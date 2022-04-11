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Новини Війна
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Окупанти використовують дітей для розвідування українських позицій, - СБУ

сбу

Російські окупанти використовують неповнолітніх українців для розвідування наших військових позицій.

Про це повідомляє СБУ. В спецслужбі просять батьків бути пильними щодо переписок та контактів своїх синів і дочок, інформує Цензор.НЕТ.

У Харкові окупанти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram-меседжер. Рашисти обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста.

На Луганщині ж двоє російських солдатів діяли не через меседжер, а напряму – запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Хлопець злякався, проте окупанти його "заспокоїли": мовляв, ти малолітній, тобі нічого не буде.

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Завдяки втручанню українських силовиків хлопці не встигли передати інформацію ворогу, - зазначили в СБУ.

В СБУ нагадали, що кримінальна відповідальність в Україні настає при досягненні особою 16 років, а в окремих випадках – з 14 років.

Автор: 

діти (5063) підлітки (401) СБУ (12801)


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Пусть передают координаты касапов и те ипашут по своим.
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11.04.2022 14:32 Відповісти
Родителей убили, детей используют для разведки...
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11.04.2022 14:32 Відповісти
Харьковский родитель живет и здравствует и присутствовал на допросе своего сына-предателя. Малолетний предатель предупредил потенциальных предателей, что им не заплатят. Родитель отделался предупреждением. А зря.
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11.04.2022 14:37 Відповісти
Харьков, Луганская область - показательно. Родители должны нести ответственность за подобное воспитание малолетних предателей. Надо менять законодательство по статье "Государственная измена".
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11.04.2022 14:36 Відповісти
тупі кацапи закидують Харків протитанковими мінами з касетних ***********. Олександрівський проспект між бульваром Хмельницького та вулицею Пожарського (у дворах зокрема) всіяно з ночі мінами ПТМ-1 з нажимним підривачем на зусилля 200-1200 кг. От навіщо? Щоби що??
Як побачите - викликайте вибухотехніків.
НЕ НАБЛИЖАЙТЕСЯ!!! Бо вони мають час самоліквідаії від трьох до сорока годин, і 1,1 кг іі вибухівки може рвонут у будь який момент.



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11.04.2022 14:39 Відповісти
Після 24 лютого бути росіянином стало соромно... а після Бучі і Краматорська - вже просто небезпечно для життя... Українці, відкривайте другий фронт по всьому світу! Де їх побачите, ******* безжалісно рашистів! Полонених не брати... потрібно заганяти їх усіх за залізну завісу, в мордор, щоб там кусали одне одного за жрачку...
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11.04.2022 14:39 Відповісти
Немає такого злочину, на який би не пішов кацап.
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11.04.2022 14:40 Відповісти
 
 