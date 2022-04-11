Если Украина вовремя получит необходимое вооружение, то победит, - Ермак
Украина сможет отразить вооруженную агрессию Российской Федерации, если нам как можно скорее предоставят необходимое вооружение.
Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что, прежде всего, Украина нуждается в тяжелом вооружении, в частности артиллерии.
"Во-вторых, нам нужны танки, военные самолеты. Нам нужно все возможное вооружение, которое поможет закрыть украинское небо", - пояснил Ермак.
Также глава ОП отметил, что президент США Джозеф Байден "сделал для Украины больше, чем все остальные".
"Но когда ты в войне – мы открыто об этом говорим – нам нужно больше. И даже этого недостаточно – мы во всем нуждаемся как можно скорее. Если мы будем это иметь своевременно, то мы выиграем", - подытожил он.
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просто, дієво і "незаметно".
А як же традиції і процедури:
1) висловимо занепокоєність щодо його заяв
2) потім (зрозуміло) глибоку занепокоєність,
3) потім зберемо спеціальну комісію (краще дві-три), і
4) пообіцяємо накласти на нього санкції,
5) пообіцяємо посилити санкції,
6) пообіцяємо накласти "пекельні" санкції
і далі за списком...
якби лише не ці зрадники прокляті((
Ну где вас набирают, таких конченных идиотов?
А Боря Джонсон? А поляки, які єдині нас із першого дня підтримували, а прибалти, які останні патрони нам повіддавали!
Гівнюк воно і є гівнюк...
Сховайся взад, єрмак...
Что за идиотское построение фраз...
36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського
https://m.facebook.com/129736044230484/posts/1193721624498582/?sfnsn=mo
В том, что рашисты успели влезть чуть ли не в Киев, есть ваша непосредственная вина.