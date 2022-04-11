ЗСУ ліквідували начальника артрозвідки 49-ї загальновійськової армії РФ підполковника Савінова. ФОТО
Українські військові ліквідували російського підполковника В’ячеслава Савінова - заступника начальника штабу відділу ракетних військ та артилерії і начальника артилерійської розвідки 49-ї загальновійськової армії РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
Інформацію про смерть окупанта підтвердили в Росії, оприлюднивши відповідне повідомлення на сайті Регіональної громадської організації ветеранів та випускників Казанського вищого училища ракетних військ та артилерії.
Відомо, що Савінов також воював у Сирії у 2015-2016 роках.
Топ коментарі
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Ответ: Кацапа завали - радость ему принеси.
на віче предки говорили:
якщо зустрінеш десь, колись
то зразу бий кацапа в рило
кацапа звідусіль жени
хай здохне в ямі при дорозі
ти подаєш йму води,
А він вже сере на порозі ...
Таким маневром, Япония не дала перебросить несколько тысяч отборных войск с вооружением в Украину.
ариецпатриот.
Ну, здоровья и успехов на службе.....в аду !
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тільки зекоманда готує нам капітуляцію, мирну угоду, дагаварімся пасєрєдінє і т.п.
і щоб ще раша гарантом була.