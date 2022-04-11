УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10545 відвідувачів онлайн
Новини
25 292 41

Причина Смоленської катастофи - пряме втручання Росії, - слідство

качиньский,смоленск

Росія причетна до авіакатастрофи літака екс-президента Лєха Качинського, що сталася 10 квітня 2010 року. Головною причиною трагедії був вибух у лівому крилі повітряного судна, викликаний зовнішнім втручанням.

Про це заявив на пресконференції в понеділок голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи, колишній міністр національної оборони РП Антоній Мацеревич, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Причиною катастрофи 10 квітня 2010 року над Смоленськом став акт незаконного впливу російської сторони на літак Ту-154М делегації президента Польщі",- сказав Мацеревич.

Як підкреслив голова комісії, основним і беззаперечним доказом цього акту втручання був "вибух у лівому крилі" на відстані ста метрів до берези (з якою відбулося перше зіткнення літака. - Ред.) над місцевістю, де не було ані високих дерев, ані інших перешкод, які могли б загрожувати літакам.

Читайте: Дуда у річницю Смоленської авіакатастрофи: "Як тоді ми бачили зруйнований літак, так сьогодні бачимо знищену Україну"

Нагадаємо, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качинського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Польська делегація прямувала на жалобні заходи з нагоди 70-річчя Катинської трагедії. Загалом на борту літака разом із президентом і його дружиною було 96 осіб, усі вони загинули.

Автор: 

