Все мировые компании должны перестать быть спонсорами варварской России, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Южной Кореи, призвал все государства мира, а также мировые компании разорвать все связи с Россией. В первую очередь это касается нефтяной отрасли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Зеленского.
"Россия еще не чувствует, что нужно остановиться. Это значит, что нужно сделать еще больше и не только на государственном уровне. Нужно полностью разорвать связи российских банков с мировой финансовой системой, нужно ограничить российский экспорт энергоресурсов, прежде всего нефти. Нужно, чтобы мировые компании перестали быть спонсорами этого варварского государства", – призвал Зеленский.
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Інфа від кацапів(
Глава Дагестана Сергей Меликов призвал российские телеканалы отказаться от показа сериала "Сваты" и других проектов компании "Студия "Квартал 95", основателем которой является Владимир Зеленский.
"Сериалы, которые продолжают транслироваться на нашем телевидении, принадлежат компании "Студия "Квартал 95". Мы знаем, кто является её основателем, - человек, который несёт ответственность за кровь и слёзы людей, шут, Геббельс малого калибра, безумный клоун Зеленский", - написал Меликов в своем Telegram-канале.
"Обращаюсь к вам, уважаемые руководители, продюсеры, сотрудники каналов. Я встречаюсь с семьями военнослужащих, погибших за наши безопасность и независимость. Как вы думаете, что должна испытывать мать, потерявшая сына в Донбассе, когда находит в программе передач российских СМИ очередной сезон Сватов?
Возможно, вы ответите, что эти продукты приобретены не сегодня, что они должны оправдать расходы. Но разве это достойное оправдание сегодня?
Уверен, что выражу мнение многих российских зрителей: в нашей стране не место проектам, связанным с компанией «Студия «Квартал 95»."
Источник:https://ria-ru.turbopages.org/turbo/ria.ru/s/20220409/serial-1782691784.html
Наприклад, очистити своє оточення від кацапських агентів та колаборантів, припинити злив інформації кацапам!
Хоча, ти ж тоді один залишишся...
https://www.facebook.com/ 1 год ·
Во всем мире во власть сейчас приходят люди, скажем так, не самые адекватные, с какими-то своими сверхидеями. Это происходит везде: это и Трамп, и Эрдоган, и мой любимый Дутерте на Филиппинах. Это и выход Ле Пен на второе место. Это и Земан в Чехии и Орбан в Венгрии. Это и новые скрепы с запретами абортов в Польше. Эти процессы пошли по всему миру. Видимо, 70 лет без войны… все-таки наша цивилизация не дошла еще до такой стадии, чтобы без войны, без потрясений жить относительно долго, веками. Этот период, когда мир существовал относительно спокойно - мир от этого спокойствия, видимо, просто устал, и он входит в новую фазу турбулентности.
Это я еще в две тысячи семнадцатом написал. Пять лет назад. И турбулентность, таки, началась. Отсчет обнулился. На стенде «Мир живет без войны» снова значение «Ноль дней».
Но месяц назад стало казаться, что именно это вторжение русских в Украину, возможно, и спасло мир от новой глобальной войны и прочистило мозги уже совсем всем. Маятник, вроде, опять качнулся в обратную сторону. Мир наелся полоумными диктаторами по горло и тренд развернулся обратно - в сторону взрослых людей во власти и ответственных решений в политике. Война окончательно поставила точку в присутствии фюреров на должностях руководителей государств.
Но, нет. В этом мире возможно все.
Маятник, похоже, вернулся на свою старую амплитуду.
Ле Пен, которая начинала с семи процентов, две каденции назад у неё было семнадцать процентов, на прошлых выборах за одну каденцию она свой рейтинг увеличила сразу вдвое - до тридцати четырех процентов - снова вышла во второй тур ноздря в ноздрю с Макроном.
Это уже во второй раз. В прошлый раз она с тем же Макроном тоже вышла практически ноздря в ноздрю, но во втором туре проиграла с совершенно разгромным счетом - Макрон набрал 66 процентов.
В этот раз разгром, скорее всего, будет не таким полным. Но политологи в один голос все равно утверждают, что победа Ле Пен в любом случае невозможна в принципе.
