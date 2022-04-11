На Киевщине, Черниговщине и Сумщине восстанавливают контроль за государственной границей, - Госпогранслужба

В Киевской, Черниговской, Сумской областях начинается восстановление контроля над государственной границей.

Об этом сообщил на брифинге спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В отдельных областях, в частности - в Киевской, Черниговской, Сумской начинается процесс возобновления контроля за государственной границей, где мы не контролировали участки. В частности, в пограничных подразделениях (отмечу, что они размещаются на определенном расстоянии от границы) во всех этих трех областях уже подняты государственные флаги Украины", – сказал Демченко.

По словам Демченко, существует опасность минирования местности, в частности, военнослужащие находили в пограничных зонах танковые снаряды.

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"Мы не можем подвергать опасности наших людей, ни военнослужащих Государственной пограничной службы Украины, ни военнослужащих Вооруженных сил Украины, поэтому работа по полному восстановлению контроля за границей еще продолжается", - подчеркнул спикер.

Демченко отметил, что Госпогранслужба фиксирует, что техника РФ остается в определенной близости к границе Сумской области.

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"На тех участках, где нам удалось выходить, мы не наблюдали пока технику. Но, конечно, есть информация, особенно по Сумской области, что все-таки техника врага остается в определенной близости к границе. Кроме того, с той же стороны осуществляются определенные фортификационные мероприятия рядом с границей, что также представляет дальнейшую опасность для военнослужащих Государственной пограничной службы, если они будут патрулировать границу, как это было раньше, поэтому мы не допускаем, а со своей стороны также создаем необходимые условия для того, чтобы с нашей стороны происходил контроль за границей, но была безопасность для военнослужащих", - отметил он.