Польща (8492) Смоленськ (70)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
знадобилося стільки років щоби побачити такі очевидні факти...
раша - смертоносна зараза... маньяк, якаий ніколи не визнає своїх злочинів... і каяття не дочекатися
показати весь коментар
11.04.2022 14:53
+23
за сахар бится будут
показати весь коментар
11.04.2022 14:57
+22
Те кто выжил после приземления самолета на болото под Смоленкском были расстреляны сотрудниками ФСБ из табельного оружия, есть много свидетельств лесников, слышавших выстрели после крушения. Тела убитых россияне сожгли в крематориях, что бы не вскрылась настоящая правда об этом инциденте.
показати весь коментар
11.04.2022 14:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Росіяни готуються до партизанської війни на своїй території
показати весь коментар
11.04.2022 14:51 Відповісти
проти кого? (вибачте)
показати весь коментар
11.04.2022 14:54 Відповісти
за сахар бится будут
показати весь коментар
11.04.2022 14:57 Відповісти
Проти себе.Вони ж лишньохромосомні,тому і такі вояки.
показати весь коментар
11.04.2022 14:58 Відповісти
А раніше чого боялись про це заявляти?
показати весь коментар
11.04.2022 14:51 Відповісти
расследовали
московия до сих пор не отдает остатки самолета и оригиналы черных ящиков
показати весь коментар
11.04.2022 15:23 Відповісти
Заявляли вони не раз. І трубили на весь світ що Московія приховує рештки.
показати весь коментар
11.04.2022 15:30 Відповісти
адміни робіть щось з ботами,закрийте тимчасово реєстрацію
показати весь коментар
11.04.2022 14:52 Відповісти
Долго же вы думали! Только теперь хватило смелости заявить.
показати весь коментар
11.04.2022 14:53 Відповісти
Шо, коцапка, ссысся, да ???
показати весь коментар
11.04.2022 15:00 Відповісти
знадобилося стільки років щоби побачити такі очевидні факти...
раша - смертоносна зараза... маньяк, якаий ніколи не визнає своїх злочинів... і каяття не дочекатися
показати весь коментар
11.04.2022 14:53 Відповісти
"а теперь бульбофюрер!" долетит он завтра до средины параши? ))
показати весь коментар
11.04.2022 14:54 Відповісти
Те кто выжил после приземления самолета на болото под Смоленкском были расстреляны сотрудниками ФСБ из табельного оружия, есть много свидетельств лесников, слышавших выстрели после крушения. Тела убитых россияне сожгли в крематориях, что бы не вскрылась настоящая правда об этом инциденте.
показати весь коментар
11.04.2022 14:54 Відповісти
Навіть відео було. Хтось потай знімав, як добивали поранених.
показати весь коментар
11.04.2022 16:30 Відповісти
12 років розслідували... Це якийсь сюр.
показати весь коментар
11.04.2022 14:55 Відповісти
так само як з боїнгом,всі боялись *****
показати весь коментар
11.04.2022 14:57 Відповісти
Справа MH17 теж не дуже швидко просувається...
показати весь коментар
11.04.2022 14:58 Відповісти
Так Малайзію він же купив - вони відмовились від позову.
От і тягнеться.
показати весь коментар
11.04.2022 19:26 Відповісти
Розслідування було занадто політизоване...полякам не вигідно було казати правду. Зараз все змінилося.
показати весь коментар
11.04.2022 15:00 Відповісти
гієни ка цапські вбили президента Польщі!
показати весь коментар
11.04.2022 14:56 Відповісти
Розлідування дуже довго йшло , через те , що кацапи не віддали до сих пір уламків літака !
показати весь коментар
11.04.2022 14:56 Відповісти
Убили польскую элиту, но тогда это схавали...
показати весь коментар
11.04.2022 14:56 Відповісти
Ордер на арешт Пуйла буде?
показати весь коментар
11.04.2022 14:58 Відповісти
Бо тоді поляки сказали, що по Грузії проти путєнга треба проводити розслідування.
показати весь коментар
11.04.2022 15:03 Відповісти
тоді промовчали бо боялись, а зараз українці дали карт-бланш своєюнезламнісю і звитягою, на претензії, бо воювати все-одно українцям самим. Дяка братам полякам за зброю, нічого проти не маю, але польска еліта теж не така свята
показати весь коментар
11.04.2022 15:04 Відповісти
Так а вывод какой ???
Если россиян обвиняют в убийстве польского Президента и польской элиты, то это - casus belli (повод для объявления войны). В аспекте членства Польши в НАТО это - нападение на Альянс в целом и основание для активации ст. 5 о коллективной обороне . . .
Потому председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы заявление-то сделал, а на официальном уровне (Сейм, Президент, Премьер-министр, Министр иностранных дел) обвинений россиянам не выдвигают - ограничиваются только политическими заявлениями. Потому что тогда надо будет, сказав "А", говорить "Б" - делать следующий шаг : сначала требовать консультаций у россиян (ибо расследование они типа уже провели и открывать дело снова не хотят), потом, когда россияне пошлют нах..., разрывать дипломатические отношения с россиянами и открывать консультации с союзниками по НАТО, чтобы констатировать факт агрессии. А на консультациях Венгрия скажет : это было 14 лет назад, надо доказательства, нужно сначала судебный процесс, как по МН-17, а тогда . . . А это невозможно, потому что катастрофа произошла на территории врага, доказательства тоже у него, т.е. без согласия русских ничего в юридическом плане не состоится . . .
