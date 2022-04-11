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Новости Война
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ВСУ ликвидировали начальника артразведки 49-й общевойсковой армии РФ подполковника Савинова. ФОТО

Украинские военные ликвидировали российского подполковника Вячеслава Савинова – заместителя начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии и начальника артиллерийской разведки 49-й общевойсковой армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

ВСУ ликвидировали начальника артразведки 49-й общевойсковой армии РФ подполковника Савинова 01

Информацию о смерти оккупанта подтвердили в России, обнародовав ответное сообщение на сайте Региональной общественной организации ветеранов и выпускников Казанского высшего училища ракетных войск и артиллерии.

ВСУ ликвидировали начальника артразведки 49-й общевойсковой армии РФ подполковника Савинова 02

Известно, что Савинов тоже воевал в Сирии в 2015-2016 годах.

Смотрите: За 45 дней войны в Украине РФ потеряла больше вертолетов, чем в четырех предыдущих войнах вместе. ВИДЕО

армия РФ (19160) потери (4380)


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Топ комментарии
+83
Это не он случайно?
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11.04.2022 17:20
+52
Земля скловатою уроду!
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11.04.2022 17:17
+52
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11.04.2022 17:20
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Земля скловатою уроду!
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11.04.2022 17:17 Ответить
Это не он случайно?
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11.04.2022 17:20 Ответить
тащил службу так, шо аж из шкуры вилез!
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11.04.2022 17:21 Ответить
анатомия коссапа .. андрофага

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11.04.2022 17:24 Ответить
Схожий на пірата Карибського моря
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11.04.2022 17:25 Ответить
Нащо ви це демонструєте? Це ж може бути й наш цивільний, застрілений кацапо-фашистами!
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11.04.2022 17:26 Ответить
я бачив це фото серед фото вбитих кацапів у формі.Десь тиждень тому.
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11.04.2022 17:38 Ответить
позавчора це було.
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11.04.2022 17:55 Ответить
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11.04.2022 17:53 Ответить
Це те що наробили рабсійські фашисти на нашій землі, нехай всі дивляться та розмірковують, яке майбутнє, якщо мордор прийде до кожного.
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11.04.2022 19:16 Ответить
Этот рашистик уже интеллектуальнее выглядит. Засунул палец в рот и о мироздании размышляет. Теперь в АДу куча времени будет. А тот подпол даже так не сможет, у него характерное для рашиста лицо, абсолютно не обезображенное интеллектом, ну просто от слова совсем.
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11.04.2022 17:30 Ответить
7 лямонов ватних згнило, аяяй
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11.04.2022 17:33 Ответить
Голум!
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11.04.2022 17:40 Ответить
Похож..
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11.04.2022 17:44 Ответить
Ваша правда пів полковника.
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11.04.2022 17:48 Ответить
переверни палочкой - лицо плохо видно.
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11.04.2022 17:52 Ответить
🇺🇦😁👍 АТЛІЧНА !!!
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11.04.2022 17:18 Ответить
Вопрос: А чего это он такой довольный?
Ответ: Кацапа завали - радость ему принеси.
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11.04.2022 17:18 Ответить
Тому ще в київській Русі
на віче предки говорили:
якщо зустрінеш десь, колись
то зразу бий кацапа в рило

