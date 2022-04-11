Канада ввела санкции против 33 российских предприятий оборонного сектора из-за вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Новые меры предусматривают ограничения в отношении 33 предприятий российского оборонного сектора. Эти предприятия оказывали прямую или косвенную поддержку российским войскам и, таким образом, причастны к боли и страданиям, вызванным бессмысленной войной Владимира Путина в Украине", - говорится в сообщении.

Как уточняется, введенные ограничения предполагают замораживание средств и имущества подсанкционных предприятий и полное прекращение сотрудничества с ними.

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В МИД также подчеркнули, что Канада будет использовать "все доступные средства, чтобы удостовериться в надлежащем расследовании нарушений международного права (со стороны России, – ред.) в Украине".

"Канада и дальше отслеживает ситуацию, согласовывает свои действия с международными партнерами и ищет новые способы реагирования на неоправданные действия российского режима", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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Как сообщалось, канадские санкции в настоящее время распространяются более чем на 1100 российских юридических и физических лиц, связанных с нарушением суверенитета Украины.