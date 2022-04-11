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Причина Смоленской катастофы – прямое вмешательство России, – следствие

качиньский,смоленск

Россия причастна к авиакатастрофе самолета экс-президента Леха Качиньского, произошедшей 10 апреля 2010 года. Главной причиной трагедии был взрыв в левом крыле воздушного судна, вызванный внешним вмешательством.

Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, бывший министр национальной обороны РП Антоний Мацеревич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Причиной крушения 10 апреля 2010 года над Смоленском стал акт незаконного влияния российской стороны на самолет Ту-154М делегации президента Польши",- сказал Мацеревич.

Как подчеркнул глава комиссии, основным и безоговорочным доказательством этого акта вмешательства был "взрыв в левом крыле" на расстоянии ста метров до березы (с которой произошло первое столкновение самолета. - Ред.) над местностью, где не было ни высоких деревьев, ни других препятствий, которые могли бы угрожать самолетам

Читайте: Дуда в годовщину Смоленской авиакатастрофы: "Как тогда мы видели разрушенный самолет, так сегодня видим уничтоженную Украину"

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой было 96 человек, все они погибли.

Польша (8407) Смоленск (130)


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Топ комментарии
+23
знадобилося стільки років щоби побачити такі очевидні факти...
раша - смертоносна зараза... маньяк, якаий ніколи не визнає своїх злочинів... і каяття не дочекатися
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11.04.2022 14:53
+23
за сахар бится будут
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11.04.2022 14:57
+22
Те кто выжил после приземления самолета на болото под Смоленкском были расстреляны сотрудниками ФСБ из табельного оружия, есть много свидетельств лесников, слышавших выстрели после крушения. Тела убитых россияне сожгли в крематориях, что бы не вскрылась настоящая правда об этом инциденте.
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11.04.2022 14:54
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Росіяни готуються до партизанської війни на своїй території
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11.04.2022 14:51 Ответить
проти кого? (вибачте)
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11.04.2022 14:54 Ответить
за сахар бится будут
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11.04.2022 14:57 Ответить
Проти себе.Вони ж лишньохромосомні,тому і такі вояки.
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11.04.2022 14:58 Ответить
А раніше чого боялись про це заявляти?
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11.04.2022 14:51 Ответить
расследовали
московия до сих пор не отдает остатки самолета и оригиналы черных ящиков
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11.04.2022 15:23 Ответить
Заявляли вони не раз. І трубили на весь світ що Московія приховує рештки.
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11.04.2022 15:30 Ответить
адміни робіть щось з ботами,закрийте тимчасово реєстрацію
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11.04.2022 14:52 Ответить
Долго же вы думали! Только теперь хватило смелости заявить.
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11.04.2022 14:53 Ответить
Шо, коцапка, ссысся, да ???
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11.04.2022 15:00 Ответить
знадобилося стільки років щоби побачити такі очевидні факти...
раша - смертоносна зараза... маньяк, якаий ніколи не визнає своїх злочинів... і каяття не дочекатися
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11.04.2022 14:53 Ответить
"а теперь бульбофюрер!" долетит он завтра до средины параши? ))
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11.04.2022 14:54 Ответить
Те кто выжил после приземления самолета на болото под Смоленкском были расстреляны сотрудниками ФСБ из табельного оружия, есть много свидетельств лесников, слышавших выстрели после крушения. Тела убитых россияне сожгли в крематориях, что бы не вскрылась настоящая правда об этом инциденте.
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11.04.2022 14:54 Ответить
Навіть відео було. Хтось потай знімав, як добивали поранених.
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11.04.2022 16:30 Ответить
12 років розслідували... Це якийсь сюр.
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11.04.2022 14:55 Ответить
так само як з боїнгом,всі боялись *****
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11.04.2022 14:57 Ответить
Справа MH17 теж не дуже швидко просувається...
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11.04.2022 14:58 Ответить
Так Малайзію він же купив - вони відмовились від позову.
От і тягнеться.
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11.04.2022 19:26 Ответить
Розслідування було занадто політизоване...полякам не вигідно було казати правду. Зараз все змінилося.
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11.04.2022 15:00 Ответить
гієни ка цапські вбили президента Польщі!
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11.04.2022 14:56 Ответить
Розлідування дуже довго йшло , через те , що кацапи не віддали до сих пір уламків літака !
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11.04.2022 14:56 Ответить
Убили польскую элиту, но тогда это схавали...
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11.04.2022 14:56 Ответить
Ордер на арешт Пуйла буде?
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11.04.2022 14:58 Ответить
Бо тоді поляки сказали, що по Грузії проти путєнга треба проводити розслідування.
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11.04.2022 15:03 Ответить
тоді промовчали бо боялись, а зараз українці дали карт-бланш своєюнезламнісю і звитягою, на претензії, бо воювати все-одно українцям самим. Дяка братам полякам за зброю, нічого проти не маю, але польска еліта теж не така свята
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11.04.2022 15:04 Ответить
Так а вывод какой ???
