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На Киевщине, Черниговщине и Сумщине восстанавливают контроль за государственной границей, - Госпогранслужба

держприкордонслужба,дпсу

В Киевской, Черниговской, Сумской областях начинается восстановление контроля над государственной границей.

Об этом сообщил на брифинге спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В отдельных областях, в частности - в Киевской, Черниговской, Сумской начинается процесс возобновления контроля за государственной границей, где мы не контролировали участки. В частности, в пограничных подразделениях (отмечу, что они размещаются на определенном расстоянии от границы) во всех этих трех областях уже подняты государственные флаги Украины", – сказал Демченко.

По словам Демченко, существует опасность минирования местности, в частности, военнослужащие находили в пограничных зонах танковые снаряды.

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"Мы не можем подвергать опасности наших людей, ни военнослужащих Государственной пограничной службы Украины, ни военнослужащих Вооруженных сил Украины, поэтому работа по полному восстановлению контроля за границей еще продолжается", - подчеркнул спикер.

Демченко отметил, что Госпогранслужба фиксирует, что техника РФ остается в определенной близости к границе Сумской области.

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"На тех участках, где нам удалось выходить, мы не наблюдали пока технику. Но, конечно, есть информация, особенно по Сумской области, что все-таки техника врага остается в определенной близости к границе. Кроме того, с той же стороны осуществляются определенные фортификационные мероприятия рядом с границей, что также представляет дальнейшую опасность для военнослужащих Государственной пограничной службы, если они будут патрулировать границу, как это было раньше, поэтому мы не допускаем, а со своей стороны также создаем необходимые условия для того, чтобы с нашей стороны происходил контроль за границей, но была безопасность для военнослужащих", - отметил он.

Госпогранслужба (6412) граница (5264) Киевская область (4124) Сумская область (3102) Черниговщина (1485) Демченко Андрей (282)


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Топ комментарии
+16
Тепер , поки є можливість , мінуйте там все , НЕГАЙНО . Весь кордон тепер треба замінувати кілометровими полосами , так щоб миша не проскочила . Будуйте ДОТи , багатолінійні укріплення ,, дороги які ведуть в кацапію потрібно зруйнувати , мости відновлювати не потрібно . .
Орда не заспокоїться , і ще буде лізти , однозначно .
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11.04.2022 14:11
+12
Там не кордон, там "Зміїні вали" потрібно будувати як наші пращури від тої нечисті що завжди лізло на нашу землю
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11.04.2022 14:04
+9
Маріуполю допоможіть!!
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11.04.2022 14:12
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Правила форума Совет форумчан
Зробіть усе можливе, щоб жоден рашист ніколи більше не зміг перетнути наш кордон. Рови, стіна, мінування, первати все транспортне сполучення, всі дороги не просто пошкодити, а знищити назавжди.
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11.04.2022 14:02 Ответить
Там не кордон, там "Зміїні вали" потрібно будувати як наші пращури від тої нечисті що завжди лізло на нашу землю
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11.04.2022 14:04 Ответить
Тепер , поки є можливість , мінуйте там все , НЕГАЙНО . Весь кордон тепер треба замінувати кілометровими полосами , так щоб миша не проскочила . Будуйте ДОТи , багатолінійні укріплення ,, дороги які ведуть в кацапію потрібно зруйнувати , мости відновлювати не потрібно . .
Орда не заспокоїться , і ще буде лізти , однозначно .
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11.04.2022 14:11 Ответить
кпвв побільше і ліній развєдєнія на відстані 5км від кордону
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11.04.2022 15:01 Ответить
Маріуполю допоможіть!!
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11.04.2022 14:12 Ответить
Відновлювати можна те, що колись було. Були стовпчики з написами "Державний кордон України" - саме їх відновлюють? Чи може час будувати реальний кордон від мразоти? З прострілюваною артилерією нейтралкою, мінними полями і т.д.? Я не військовий, але елементарні речі все ж розумію.
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11.04.2022 14:16 Ответить
А где яценюх со своей сеткой рабицей ? Сильная же штука )))
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11.04.2022 15:30 Ответить
Без коментарів, але навіть рабіца краща за стовпчики. Щодо того, що планувалось - ознайомтесь. Не "Лінія Маннергейма", але і не стовпчики.
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11.04.2022 18:09 Ответить
Забор хоть возобновили строить?
И дороги с мостами, в конце-концов, главнокомандующий прикажет ЗАМИНИРОВАТЬ?
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11.04.2022 14:20 Ответить
Ключові моменти повідомлення Демченка
1. Проведено багато роботи - уже піднято державні прапори України (це через тиждень після вигнання рашистів)
2. Для України (Карл!) існує небезпека мінування місцевості....
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11.04.2022 14:43 Ответить
 
 