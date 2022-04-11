Оккупанты используют детей для разведывания украинских позиций, - СБУ
Российские оккупанты используют несовершеннолетних украинцев для разведывания наших военных позиций.
Об этом сообщает СБУ. В спецслужбе просят родителей быть бдительными относительно переписок и контактов своих сыновей и дочерей, информирует Цензор.НЕТ.
В Харькове оккупанты установили контакт с несовершеннолетним парнем через Telegram-месседжер. Рашисты обещали заплатить деньги за информацию о позициях ВСУ на территории города.
На Луганщине двое российских солдат действовали не через месседжер, а напрямую – предложили 16-летнему подростку деньги в обмен на информацию о местоположениях и маршрутах передвижения украинских войск. Парень испугался, однако оккупанты его успокоили: мол, ты малолетний, тебе ничего не будет.
Благодаря вмешательству украинских силовиков, ребята не успели передать информацию врагу, отметили в СБУ.
В СБУ напомнили, что уголовная ответственность в Украине наступает при достижении лицом 16 лет, а в отдельных случаях – с 14 лет.
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