Если Украина вовремя получит необходимое вооружение, то победит, - Ермак

Украина сможет отразить вооруженную агрессию Российской Федерации, если нам как можно скорее предоставят необходимое вооружение.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что, прежде всего, Украина нуждается в тяжелом вооружении, в частности артиллерии.

"Во-вторых, нам нужны танки, военные самолеты. Нам нужно все возможное вооружение, которое поможет закрыть украинское небо", - пояснил Ермак.

Также глава ОП отметил, что президент США Джозеф Байден "сделал для Украины больше, чем все остальные".

"Но когда ты в войне – мы открыто об этом говорим – нам нужно больше. И даже этого недостаточно – мы во всем нуждаемся как можно скорее. Если мы будем это иметь своевременно, то мы выиграем", - подытожил он.

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