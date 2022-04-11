ВСУ ликвидировали начальника артразведки 49-й общевойсковой армии РФ подполковника Савинова. ФОТО
Украинские военные ликвидировали российского подполковника Вячеслава Савинова – заместителя начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии и начальника артиллерийской разведки 49-й общевойсковой армии РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
Информацию о смерти оккупанта подтвердили в России, обнародовав ответное сообщение на сайте Региональной общественной организации ветеранов и выпускников Казанского высшего училища ракетных войск и артиллерии.
Известно, что Савинов тоже воевал в Сирии в 2015-2016 годах.
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Ответ: Кацапа завали - радость ему принеси.
на віче предки говорили:
якщо зустрінеш десь, колись
то зразу бий кацапа в рило
кацапа звідусіль жени
хай здохне в ямі при дорозі
ти подаєш йму води,
А він вже сере на порозі ...
Таким маневром, Япония не дала перебросить несколько тысяч отборных войск с вооружением в Украину.
ариецпатриот.
Ну, здоровья и успехов на службе.....в аду !
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тільки зекоманда готує нам капітуляцію, мирну угоду, дагаварімся пасєрєдінє і т.п.
і щоб ще раша гарантом була.