кацапа звідусіль жени
хай здохне в ямі при дорозі
ти подаєш йму води,
А він вже сере на порозі ...
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11.04.2022 17:26 Ответить
груZ-200
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11.04.2022 17:18 Ответить
Земля бетоном!
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11.04.2022 17:19 Ответить
Гарної дороги в пекло!
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11.04.2022 17:19 Ответить
Всє гєроічєскі, блд!
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11.04.2022 17:20 Ответить
...земля тебе пусть будет стекловатой, к Жирику в гости сходи!!!
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11.04.2022 17:20 Ответить
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11.04.2022 17:20 Ответить
Еще один китайский пакет для удобрений с надписью "папа".
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11.04.2022 17:22 Ответить
"Героически погиб",придавило стиральной машинкой.
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11.04.2022 17:24 Ответить
ща путлер фублей самке отсыплет и Ахмету-двойная радость
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11.04.2022 17:25 Ответить
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11.04.2022 17:25 Ответить
мішок похоронний святковий
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11.04.2022 17:32 Ответить
look like an imbicile....
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11.04.2022 17:26 Ответить
Ничего, его жену кадыровец досмотрит
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11.04.2022 17:26 Ответить
Медленно, медленно. Давайте реще, времени нет. Херсон освобождать надо.
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11.04.2022 17:28 Ответить
Дождь херачить целый день, даже орки кое какую технику с полей в город выгнали.
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11.04.2022 17:46 Ответить
Плохую весть я вам принёс, Надежда.. Шибануло вашего отца. Всё!
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11.04.2022 17:29 Ответить
Фотка что надо хорошо будет смотреться в специзделии патриот
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11.04.2022 17:32 Ответить
чудовий скальп орка
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11.04.2022 17:32 Ответить
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11.04.2022 17:33 Ответить
Второй фронт не хотят открыть?
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11.04.2022 17:48 Ответить
Уже открыли, примерно 3 недели назад. Япония объявила, что не признает рашистский контроль над "спорными" территориями - Курильские острова и Южным Сахалином. В ответ рашка прекратила переброску подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота в Украину и начала проводить маневры на Сахалине.
Таким маневром, Япония не дала перебросить несколько тысяч отборных войск с вооружением в Украину.
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11.04.2022 18:04 Ответить
Это просто прекрасно. Спасибо.
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11.04.2022 23:58 Ответить
バンザイ, ウクライナ - банзай, Украина
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11.04.2022 18:14 Ответить
Что это за кителя у них времен 2МВ? И подворотники пришивают?
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11.04.2022 17:34 Ответить
Повторяют, как диди грабят и насилуют в кителях и галифе.
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11.04.2022 17:54 Ответить
Какая прекрасная новость!!! Хороший кацап - мёртвый кацап!!!
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11.04.2022 17:34 Ответить
Туди йому й дорога!
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11.04.2022 17:35 Ответить
Спецоперація по знищенню русні у розпалі
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11.04.2022 17:36 Ответить
Пусть его и на том свете кроет реактивной артиллерией каждый день.
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11.04.2022 17:36 Ответить
Получается, что полковником он стать не успел.
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11.04.2022 17:37 Ответить
Грудь в крестах , голова в кустах !...
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11.04.2022 17:37 Ответить
жарся цукка в пеклі вічно !
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11.04.2022 17:38 Ответить
Де такі ідіотські пики і такі мундири, як у цього дохлого поца знаходять((:
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11.04.2022 17:40 Ответить
Форма чисто Вермахт,так хотят быть похожими на фашистов!
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11.04.2022 17:41 Ответить
Ты почитай некролог, там вообще калька из SS. Женат, двое детей, истинный ариец патриот.
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11.04.2022 17:56 Ответить
Артиллеристов и пилотов в плен брать не нужно. Рвать тварей живьем на центральных площадях городов....
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11.04.2022 17:42 Ответить
А на фото, как живой....
Ну, здоровья и успехов на службе.....в аду !
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11.04.2022 17:46 Ответить
Похоже боевые генералы закончились
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11.04.2022 17:47 Ответить
В каком-то фашистском кителе. И какая это героическая смерть, что он защищал свою страну, нет, приехал в чужую страну убивать, грабить, насиловать. Поэтому сдох. Слава Украине!!!
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11.04.2022 17:52 Ответить
ДЯКУЕМО ВАМ, БОЙОВІ ГЕНЕРАЛИ! СЛАВА ЗСУ!!!!!!
Залужний
Муженко
Забродський
Марченко
Павловський
Кривонос
Павлюк
Сирський
Бурба
Миргородський
Наєв
Ніколюк
Шаптала
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11.04.2022 17:54 Ответить
Здоровья усопшему и хорошего настроения.
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11.04.2022 18:03 Ответить
Ну вот нормалек. Теперь жена получит нал , или в анал. ***** позаботиться.
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11.04.2022 18:04 Ответить
Награда нашла героя... что тут скажешь, тем более - в плен артиллеристов не берут... всё по плану, как там у этого выродка
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11.04.2022 18:16 Ответить
земля ублюдку бетоном
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11.04.2022 18:18 Ответить
Где кацапня с воплями,что это фейк?
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11.04.2022 18:21 Ответить
Рашистской собаке - собачья смерть! Не в обиду этим прекрасным животным!
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11.04.2022 18:41 Ответить
Як каже Євгеній Жуков: "...нє болєй!.." (с)
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11.04.2022 19:01 Ответить
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11.04.2022 19:02 Ответить
яка хороша новина! у нас взагалі всі шанси на перемогу!
тільки зекоманда готує нам капітуляцію, мирну угоду, дагаварімся пасєрєдінє і т.п.
і щоб ще раша гарантом була.
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11.04.2022 19:14 Ответить
Скоро мы будем жить в адной стране, а нет, восставшие из Ада твари, с вами в прошлое мы не вернёмся.
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11.04.2022 19:21 Ответить
В радісному очікуванні геноциду українців? Але щось пішло не так...
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11.04.2022 19:57 Ответить
Михуя Пореченкова брат 2 по фейсу.
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12.04.2022 08:56 Ответить
 
 