Если россиян обвиняют в убийстве польского Президента и польской элиты, то это - casus belli (повод для объявления войны). В аспекте членства Польши в НАТО это - нападение на Альянс в целом и основание для активации ст. 5 о коллективной обороне . . .
Потому председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы заявление-то сделал, а на официальном уровне (Сейм, Президент, Премьер-министр, Министр иностранных дел) обвинений россиянам не выдвигают - ограничиваются только политическими заявлениями. Потому что тогда надо будет, сказав "А", говорить "Б" - делать следующий шаг : сначала требовать консультаций у россиян (ибо расследование они типа уже провели и открывать дело снова не хотят), потом, когда россияне пошлют нах..., разрывать дипломатические отношения с россиянами и открывать консультации с союзниками по НАТО, чтобы констатировать факт агрессии. А на консультациях Венгрия скажет : это было 14 лет назад, надо доказательства, нужно сначала судебный процесс, как по МН-17, а тогда . . . А это невозможно, потому что катастрофа произошла на территории врага, доказательства тоже у него, т.е. без согласия русских ничего в юридическом плане не состоится . . .
То есть Польша изначально знает, что из формально-юридической процедуры на международном уровне сейчас ничего не получится. А внутреннюю польскую московиты не признают. В результате единственной доступной опцией останется самостоятельные действия Польши (без поддержки НАТО), что проблематично в силу разницы потенциалов сторон. Поэтому приходится терпеть до момента, когда Украина добьёт врага - ну и максимально ей в этом помогать оружием, гуманитаркой, деньгами, защитой беженцев. А гордость поляков при этом сильно страдает - их Президента замочили, а сделать что-то проблема.
Как-то так.
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11.04.2022 15:09 Ответить
"консультации с россиянами" это совсем не то. "консультации" нужно (было раньше?) проводить не с агрессором, а с союзниками, если доказательства есть, чтобы как минимум предупредить что кое-кто поехал, типа, готовьтесь, а не страдайте херней. так что наверное 100% доказухи не было, да и Хйло вроде как говорил, если взрыв, то ищите у себя кто бомбу поставил. но "консультации" если обоснованные подозрения были - поляки имели право вполне провести. может быть тогда до Крыма бы и не дошло. а так Хйло решил что оно владычица морская и ему жопу будут лизать не только кацапы, но и все другие. обычная логика преступника, раздухарился.
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11.04.2022 15:27 Ответить
польська сторона офіційно жодних обвинувачень не висувала, тому прецеденту немає..
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11.04.2022 15:42 Ответить
а-я-яй, нападение на страну НАТО, прям ликвидация всего высшего военно-политического руководства. пятая статья, и все такое, кто же там был президентом в США? - демократ Обама. наверное, во избежание ядерной войны статью читать не стали, а то вдруг чего, может - инопланетяне. да и вообще, не все так однозначно. а там и Крым недалеко.
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11.04.2022 15:15 Ответить
Поэтому рашка до сих пор не отдала обломки самолёта. Походу как ни вылизывали их а следы взрыва не скрыть.
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11.04.2022 15:18 Ответить
Поляки зробили ексгумацію тіл загиблих у катастрофі. Ці тіла були передані рашкой у запаяних трунах. Попередня польська влада перевіряти вміст трун не стала, загиблих урочисто поховали. Але тому що уламки літака рашка так і не повернула, а питання залишились, то теперішня польська влада запровадила своє розслідування на основі ексгумованих трупів. Було дуже важко добитися дозволу на ексгумацію у родичів загиблих. Коли відкрили перші труни, то виявилося, що там або рештки не того загиблого, або рештки декількох, або навіть сміття з місця катастрофи - листя, гілки, порожні пластикові пляшки. Обурені родичі дозволили ексгумацію всіх тіл. Тоді вже екперти змогли скласти картину події і прийти до висновка, що на борту був вибух. Цій новині вже не перший рік, мабуть зараз вона приверне більше світової уваги.
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11.04.2022 16:59 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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11.04.2022 15:19 Ответить
Поляки вивились сцикунами: у 2010-му зарили хер зна кого і видали цей труп за качинського. При цьому ніякого слідства по факту катастрофи не проводили. А все тому що заглядували в очко путіну і бачили там мир, бо торгівля важливіша за правду. В 2014-му коли рашисти почали війну в Україні почали щось підозрювати, оскільки наступною жертвою можуть стати самі.
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11.04.2022 15:24 Ответить
это был такой шанс для страны терориста ..они его не упустили ..и спалились ... ФСБ еще и добивали жертв катастрофы
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11.04.2022 15:25 Ответить
воу, та невже! а всі думали сраха ні при чом. я шьокірована
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11.04.2022 15:30 Ответить
Во времена когда случилась эта катастрофа я работал с двумя поляками антикачинской направленности плюс один пенс польской народной армии. Они категорически не хотели верить в вариант, что кацапы эту катастрофу сделали. И сразу не поверили в видео кде достреливали поляков. Просто не желали ломать картинку савецкай дружбы. Но от пенсии уже натовского размера этот бывший польский офицер отказываться не хотел.
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11.04.2022 15:38 Ответить
А инфа про военные дымогенераторные машины фейк или правда?
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11.04.2022 15:45 Ответить
Отак літати на російських літаках. Може там прямо на заводі у крила вибухівка закладається.
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11.04.2022 15:48 Ответить
почти столетний опыт показывает, что там где что-то плохое происходит и есть подозрение на московию, то назвав виновной московию не ошибетесь.
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11.04.2022 19:02 Ответить
обо всём об этом сразу после катастрофы писал кавказцентр.
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11.04.2022 19:56 Ответить
 
 