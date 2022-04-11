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Новости Война
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Оккупанты используют детей для разведывания украинских позиций, - СБУ

сбу

Российские оккупанты используют несовершеннолетних украинцев для разведывания наших военных позиций.

Об этом сообщает СБУ. В спецслужбе просят родителей быть бдительными относительно переписок и контактов своих сыновей и дочерей, информирует Цензор.НЕТ.

В Харькове оккупанты установили контакт с несовершеннолетним парнем через Telegram-месседжер. Рашисты обещали заплатить деньги за информацию о позициях ВСУ на территории города.

На Луганщине двое российских солдат действовали не через месседжер, а напрямую – предложили 16-летнему подростку деньги в обмен на информацию о местоположениях и маршрутах передвижения украинских войск. Парень испугался, однако оккупанты его успокоили: мол, ты малолетний, тебе ничего не будет.

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Благодаря вмешательству украинских силовиков, ребята не успели передать информацию врагу, отметили в СБУ.

В СБУ напомнили, что уголовная ответственность в Украине наступает при достижении лицом 16 лет, а в отдельных случаях – с 14 лет.

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дети (6489) подростки (441) СБУ (19882)


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Пусть передают координаты касапов и те ипашут по своим.
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11.04.2022 14:32 Ответить
Родителей убили, детей используют для разведки...
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11.04.2022 14:32 Ответить
Харьковский родитель живет и здравствует и присутствовал на допросе своего сына-предателя. Малолетний предатель предупредил потенциальных предателей, что им не заплатят. Родитель отделался предупреждением. А зря.
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11.04.2022 14:37 Ответить
Харьков, Луганская область - показательно. Родители должны нести ответственность за подобное воспитание малолетних предателей. Надо менять законодательство по статье "Государственная измена".
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11.04.2022 14:36 Ответить
тупі кацапи закидують Харків протитанковими мінами з касетних ***********. Олександрівський проспект між бульваром Хмельницького та вулицею Пожарського (у дворах зокрема) всіяно з ночі мінами ПТМ-1 з нажимним підривачем на зусилля 200-1200 кг. От навіщо? Щоби що??
Як побачите - викликайте вибухотехніків.
НЕ НАБЛИЖАЙТЕСЯ!!! Бо вони мають час самоліквідаії від трьох до сорока годин, і 1,1 кг іі вибухівки може рвонут у будь який момент.



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11.04.2022 14:39 Ответить
Після 24 лютого бути росіянином стало соромно... а після Бучі і Краматорська - вже просто небезпечно для життя... Українці, відкривайте другий фронт по всьому світу! Де їх побачите, ******* безжалісно рашистів! Полонених не брати... потрібно заганяти їх усіх за залізну завісу, в мордор, щоб там кусали одне одного за жрачку...
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11.04.2022 14:39 Ответить
Немає такого злочину, на який би не пішов кацап.
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11.04.2022 14:40 Ответить
 
 