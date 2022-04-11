Канада запровадила санкції проти 33 російських підприємств оборонного сектора через вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Канади, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нові заходи передбачають обмеження щодо 33 підприємств російського оборонного сектора. Ці підприємства надавали пряму чи непряму підтримку російським військам і, таким чином, причетні до болю і страждань, спричинених безглуздою війною Володимира Путіна в Україні", - сказано в повідомленні.

Як уточнюється, запроваджені обмеження передбачають замороження коштів та майна підсанкційних підприємств й повне припинення співпраці з ними.

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У МЗС також наголосили, що Канада використовуватиме "усі доступні засоби, аби упевнитися у належному розслідуванні порушень міжнародного права (з боку Росії - ред.) в Україні".

"Канада й надалі відстежує ситуацію, узгоджує свої дії з міжнародними партнерами і шукає нові способи реагування на невиправдані дії російського режиму", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

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Як повідомлялося, канадські санкції нині поширюються на понад 1100 російських юридичних і фізичних осіб, пов’язаних із порушенням суверенітету України.