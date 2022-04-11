Причина Смоленської катастофи - пряме втручання Росії, - слідство
Росія причетна до авіакатастрофи літака екс-президента Лєха Качинського, що сталася 10 квітня 2010 року. Головною причиною трагедії був вибух у лівому крилі повітряного судна, викликаний зовнішнім втручанням.
Про це заявив на пресконференції в понеділок голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи, колишній міністр національної оборони РП Антоній Мацеревич, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Причиною катастрофи 10 квітня 2010 року над Смоленськом став акт незаконного впливу російської сторони на літак Ту-154М делегації президента Польщі",- сказав Мацеревич.
Як підкреслив голова комісії, основним і беззаперечним доказом цього акту втручання був "вибух у лівому крилі" на відстані ста метрів до берези (з якою відбулося перше зіткнення літака. - Ред.) над місцевістю, де не було ані високих дерев, ані інших перешкод, які могли б загрожувати літакам.
Нагадаємо, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качинського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Польська делегація прямувала на жалобні заходи з нагоди 70-річчя Катинської трагедії. Загалом на борту літака разом із президентом і його дружиною було 96 осіб, усі вони загинули.
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московия до сих пор не отдает остатки самолета и оригиналы черных ящиков
раша - смертоносна зараза... маньяк, якаий ніколи не визнає своїх злочинів... і каяття не дочекатися
От і тягнеться.
Если россиян обвиняют в убийстве польского Президента и польской элиты, то это - casus belli (повод для объявления войны). В аспекте членства Польши в НАТО это - нападение на Альянс в целом и основание для активации ст. 5 о коллективной обороне . . .
Потому председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы заявление-то сделал, а на официальном уровне (Сейм, Президент, Премьер-министр, Министр иностранных дел) обвинений россиянам не выдвигают - ограничиваются только политическими заявлениями. Потому что тогда надо будет, сказав "А", говорить "Б" - делать следующий шаг : сначала требовать консультаций у россиян (ибо расследование они типа уже провели и открывать дело снова не хотят), потом, когда россияне пошлют нах..., разрывать дипломатические отношения с россиянами и открывать консультации с союзниками по НАТО, чтобы констатировать факт агрессии. А на консультациях Венгрия скажет : это было 14 лет назад, надо доказательства, нужно сначала судебный процесс, как по МН-17, а тогда . . . А это невозможно, потому что катастрофа произошла на территории врага, доказательства тоже у него, т.е. без согласия русских ничего в юридическом плане не состоится . . .
То есть Польша изначально знает, что из формально-юридической процедуры на международном уровне сейчас ничего не получится. А внутреннюю польскую московиты не признают. В результате единственной доступной опцией останется самостоятельные действия Польши (без поддержки НАТО), что проблематично в силу разницы потенциалов сторон. Поэтому приходится терпеть до момента, когда Украина добьёт врага - ну и максимально ей в этом помогать оружием, гуманитаркой, деньгами, защитой беженцев. А гордость поляков при этом сильно страдает - их Президента замочили, а сделать что-то проблема.
Как-то так.