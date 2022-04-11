ВСУ ликвидировали начальника артразведки 49-й общевойсковой армии РФ подполковника Савинова. ФОТО

Украинские военные ликвидировали российского подполковника Вячеслава Савинова – заместителя начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии и начальника артиллерийской разведки 49-й общевойсковой армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Информацию о смерти оккупанта подтвердили в России, обнародовав ответное сообщение на сайте Региональной общественной организации ветеранов и выпускников Казанского высшего училища ракетных войск и артиллерии.

Известно, что Савинов тоже воевал в Сирии в 2015-2016 годах.

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