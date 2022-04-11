Причина Смоленской катастофы – прямое вмешательство России, – следствие

Россия причастна к авиакатастрофе самолета экс-президента Леха Качиньского, произошедшей 10 апреля 2010 года. Главной причиной трагедии был взрыв в левом крыле воздушного судна, вызванный внешним вмешательством.

Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, бывший министр национальной обороны РП Антоний Мацеревич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Причиной крушения 10 апреля 2010 года над Смоленском стал акт незаконного влияния российской стороны на самолет Ту-154М делегации президента Польши",- сказал Мацеревич.

Как подчеркнул глава комиссии, основным и безоговорочным доказательством этого акта вмешательства был "взрыв в левом крыле" на расстоянии ста метров до березы (с которой произошло первое столкновение самолета. - Ред.) над местностью, где не было ни высоких деревьев, ни других препятствий, которые могли бы угрожать самолетам

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Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой было 96 человек, все они погибли.