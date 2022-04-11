Усі світові компанії мають перестати бути спонсорами варварської Росії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед парламентом Південної Кореї закликав всі держави світу, а також світові компанії розірвати всі зв'язки з Росією. Насамперед це стосується нафтової галузі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Зеленського.

"Росія ще не відчуває, що потрібно зупинитися. Це означає, що потрібно зробити ще більше і не тільки на державному рівні. Потрібно повністю розірвати зв'язки російських банків зі світовою фінансовою системою, потрібно обмежити російський експорт енергоресурсів, передусім нафти. Потрібно щоб світові компанії перестали бути спонсорами цієї варварської держави", - закликав Зеленський.

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