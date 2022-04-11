Окупанти використовують дітей для розвідування українських позицій, - СБУ
Російські окупанти використовують неповнолітніх українців для розвідування наших військових позицій.
Про це повідомляє СБУ. В спецслужбі просять батьків бути пильними щодо переписок та контактів своїх синів і дочок, інформує Цензор.НЕТ.
У Харкові окупанти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram-меседжер. Рашисти обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста.
На Луганщині ж двоє російських солдатів діяли не через меседжер, а напряму – запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Хлопець злякався, проте окупанти його "заспокоїли": мовляв, ти малолітній, тобі нічого не буде.
Завдяки втручанню українських силовиків хлопці не встигли передати інформацію ворогу, - зазначили в СБУ.
В СБУ нагадали, що кримінальна відповідальність в Україні настає при досягненні особою 16 років, а в окремих випадках – з 14 років.
Будь ласка, зачекайте...
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