Черт его знает. Хочется им верить.
Хотя теперь в этом мире я готов ко всему.
Победа Ле Пен будет означать полный трындец. При худшем развитии событий это может даже стать началом краха Евросоюза. С учетом того, что венгры снова выбрали своего полоумного уже в четвертый раз (ну, эти между добром и злом всегда умудрялись выбирать говенную сторону, что в первой мировой, что во второй мировой, что после неё, что сейчас, там обучение, видимо, невозможно в принципе) - расклад сил будет совсем плохой.
Откровенно пропутинской она будет вряд ли, целоваться с Путиным теперь не может позволить себе даже самый маргинальный европейский политик, спросите у Берлускони, но еще одного фюрера со своими скрепами и Величием Нации в этой ситуации Европа, боюсь, может и не выдержать.
Но будем надеяться на умных политологов. Которые все как один руку дают на отсечение - это невозможно.
Тут я никак не могу согнать с лица крайне скептическую гримасу, но стараюсь им все же верить.
Дай-то Бог.
Проблема в том, что в США с полоумными снова тоже все в порядке. Несмотря на радостные и оптимистичные реляции, поддержка Украины понижает рейтинг Байдена. Перечитайте эту строчку еще раз. Поддержка Украины снижает рейтинг Байдена. Он делает все эти заявления про Путина, про войну, про поддержку и помощь не ради роста своего рейтинга, а - вопреки ему. Тут можно только шляпу снять и еще раз поблагодарить Бога, что в критически важный для Украины момент руководителем единственной сверхдержавы мира оказался взрослый и ответственный человек, который действует не ради своих интересов, а вопреки им - боже, храни Байдена - но на самом деле в этой фразе зашифрована простая мысль: «*****, это ****** какой-то».
Поддержка. Украины. Снижает. Рейтинг.
Вы не думайте, что прям совсем все в ладоши-то хлопают.
И уроды, которые будут на этом играть, найдутся обязательно.
А вот повестка альт-правых и лозунг рыжего попугая «Америка фёрст» рейтинг снова набирает. Правые американские паблики действительно постят украинские флаги. Только это украинские флаги с надписью «Не наша проблема».
И эта мысль - что это не наша война, не наша проблема, нам хватило и Афганистана, зачем нам снова лезть в чужую войну на чужом континенте и вливать туда миллиарды наших долларов, когда у нас своих проблем выше крыши с медициной, безработицей и проклятыми мигрантами, отбирающими наш реднечий хлеб - заполняет инфополе вполне себе устойчиво.
Никакие опросы вам этого не покажут, потому что тут вступает в действие тот же механизм, который сработал и с победой Трампа, когда люди даже на экзит-полах стеснялись сказать, что за него голосовали, а потом фигак, вы слушаете «Маяк» - шок и отвалившиеся челюсти - но эти настроения вполне себе сопоставимы с уровнем поддержки Ле Пен во Франции.
На барьере выхода во второй тур.
Те же умные люди говорят, что Трамп в республиканской партии вполне себе подминает потихонечку все и вся. Выборы в США осенью. Те же умные люди говорят, возвращение Трампа в кресло президента невозможно в принципе, и я им тоже верю, но, опять же, последнее время жизнь нам показывает, что - да хер его знает, что там будет, товарищ прапорщик.
Верить-то верю, но ассигнации в сарае закапываю.
Сочетание Ле Пен, Трамп, Орбан будет означать точно кранты всему нормальному, ховайся в жито.
Но это я так. Исключительно гипотетические размышления на тему, ч
https://www.facebook.com/ 1 год ·
Но это я так. Исключительно гипотетические размышления на тему, что было бы, если бы было вот так. Это не вангование и уж тем более не аналитика - так, публицистический плач Ярославны в дельфийском оракуле о соколах сизых. Чисто языком почесать.
Я вот о чем хочу сказать.
Я хочу сказать о том, что при новом качании маятника в сторону ле пенов, орбанов и трампов - ездить по странам Евросоюза и ********* всех за то, что не спасают Украину - предельно плохая стратегия.
Передайте кто-нибудь Владимиру Александровичу.
