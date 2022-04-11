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Новини Санкції проти Росії
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Канада запровадила санкції проти 33 російських підприємств оборонного сектора

санкції

Канада запровадила санкції проти 33 російських підприємств оборонного сектора через вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Канади, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нові заходи передбачають обмеження щодо 33 підприємств російського оборонного сектора. Ці підприємства надавали пряму чи непряму підтримку російським військам і, таким чином, причетні до болю і страждань, спричинених безглуздою війною Володимира Путіна в Україні", - сказано в повідомленні.

Як уточнюється, запроваджені обмеження передбачають замороження коштів та майна підсанкційних підприємств й повне припинення співпраці з ними.

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У МЗС також наголосили, що Канада використовуватиме "усі доступні засоби, аби упевнитися у належному розслідуванні порушень міжнародного права (з боку Росії - ред.) в Україні".

"Канада й надалі відстежує ситуацію, узгоджує свої дії з міжнародними партнерами і шукає нові способи реагування на невиправдані дії російського режиму", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

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Як повідомлялося, канадські санкції нині поширюються на понад 1100 російських юридичних і фізичних осіб, пов’язаних із порушенням суверенітету України.

Автор: 

Канада (2191) санкції (11810)


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🇭🇺Угорщина готова платити за російський газ у рублях

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто

мадяри в своєму репертуарі
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11.04.2022 17:30 Відповісти
прав был сапёр Водичка.
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11.04.2022 17:35 Відповісти
Будут покупать через свои прокладки.Против всех росийских нужно вводить.
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11.04.2022 17:30 Відповісти
600(!) тонн трупов, мамки РФ не хотят забирать! Украина сообщила, что на хранении в моргах и рефрижераторах уже находится около 600 тонн трупов армии РФ, которое не забирает никто.
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11.04.2022 17:34 Відповісти
https://suspilne.media/227512-rosijska-zurnalistka-ovsannikova-pracuvatime-v-nimeckomu-vidanni-die-welt/ Російська журналістка Овсяннікова працюватиме в німецькому виданні Die Welt ви розумієте шо коїться? ця сволота консерва ФСБшна вже там транслювала що не потрібно давати зброю Україні - це ескалація... і тепер вона буде освітлювати події в Україні. це якийсь сюр
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11.04.2022 17:38 Відповісти
Ага .. ще одна "Савченко" з "глибокого буріння"... Сподіваюсь її швидко виженуть.
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11.04.2022 17:42 Відповісти
Маю сумнів щодо того, що її виженуть. Підозрюю, що її взяли не просто так, а були якісь домовленості. Її історія білими нитками шита. Ті, хто взяв її на работу, все це бачать і розуміють.
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12.04.2022 06:11 Відповісти
А коїться ось що: після закриття мовлення на Заході одіозних рашистських каналів в рашці вирішили діяти більш делікатно - вкорінити своїх агентів в тіло самих західних ЗМІ. Овсяннікова була першою ластівкою з легендою "дисидента", за нею потягнуться інші. Рашка ніколи не визнає програшів і завжди намагається досягнути своїх цілей любою ціною. А в даній сітуації і ціна мінімальна - платити Овсянніковій і подібним їй будуть самі західні ЗМІ. Рашка отримує подвійний виграш.
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12.04.2022 06:04 Відповісти
 
 