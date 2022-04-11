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Новости Война
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Если Украина вовремя получит необходимое вооружение, то победит, - Ермак

джавелін

Украина сможет отразить вооруженную агрессию Российской Федерации, если нам как можно скорее предоставят необходимое вооружение.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что, прежде всего, Украина нуждается в тяжелом вооружении, в частности артиллерии.

"Во-вторых, нам нужны танки, военные самолеты. Нам нужно все возможное вооружение, которое поможет закрыть украинское небо", - пояснил Ермак.

Также глава ОП отметил, что президент США Джозеф Байден "сделал для Украины больше, чем все остальные".

"Но когда ты в войне – мы открыто об этом говорим – нам нужно больше. И даже этого недостаточно – мы во всем нуждаемся как можно скорее. Если мы будем это иметь своевременно, то мы выиграем", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может распространять фейки о массовой сдаче в плен украинских войск с западным оружием, - Ермак

Ермак Андрей (1262)


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Топ комментарии
+90
ні, в першу чергу нам потрібно притягнути Єрмака до суду. і всю зекоманду.
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11.04.2022 19:32
+67
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11.04.2022 19:40
+63
Тільки Єрмака про отримання озброєння краще на всякий випадок не інформувати.
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11.04.2022 19:33
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Ти ба! Який стратєг!
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11.04.2022 19:32 Ответить
Завгосп, фулє...
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11.04.2022 19:37 Ответить
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11.04.2022 19:40 Ответить
Арестович спалил зеленского и его шоблу за такое в америке например импичмен рисуют на раз два
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11.04.2022 22:37 Ответить
А ти краще стратєг?
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11.04.2022 19:49 Ответить
це просто послання своїм кураторам у Кремлі.
просто, дієво і "незаметно".
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11.04.2022 20:06 Ответить
Пам'ятаю пару днів назад його фото з Залужним і підпис що скоро будуть дуже гарні новини з фронту.Так ось видно як Дермак про це взнав то добрих новин так ми й не дочекались....
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11.04.2022 20:40 Ответить
ні, в першу чергу нам потрібно притягнути Єрмака до суду. і всю зекоманду.
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11.04.2022 19:32 Ответить
Если ты независимый судья -вперёд.
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11.04.2022 19:44 Ответить
От тоді переможемо!
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11.04.2022 19:46 Ответить
"Срач в Украине" - помог её сохранить на Майдане!
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11.04.2022 20:01 Ответить
а вы зелебобики всю правду про власть называете срачем ? нет уж - как бабки с бюджета воровать так это вы а как за войну ответить так другие ?
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11.04.2022 22:39 Ответить
От вам "одразу притягнути"...

А як же традиції і процедури:

