам треба мати причину, щоб заключити з ****** мир.
І ця шльондра арестович говорить ,що Маріку ніхто допомогать не буде. Зеленський, до тебе та до твого оточення і так багато запитань. Дивись падло ,здаш Марік , дуже сильно пожалкуєш.
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11.04.2022 15:40 Відповісти
***** у нього ще совісті хватає озвучувати цифри погибших.диктор херов.люди тижнями просять про допомогу.благають.гибнуть..а він тільки кожного дня співчуває.**** не задумувався що ти-вибраний народом-слуга-будеш відповідати за кожного погибшого.ти і твоя зелене обнаглівша кончена шобла.виродки-для чого вас вибрали?будьте ви прокляті .на віки.
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11.04.2022 15:42 Відповісти
Интересно, а много одним геликоптером они планировали вывезти воинов? Ну который возил возил да сбит был. Во Львове пару дней назад мест в кафешках не было, многи кто не там особо не до Марика, печаль
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11.04.2022 15:55 Відповісти
Хто відповість за ситуацію з Маріуполем!?
Немає слів від болю і гніву.
Те що місто було "залишине під окупацію" в перші тижні війни такий же факт як окупація Херсона, Бердянська, Мелітополя, тощо.
Те що гарнізон українського Маріуполя ще тримається, це героїзм його захисників і кістка в горлі тих, хто планував його здати окупантам.
Якщо загинуть захисники Маріуполя і місто буде остаточно окуповане - це військова і політична поразка.
Загибель гарнізону Маріуполя і втрата міста - це шанс для Пу*ла знищити докази звірств і злочинів скоєних військами РФ проти українськіх цивільних і військових в Маріуполі.
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11.04.2022 15:58 Відповісти
бла бла бла....Де допомога ?
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11.04.2022 16:00 Відповісти
[Переслано від ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS]
"Сьогодні буде крайній бій, далі - врукопашну": 36-та окрема бригада морської піхоти з Маріуполя звернулася до влади !!!

понеділок, 11 квітень 2022 р
36-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського опублікувала звернення з Маріуполя !!!

Дорогий український народе. Ми - 36-та бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, не зрадивши присяги 2014 року вийшли з Криму і продовжували гідно виконувати завдання щодо оборони України.
З початку війни ми вже 47 діб захищаємо Маріуполь. Нас бомбили з літаків, нас обстрілювали з атилерії, танків та інших вогневих засобів. Ми гідно тримали оборону, роблячи неможливе. Але будь-які ресурси мають властивість закінчуються.

За час бойових дій нам один раз передали 50 122 снаряди, 20 мін та трохи "енлавів" і Старлінк Ілона Маска - спасибі, Ілоне, він витримав чимало авіаударів і досі працює. Більше нам нічого не передали.
Без Б/К (боєкомплекту - Н.), не маючи можливості оборонятися, противник поступово відтіснив нас на завод Азовмаш, оточив,скував вогнем, і тепер намагається нас знищити. Був варіант привести до нас резерви, щоб посилити і продовжити оборону. Були варіанти бригаді зробити прорив та вийти до своїх військ. Ми доповідали про це в ОТУ "Схід" та вони починали планувати операцію. Содоль, Делятицький намагалися щось зробити, але їх старші штаби завертали. Ми повідомляли про це у ООС, вони говорили "тримайтеся, ми працюємо", обіцяли вертоліт, котрий так і не прилетів. Ми розмовляли з головнокомандувачем, котрий пообіцяв деблокаду.
Ми розмовляли з Гарантом. котрий гарантував нам або
політичне, або військове вирішення ситуації. Понад місяць морпіхи воювали без поповнення ***********, без їжі, без води, мало не сьорбаючи з калюжі, та гинули пачками. Гора поранених складає майже половину бригади. У кого не відірвані кінцівки і можуть ходити - повертаються до строю. Піхота вся загинула, і стрілецькі бої ведуть артилеристи, зенітники, зв'язківці, водії та кухарі. Навіть оркестр. Гинуть, але борються. Ми поступово закінчуємося.
Мудрі генерали радять забирати ********** у противника. Напевно, не вимерли ці совкові паркетники, тому багато народу за них помре дарма. Були шанси. Були можливості, але через боягузтво повідомляти по вертикалі вони не реалізовані. З нами вже ніхто не хоче спілкуватися, бо ми списані. Сьогодні буде, напевно, крайній бій, оскільки БК не залишилося. Далі - в рукопашну. Далі для деяких смерть, а для деяких - полон."
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11.04.2022 16:01 Відповісти
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний висловився про оборону Маріуполя:

