Причина Смоленской катастофы – прямое вмешательство России, – следствие
Россия причастна к авиакатастрофе самолета экс-президента Леха Качиньского, произошедшей 10 апреля 2010 года. Главной причиной трагедии был взрыв в левом крыле воздушного судна, вызванный внешним вмешательством.
Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, бывший министр национальной обороны РП Антоний Мацеревич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Причиной крушения 10 апреля 2010 года над Смоленском стал акт незаконного влияния российской стороны на самолет Ту-154М делегации президента Польши",- сказал Мацеревич.
Как подчеркнул глава комиссии, основным и безоговорочным доказательством этого акта вмешательства был "взрыв в левом крыле" на расстоянии ста метров до березы (с которой произошло первое столкновение самолета. - Ред.) над местностью, где не было ни высоких деревьев, ни других препятствий, которые могли бы угрожать самолетам
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Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой было 96 человек, все они погибли.
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московия до сих пор не отдает остатки самолета и оригиналы черных ящиков
раша - смертоносна зараза... маньяк, якаий ніколи не визнає своїх злочинів... і каяття не дочекатися
От і тягнеться.
Если россиян обвиняют в убийстве польского Президента и польской элиты, то это - casus belli (повод для объявления войны). В аспекте членства Польши в НАТО это - нападение на Альянс в целом и основание для активации ст. 5 о коллективной обороне . . .
Потому председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы заявление-то сделал, а на официальном уровне (Сейм, Президент, Премьер-министр, Министр иностранных дел) обвинений россиянам не выдвигают - ограничиваются только политическими заявлениями. Потому что тогда надо будет, сказав "А", говорить "Б" - делать следующий шаг : сначала требовать консультаций у россиян (ибо расследование они типа уже провели и открывать дело снова не хотят), потом, когда россияне пошлют нах..., разрывать дипломатические отношения с россиянами и открывать консультации с союзниками по НАТО, чтобы констатировать факт агрессии. А на консультациях Венгрия скажет : это было 14 лет назад, надо доказательства, нужно сначала судебный процесс, как по МН-17, а тогда . . . А это невозможно, потому что катастрофа произошла на территории врага, доказательства тоже у него, т.е. без согласия русских ничего в юридическом плане не состоится . . .
То есть Польша изначально знает, что из формально-юридической процедуры на международном уровне сейчас ничего не получится. А внутреннюю польскую московиты не признают. В результате единственной доступной опцией останется самостоятельные действия Польши (без поддержки НАТО), что проблематично в силу разницы потенциалов сторон. Поэтому приходится терпеть до момента, когда Украина добьёт врага - ну и максимально ей в этом помогать оружием, гуманитаркой, деньгами, защитой беженцев. А гордость поляков при этом сильно страдает - их Президента замочили, а сделать что-то проблема.
Как-то так.