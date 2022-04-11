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Новости Санкции против России
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Канада ввела санкции против 33 российских предприятий оборонного сектора

санкції

Канада ввела санкции против 33 российских предприятий оборонного сектора из-за вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Новые меры предусматривают ограничения в отношении 33 предприятий российского оборонного сектора. Эти предприятия оказывали прямую или косвенную поддержку российским войскам и, таким образом, причастны к боли и страданиям, вызванным бессмысленной войной Владимира Путина в Украине", - говорится в сообщении.

Как уточняется, введенные ограничения предполагают замораживание средств и имущества подсанкционных предприятий и полное прекращение сотрудничества с ними.

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В МИД также подчеркнули, что Канада будет использовать "все доступные средства, чтобы удостовериться в надлежащем расследовании нарушений международного права (со стороны России, – ред.) в Украине".

"Канада и дальше отслеживает ситуацию, согласовывает свои действия с международными партнерами и ищет новые способы реагирования на неоправданные действия российского режима", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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Как сообщалось, канадские санкции в настоящее время распространяются более чем на 1100 российских юридических и физических лиц, связанных с нарушением суверенитета Украины.

Канада (2078) санкции (11282)


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🇭🇺Угорщина готова платити за російський газ у рублях

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто

мадяри в своєму репертуарі
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11.04.2022 17:30 Ответить
прав был сапёр Водичка.
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11.04.2022 17:35 Ответить
Будут покупать через свои прокладки.Против всех росийских нужно вводить.
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11.04.2022 17:30 Ответить
600(!) тонн трупов, мамки РФ не хотят забирать! Украина сообщила, что на хранении в моргах и рефрижераторах уже находится около 600 тонн трупов армии РФ, которое не забирает никто.
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11.04.2022 17:34 Ответить
https://suspilne.media/227512-rosijska-zurnalistka-ovsannikova-pracuvatime-v-nimeckomu-vidanni-die-welt/ Російська журналістка Овсяннікова працюватиме в німецькому виданні Die Welt ви розумієте шо коїться? ця сволота консерва ФСБшна вже там транслювала що не потрібно давати зброю Україні - це ескалація... і тепер вона буде освітлювати події в Україні. це якийсь сюр
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11.04.2022 17:38 Ответить
Ага .. ще одна "Савченко" з "глибокого буріння"... Сподіваюсь її швидко виженуть.
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11.04.2022 17:42 Ответить
Маю сумнів щодо того, що її виженуть. Підозрюю, що її взяли не просто так, а були якісь домовленості. Її історія білими нитками шита. Ті, хто взяв її на работу, все це бачать і розуміють.
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12.04.2022 06:11 Ответить
А коїться ось що: після закриття мовлення на Заході одіозних рашистських каналів в рашці вирішили діяти більш делікатно - вкорінити своїх агентів в тіло самих західних ЗМІ. Овсяннікова була першою ластівкою з легендою "дисидента", за нею потягнуться інші. Рашка ніколи не визнає програшів і завжди намагається досягнути своїх цілей любою ціною. А в даній сітуації і ціна мінімальна - платити Овсянніковій і подібним їй будуть самі західні ЗМІ. Рашка отримує подвійний виграш.
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12.04.2022 06:04 Ответить
 
 