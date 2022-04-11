ЗСУ ліквідували начальника артрозвідки 49-ї загальновійськової армії РФ підполковника Савінова. ФОТО

Українські військові ліквідували російського підполковника В’ячеслава Савінова - заступника начальника штабу відділу ракетних військ та артилерії і начальника артилерійської розвідки 49-ї загальновійськової армії РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Інформацію про смерть окупанта підтвердили в Росії, оприлюднивши відповідне повідомлення на сайті Регіональної громадської організації ветеранів та випускників Казанського вищого училища ракетних військ та артилерії.

Відомо, що Савінов також воював у Сирії у 2015-2016 роках.

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