То есть Польша изначально знает, что из формально-юридической процедуры на международном уровне сейчас ничего не получится. А внутреннюю польскую московиты не признают. В результате единственной доступной опцией останется самостоятельные действия Польши (без поддержки НАТО), что проблематично в силу разницы потенциалов сторон. Поэтому приходится терпеть до момента, когда Украина добьёт врага - ну и максимально ей в этом помогать оружием, гуманитаркой, деньгами, защитой беженцев. А гордость поляков при этом сильно страдает - их Президента замочили, а сделать что-то проблема.
Как-то так.
показати весь коментар
11.04.2022 15:09 Відповісти
"консультации с россиянами" это совсем не то. "консультации" нужно (было раньше?) проводить не с агрессором, а с союзниками, если доказательства есть, чтобы как минимум предупредить что кое-кто поехал, типа, готовьтесь, а не страдайте херней. так что наверное 100% доказухи не было, да и Хйло вроде как говорил, если взрыв, то ищите у себя кто бомбу поставил. но "консультации" если обоснованные подозрения были - поляки имели право вполне провести. может быть тогда до Крыма бы и не дошло. а так Хйло решил что оно владычица морская и ему жопу будут лизать не только кацапы, но и все другие. обычная логика преступника, раздухарился.
показати весь коментар
11.04.2022 15:27 Відповісти
польська сторона офіційно жодних обвинувачень не висувала, тому прецеденту немає..
показати весь коментар
11.04.2022 15:42 Відповісти
а-я-яй, нападение на страну НАТО, прям ликвидация всего высшего военно-политического руководства. пятая статья, и все такое, кто же там был президентом в США? - демократ Обама. наверное, во избежание ядерной войны статью читать не стали, а то вдруг чего, может - инопланетяне. да и вообще, не все так однозначно. а там и Крым недалеко.
показати весь коментар
11.04.2022 15:15 Відповісти
Поэтому рашка до сих пор не отдала обломки самолёта. Походу как ни вылизывали их а следы взрыва не скрыть.
показати весь коментар
11.04.2022 15:18 Відповісти
Поляки зробили ексгумацію тіл загиблих у катастрофі. Ці тіла були передані рашкой у запаяних трунах. Попередня польська влада перевіряти вміст трун не стала, загиблих урочисто поховали. Але тому що уламки літака рашка так і не повернула, а питання залишились, то теперішня польська влада запровадила своє розслідування на основі ексгумованих трупів. Було дуже важко добитися дозволу на ексгумацію у родичів загиблих. Коли відкрили перші труни, то виявилося, що там або рештки не того загиблого, або рештки декількох, або навіть сміття з місця катастрофи - листя, гілки, порожні пластикові пляшки. Обурені родичі дозволили ексгумацію всіх тіл. Тоді вже екперти змогли скласти картину події і прийти до висновка, що на борту був вибух. Цій новині вже не перший рік, мабуть зараз вона приверне більше світової уваги.
показати весь коментар
11.04.2022 16:59 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показати весь коментар
11.04.2022 15:19 Відповісти
Поляки вивились сцикунами: у 2010-му зарили хер зна кого і видали цей труп за качинського. При цьому ніякого слідства по факту катастрофи не проводили. А все тому що заглядували в очко путіну і бачили там мир, бо торгівля важливіша за правду. В 2014-му коли рашисти почали війну в Україні почали щось підозрювати, оскільки наступною жертвою можуть стати самі.
показати весь коментар
11.04.2022 15:24 Відповісти
это был такой шанс для страны терориста ..они его не упустили ..и спалились ... ФСБ еще и добивали жертв катастрофы
показати весь коментар
11.04.2022 15:25 Відповісти
воу, та невже! а всі думали сраха ні при чом. я шьокірована
показати весь коментар
11.04.2022 15:30 Відповісти
Во времена когда случилась эта катастрофа я работал с двумя поляками антикачинской направленности плюс один пенс польской народной армии. Они категорически не хотели верить в вариант, что кацапы эту катастрофу сделали. И сразу не поверили в видео кде достреливали поляков. Просто не желали ломать картинку савецкай дружбы. Но от пенсии уже натовского размера этот бывший польский офицер отказываться не хотел.
показати весь коментар
11.04.2022 15:38 Відповісти
А инфа про военные дымогенераторные машины фейк или правда?
показати весь коментар
11.04.2022 15:45 Відповісти
Отак літати на російських літаках. Може там прямо на заводі у крила вибухівка закладається.
показати весь коментар
11.04.2022 15:48 Відповісти
почти столетний опыт показывает, что там где что-то плохое происходит и есть подозрение на московию, то назвав виновной московию не ошибетесь.
показати весь коментар
11.04.2022 19:02 Відповісти
обо всём об этом сразу после катастрофы писал кавказцентр.
показати весь коментар
11.04.2022 19:56 Відповісти
 
 