Триває оборона Маріуполя.
Зв'язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується.
Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень.
Ми робимо можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках.
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11.04.2022 16:18 Відповісти
Своє кладовище ЗЕ відкрив сержантом Журавлем... Вже звик. І рахунок у цього жидобільшовика вже на десятки тисяч... Його особиста роль в окупації Півдня України буде розслідувана і доведена в судах. Сьогодні можемо з впевненістю пообіцяти зеленому чму "Ти, сучьонок, за Марік отвєтішь"...
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11.04.2022 16:20 Відповісти
Вишкребок зЕлений, чому вчасно не евакуював людей, чому Чонгар виявився розмінованим?
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11.04.2022 16:56 Відповісти
А що ти робиш для Перемоги,крім зрадойобства?
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11.04.2022 17:27 Відповісти
він у нас ГАРАНТ? Чи може його пику крутять 24 години нон стоп по всіх зомбоящиках? чи може він отримує офігєнну зарплату, має купу охорони і комфортний бункер? Ні? то не триндіть!
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11.04.2022 19:55 Відповісти
Зверніть увагу, що цей коров*як ЗЕлуплений богдан керестей зарегився на Цензорі тільки сьогодні!
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11.04.2022 21:43 Відповісти
То треба публічно стратити/ув'язнити тих хто розмінував виходи з криму включаючі мости та знищів дистанційний підрив мостів.

Якого числа родина Зеленського покинула країну якщо кажуть що влада знала за місяць про неминучій напад?

Яку корисну роль грає ОП та ЗЕ для перемоги (окрім ролі "особістів")?

Де "звіряче" очищення ОП від ворожих агентів, чи прослушка докладає що всі свої, може проблема в прослушці?
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11.04.2022 17:37 Відповісти
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11.04.2022 18:35 Відповісти
«Дорогой украинский народ. Мы, 36-я бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, не изменив присяге в 2014 году вышли из Крыма и продолжали достойно выполнять задачи по обороне Украины. С начала войны мы уже 47 суток защищаем Мариуполь. Нас бомбили с самолетов, нас обстреливали из артиллерии, танков и других огневых средств. Мы достойно держали оборону, делая невозможное. Но любые ресурсы имеют свойство заканчиваться. За время боевых действий нам один раз передали 50 122 снарядов, 20 мин, немного NLAW и Starlink Илона Маска - спасибо, Илон, он выдержал множество авиаударов и до сих пор работает. Больше нам ничего не передали. Без боекомплекта, не имея возможности оборонятся, противник постепенно оттеснил нас на завод «Азовмаш», окружил, сковал огнем и теперь пытается нас уничтожить. Был вариант привести к нам резервы, чтобы усилить и продлить оборону. Были варианты бригаде совершить прорыв и выйти к своим войскам. Мы докладывали об этом в ОТУ «Восток» и они начинали планировать операцию. Генералы Содоль, Делятицкий пытались что-то сделать, но их старшие штабы заворачивали. Мы докладывали об этом в ООС, они говорили, держитесь мы работаем, обещали вертолет, который так и не прилетел. Мы разговаривали с главнокомандующим, который пообещал деблокаду. Мы разговаривали с Гарантом, который гарантировал нам или политическое, или военное решение ситуации. Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды, чуть ли не лакая ее из лужи, и погибали пачками. Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады. У кого не оторваны конечности и могут ходить, возвращаются в строй. Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара. Даже оркестр. Погибают, но борются. Мы постепенно заканчиваемся. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Наверное, не вымерли эти «савковые паркетники», поэтому много народу из-за них умрет зря. Были шансы. Были возможности, но из-за ссыкливости докладывать по вертикали они не реализованы. С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой, так как боекомплекта не осталось. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых - плен. Дорогой украинский народ. Я не знаю что будет дальше, но я очень тебя прошу - помяни морских пехотинцев хорошим словом и независимо от того, как будут развиваться дальше события, не говорите плохо про морскую пехоту. Они совершили все возможное и невозможное. Ибо мы верные всегда!» - говорится в сообщении морпехов.
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11.04.2022 20:43 Відповісти
Мариуполь оставили умирать, как оставили умирать Журавля. И от этого циничный "плач Ярославны" по Мариуполю и бойцах "Азова" в исполнении Зеленского вызывает только огыду и гнев. Все, кто виновен в их смерти горите в смертных муках. Карма та ещё **** и вам воздастся
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11.04.2022 21:03 Відповісти
Ему советовали и он решил , отказаться от ракетной программы , чтобы не провоцировать ***** . До этого отдал Цемаха и территории , чтобы встретиться с *****м , потом слил Вагнеровцев . ну и вишенка , разминировали Чонгар . Только забыли одно , ***** готовился давно и все равно бы напал , ему об этом сказала МИ-6 . А он упорно не хотел этого видеть , так это ,что ?????? И почему Ермак до сих пор не под следствием ???
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11.04.2022 22:22 Відповісти
Что то зродо%пы разбушевались в комментах, по их мнению во время войны самое время искать виновных, и если углубляться то можно дойти до Кравчука, до истоков так сказать -))
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11.04.2022 22:37 Відповісти
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