Что, в тот момент, когда французы в равной степени отдают голоса пусть за плохонького, но все же демократичного паренька, и за очередную полоумную фюрершу - приезжать в ООН и говорить, что ООН ничего не делает и у неё есть только два выхода - воевать за Украину или самораспуститься об стену - очень плохая затея.
Потому что воевать за Украину кроме Украины все равно никто не будет. Защищать свободу и независимость Украины - это не обязанность французов. Это обязанность украинцев.
Я понимаю, что этот стиль «выйди, розбийник» на международной арене внутреннему электорату заходит совсем на ура - но ведь могут и услышать, Владимир Александрович.
И последовать вашим советам.
У меня есть масса знакомых в Эстонии. Есть знакомый фельдфебель в одной спецструктуре. Есть боец Кайтселиита. Есть просто неравнодушные граждане. Они все очень втянуты в нашу повестку дня. Они следят, они живут этой войной, они собирают помощь и отправляют бусики с касками, они поддерживают Украину безоговорочно и ненавидят орков также безоговорочно.
Но вот в последнее время они все чаще начинают меня спрашивать: «Скажи. А какого, собственно, черта. Объясни нам. В 1991 году мы все начали с равных позиций. Тридцать лет мы пахали на то, чтобы у нас было НАТО и такая армия, какая есть. Украина двадцать из них потратила на метания между Европой и Таежным союзом. Мы все платим двадцать процентов налогов. Украина - пять. И никто. На нас с неба ничего не свалилось. Гаубицы были закуплены у Финляндии. Джавелины у США. На наши деньги. Мы отдаем Украине свое, тем самым ослабляя свою собственную оборону. От границы до нашей столицы 180 километров отличного четырехполосного шоссе. Шесть часов танкового марша. Вас сорок миллионов. Нас - полтора. Скажи, какого, собственно, черта ваш президент каждый раз приезжает, и ссыт всем в глаза, что мало помогают? Зачем он ведет себя, как слон в посудной лавке?»
Если вы знаете, что мне им на это ответить - засылайте в комменты.
Я вот потому что не знаю.
В Эстонии, кстати, есть свои скрепоносцы. Которые тоже против геев и беженцев - кстати, любых - и весь остальной полный набор, что входит в комплект скрепоносца, с абортами и факельными шествиями. На крайних выборах они набрали тридцать процентов, если что.
Еще пару высказываний о том, что Европа ничего не делает, а ООН должна самораспуститься от президента страны, которой прямо или косвенно помогает каждая эстонская пенсионерка отчислениями на оружие, а не на повышение ее пенсии - и они наберут сорок.
При том, что зарплаты и пенсии - от нюдь не запредельные.
Вот, совсем не запредельные.
Поэтому, да. Будем верить умным людям. Ле Пен - не победит. Трамп - не вернется. Поддержка не прекратится. А будет только возрастать. Джонсон приедет еще не раз. Артсистемы с управляемыми снарядами и корабельные комплексы поступят в достаточных количествах.
Но зачем ездить по всему миру и самому открывать перед Ле Пен двери в президенты - вот этого я понять категорически не могу.
Зачем президент Украины каждый раз привозит с собой флажки «Not my problem» и сам радостно раздает их всем желающим полоумным - я понять не могу.
Донесите кто-нибудь эту мысль до спичрайтеров Владимира Александровича.
Зарабатывание внутреннего рейтинга в стилистике «Выйди отсюда, розбийник» на международной арене на чужом поле - может дорого стоить стране.
Если там в окружении кто адекватный еще остался.
Ваш Дед.
Какой ***** это пишет?
У на подоходный 18% +военный сбор 1,5 + НДС 20% на все товары и иногда снимается по несколько раз!
Итого мы платим почти 40% от того что зарабатываем!
І захід має сказати, що якщо якісь китайські приватні компанії будуть купупувати в росії нафту - на них будуть накладені санкції.
Ці ж компанії не просто так купують російську нафту, вони з неї виробляють якісь товари, які потім постачають на захід. Якщо на них буде накладено санкції - вони не зможуть продати свої товари.
А як щодо того, що припинити диверсійну діяльність кацапського альфа-банку, який заморожує рахунки українських фірм, яки роблять перерахунки грошей на підтримку ЗСУ?