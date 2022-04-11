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ЗСУ ліквідували начальника артрозвідки 49-ї загальновійськової армії РФ підполковника Савінова. ФОТО

Українські військові ліквідували російського підполковника В’ячеслава Савінова - заступника начальника штабу відділу ракетних військ та артилерії і начальника артилерійської розвідки 49-ї загальновійськової армії РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

ЗСУ ліквідували начальника артрозвідки 49-ї загальновійськової армії РФ підполковника Савінова 01

Інформацію про смерть окупанта підтвердили в Росії, оприлюднивши відповідне повідомлення на сайті Регіональної громадської організації ветеранів та випускників Казанського вищого училища ракетних військ та артилерії.

ЗСУ ліквідували начальника артрозвідки 49-ї загальновійськової армії РФ підполковника Савінова 02

Відомо, що Савінов також воював у Сирії у 2015-2016 роках.

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Автор: 

армія рф (17317) втрати (4394)


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Топ коментарі
+83
Это не он случайно?
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11.04.2022 17:20
+52
Земля скловатою уроду!
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11.04.2022 17:17
+52
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11.04.2022 17:20
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Земля скловатою уроду!
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11.04.2022 17:17 Відповісти
Это не он случайно?
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11.04.2022 17:20 Відповісти
тащил службу так, шо аж из шкуры вилез!
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11.04.2022 17:21 Відповісти
анатомия коссапа .. андрофага

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11.04.2022 17:24 Відповісти
Схожий на пірата Карибського моря
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11.04.2022 17:25 Відповісти
Нащо ви це демонструєте? Це ж може бути й наш цивільний, застрілений кацапо-фашистами!
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11.04.2022 17:26 Відповісти
я бачив це фото серед фото вбитих кацапів у формі.Десь тиждень тому.
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11.04.2022 17:38 Відповісти
позавчора це було.
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11.04.2022 17:55 Відповісти
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11.04.2022 17:53 Відповісти
Це те що наробили рабсійські фашисти на нашій землі, нехай всі дивляться та розмірковують, яке майбутнє, якщо мордор прийде до кожного.
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11.04.2022 19:16 Відповісти
Этот рашистик уже интеллектуальнее выглядит. Засунул палец в рот и о мироздании размышляет. Теперь в АДу куча времени будет. А тот подпол даже так не сможет, у него характерное для рашиста лицо, абсолютно не обезображенное интеллектом, ну просто от слова совсем.
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11.04.2022 17:30 Відповісти
7 лямонов ватних згнило, аяяй
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11.04.2022 17:33 Відповісти
Голум!
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11.04.2022 17:40 Відповісти
Похож..
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11.04.2022 17:44 Відповісти
Ваша правда пів полковника.
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11.04.2022 17:48 Відповісти
переверни палочкой - лицо плохо видно.
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11.04.2022 17:52 Відповісти
🇺🇦😁👍 АТЛІЧНА !!!
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11.04.2022 17:18 Відповісти
Вопрос: А чего это он такой довольный?
Ответ: Кацапа завали - радость ему принеси.
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11.04.2022 17:18 Відповісти
Тому ще в київській Русі
на віче предки говорили:
якщо зустрінеш десь, колись
то зразу бий кацапа в рило

