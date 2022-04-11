Все мировые компании должны перестать быть спонсорами варварской России, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Южной Кореи, призвал все государства мира, а также мировые компании разорвать все связи с Россией. В первую очередь это касается нефтяной отрасли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Зеленского.

"Россия еще не чувствует, что нужно остановиться. Это значит, что нужно сделать еще больше и не только на государственном уровне. Нужно полностью разорвать связи российских банков с мировой финансовой системой, нужно ограничить российский экспорт энергоресурсов, прежде всего нефти. Нужно, чтобы мировые компании перестали быть спонсорами этого варварского государства", – призвал Зеленский.

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