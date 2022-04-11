Причина Смоленської катастофи - пряме втручання Росії, - слідство

Росія причетна до авіакатастрофи літака екс-президента Лєха Качинського, що сталася 10 квітня 2010 року. Головною причиною трагедії був вибух у лівому крилі повітряного судна, викликаний зовнішнім втручанням.

Про це заявив на пресконференції в понеділок голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи, колишній міністр національної оборони РП Антоній Мацеревич, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Причиною катастрофи 10 квітня 2010 року над Смоленськом став акт незаконного впливу російської сторони на літак Ту-154М делегації президента Польщі",- сказав Мацеревич.

Як підкреслив голова комісії, основним і беззаперечним доказом цього акту втручання був "вибух у лівому крилі" на відстані ста метрів до берези (з якою відбулося перше зіткнення літака. - Ред.) над місцевістю, де не було ані високих дерев, ані інших перешкод, які могли б загрожувати літакам.

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Нагадаємо, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качинського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Польська делегація прямувала на жалобні заходи з нагоди 70-річчя Катинської трагедії. Загалом на борту літака разом із президентом і його дружиною було 96 осіб, усі вони загинули.