кацапа звідусіль жени
хай здохне в ямі при дорозі
ти подаєш йму води,
А він вже сере на порозі ...
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11.04.2022 17:26 Відповісти
груZ-200
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11.04.2022 17:18 Відповісти
Земля бетоном!
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11.04.2022 17:19 Відповісти
Гарної дороги в пекло!
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11.04.2022 17:19 Відповісти
Всє гєроічєскі, блд!
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11.04.2022 17:20 Відповісти
...земля тебе пусть будет стекловатой, к Жирику в гости сходи!!!
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11.04.2022 17:20 Відповісти
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11.04.2022 17:20 Відповісти
Еще один китайский пакет для удобрений с надписью "папа".
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11.04.2022 17:22 Відповісти
"Героически погиб",придавило стиральной машинкой.
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11.04.2022 17:24 Відповісти
ща путлер фублей самке отсыплет и Ахмету-двойная радость
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11.04.2022 17:25 Відповісти
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11.04.2022 17:25 Відповісти
мішок похоронний святковий
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11.04.2022 17:32 Відповісти
look like an imbicile....
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11.04.2022 17:26 Відповісти
Ничего, его жену кадыровец досмотрит
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11.04.2022 17:26 Відповісти
Медленно, медленно. Давайте реще, времени нет. Херсон освобождать надо.
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11.04.2022 17:28 Відповісти
Дождь херачить целый день, даже орки кое какую технику с полей в город выгнали.
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11.04.2022 17:46 Відповісти
Плохую весть я вам принёс, Надежда.. Шибануло вашего отца. Всё!
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11.04.2022 17:29 Відповісти
Фотка что надо хорошо будет смотреться в специзделии патриот
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11.04.2022 17:32 Відповісти
чудовий скальп орка
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11.04.2022 17:32 Відповісти
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11.04.2022 17:33 Відповісти
Второй фронт не хотят открыть?
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11.04.2022 17:48 Відповісти
Уже открыли, примерно 3 недели назад. Япония объявила, что не признает рашистский контроль над "спорными" территориями - Курильские острова и Южным Сахалином. В ответ рашка прекратила переброску подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота в Украину и начала проводить маневры на Сахалине.
Таким маневром, Япония не дала перебросить несколько тысяч отборных войск с вооружением в Украину.
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11.04.2022 18:04 Відповісти
Это просто прекрасно. Спасибо.
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11.04.2022 23:58 Відповісти
バンザイ, ウクライナ - банзай, Украина
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11.04.2022 18:14 Відповісти
Что это за кителя у них времен 2МВ? И подворотники пришивают?
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11.04.2022 17:34 Відповісти
Повторяют, как диди грабят и насилуют в кителях и галифе.
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11.04.2022 17:54 Відповісти
Какая прекрасная новость!!! Хороший кацап - мёртвый кацап!!!
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11.04.2022 17:34 Відповісти
Туди йому й дорога!
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11.04.2022 17:35 Відповісти
Спецоперація по знищенню русні у розпалі
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11.04.2022 17:36 Відповісти
Пусть его и на том свете кроет реактивной артиллерией каждый день.
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11.04.2022 17:36 Відповісти
Получается, что полковником он стать не успел.
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11.04.2022 17:37 Відповісти
Грудь в крестах , голова в кустах !...
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11.04.2022 17:37 Відповісти
жарся цукка в пеклі вічно !
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11.04.2022 17:38 Відповісти
Де такі ідіотські пики і такі мундири, як у цього дохлого поца знаходять((:
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11.04.2022 17:40 Відповісти
Форма чисто Вермахт,так хотят быть похожими на фашистов!
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11.04.2022 17:41 Відповісти
Ты почитай некролог, там вообще калька из SS. Женат, двое детей, истинный ариец патриот.
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11.04.2022 17:56 Відповісти
Артиллеристов и пилотов в плен брать не нужно. Рвать тварей живьем на центральных площадях городов....
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11.04.2022 17:42 Відповісти
А на фото, как живой....
Ну, здоровья и успехов на службе.....в аду !
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11.04.2022 17:46 Відповісти
Похоже боевые генералы закончились
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11.04.2022 17:47 Відповісти
В каком-то фашистском кителе. И какая это героическая смерть, что он защищал свою страну, нет, приехал в чужую страну убивать, грабить, насиловать. Поэтому сдох. Слава Украине!!!
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11.04.2022 17:52 Відповісти
ДЯКУЕМО ВАМ, БОЙОВІ ГЕНЕРАЛИ! СЛАВА ЗСУ!!!!!!
Залужний
Муженко
Забродський
Марченко
Павловський
Кривонос
Павлюк
Сирський
Бурба
Миргородський
Наєв
Ніколюк
Шаптала
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11.04.2022 17:54 Відповісти
Здоровья усопшему и хорошего настроения.
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11.04.2022 18:03 Відповісти
Ну вот нормалек. Теперь жена получит нал , или в анал. ***** позаботиться.
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11.04.2022 18:04 Відповісти
Награда нашла героя... что тут скажешь, тем более - в плен артиллеристов не берут... всё по плану, как там у этого выродка
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11.04.2022 18:16 Відповісти
земля ублюдку бетоном
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11.04.2022 18:18 Відповісти
Где кацапня с воплями,что это фейк?
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11.04.2022 18:21 Відповісти
Рашистской собаке - собачья смерть! Не в обиду этим прекрасным животным!
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11.04.2022 18:41 Відповісти
Як каже Євгеній Жуков: "...нє болєй!.." (с)
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11.04.2022 19:01 Відповісти
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11.04.2022 19:02 Відповісти
яка хороша новина! у нас взагалі всі шанси на перемогу!
тільки зекоманда готує нам капітуляцію, мирну угоду, дагаварімся пасєрєдінє і т.п.
і щоб ще раша гарантом була.
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11.04.2022 19:14 Відповісти
Скоро мы будем жить в адной стране, а нет, восставшие из Ада твари, с вами в прошлое мы не вернёмся.
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11.04.2022 19:21 Відповісти
В радісному очікуванні геноциду українців? Але щось пішло не так...
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11.04.2022 19:57 Відповісти
Михуя Пореченкова брат 2 по фейсу.
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12.04.2022 08:56 Відповісти
 
 