1) висловимо занепокоєність щодо його заяв

2) потім (зрозуміло) глибоку занепокоєність,

3) потім зберемо спеціальну комісію (краще дві-три), і

4) пообіцяємо накласти на нього санкції,

5) пообіцяємо посилити санкції,

6) пообіцяємо накласти "пекельні" санкції

і далі за списком...
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11.04.2022 20:23 Ответить
Ого, агент "козир" гавкнув
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11.04.2022 19:33 Ответить
А если посадить русских агентов, то вообще гарантированно переможе!
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11.04.2022 19:33 Ответить
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11.04.2022 19:43 Ответить
Задрали зебилоиды!От "Петра Олексийовича" три ода слива!
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11.04.2022 20:03 Ответить
а які повноваження і вплив при Петрі Олексійовичу мали завгосп, прес-секретар і інший обслуговуючий персонал? Так шо райнін міг бути якою завгодно паскудою, але не впливав ні на що. та й сумнваюся, що 95% знають про ісмнування такого фрукта
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11.04.2022 20:03 Ответить
Думаю народ не понял бы, если он посдил 95 квартал.
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11.04.2022 20:06 Ответить
Тільки Єрмака про отримання озброєння краще на всякий випадок не інформувати.
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11.04.2022 19:33 Ответить
Перепршую: дєрмак пишеться перша буква мала!
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11.04.2022 20:56 Ответить
Нарешті риторика про «перемогу» а не «закінчити війну»
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11.04.2022 19:33 Ответить
Перемога у заголовку, а у тексті виграємо.
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11.04.2022 19:35 Ответить
Да этих иуд Байден с Джонсоном на Британский флаг порвут.Разведке известно,как юг сдали. И где баканов был.
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11.04.2022 19:39 Ответить
Как раз таки в это время , сейчас начался штурм Азовстали
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11.04.2022 19:39 Ответить
Азовсталь будут штурмовать неделями. С наскока эту промплощадку с героями внутри оркам не взять.
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11.04.2022 19:45 Ответить
Но скорее не будут штурмовать. Обложат минами, выставят войска по периметру и будут морить голодом.
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11.04.2022 19:56 Ответить
мариуполь был логистическим хабом для группировки ВСУ от авдеевки до азовского моря-врядли там с продуктами большие проблемы,думаю что просто боеприпасы закончатся быстрее
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11.04.2022 20:26 Ответить
Уже закончились, остался только припрятанный азовом с осени , но и он не был рассчитан на такую длительность
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11.04.2022 20:30 Ответить
кацапы показывают видео как некоторые наши сдаются скорее всего из-за отстуствия боекомплекта и еды
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11.04.2022 22:42 Ответить
Когда я две недели назад писал про ограниченный боекомплект у морпехов меня тут дружно спамили с сказками про паникерство , ну и , 501 сдался из за полного отсутствия возможности вести бой , 36 уже объявила о полном исчерпании боезапаса и о том что их просто кинули хотя были возможности помочь ещё две недели назад . Азов держится только из за того ,что там была ихняя база с некоторыми запасами в отличии от морпехов которые были в оос и полностью зависили от подвоза, но и азовские запасы уже почти все . Зеля просто не даст им выйти оттуда живыми потому ,что тогда ему всё
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11.04.2022 20:26 Ответить
пацанов тупо поставили как смертников .. они очень сильно помогли фронту ..
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11.04.2022 22:43 Ответить
Что то зекоманда снова много говорить,это может значить только одно-будут сливать
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11.04.2022 19:34 Ответить
Два роки були дороги, добре, що є люди, які героїчно воюють і країни, які постачають
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11.04.2022 19:34 Ответить
Дайте йому вагон олівців, хай гострить, може хоч трохи замовкне.
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11.04.2022 19:36 Ответить
точно хотите увидеть ермака в танке с арестовичем?
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11.04.2022 19:37 Ответить
Ти зечмо, розкажи хто з вас зрадники, дав завдання розмінувати Чонгар...
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11.04.2022 19:37 Ответить
Враховуючи те, що літаків та іншої наступальної зброї нам майже не дають, то ситуація хренова..
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11.04.2022 19:38 Ответить
та у нас зараз паритет якраз. тільки й перемагати.
якби лише не ці зрадники прокляті((
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11.04.2022 19:47 Ответить
Паритет у чому? В літаках, ракетах, ППО? Не смішіть.
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11.04.2022 19:53 Ответить
Та навіть по танкам і артилерії з урахуванням величезних втрат у орків і до сих пір перевага в 4-5 раз.
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11.04.2022 20:06 Ответить
Чого ж ти не купило, падло разом зі своєю шоблою, нападу ж не буде... Ще й ворогам розповідаєш, яке озброєння в дифіциті.
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11.04.2022 19:39 Ответить
Буду відвертим-даний персонаж дратує неймовірно. Хотів би помилитись, але поцілунок Іуди рано чи пізно очікує на Президента.
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11.04.2022 19:40 Ответить
два сапога пара((((
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11.04.2022 20:05 Ответить
Дерьмак, что ты блеешь, идиот? Ты, как особа, приближенная к императору, должен при любом раскладе говорить, что Украина победит.
Ну где вас набирают, таких конченных идиотов?
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11.04.2022 19:40 Ответить
Та ж там і набирають - у відділі ФСБ.
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11.04.2022 20:20 Ответить
В первую очередь нужно арестовать Ермака , как смотрящего от кремля
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11.04.2022 19:40 Ответить
я не розумію якщо всі знають ,що єрмак це агент кремля, то чого він ще сидить та керує чимось. Коли ж йому буде кінець ? коли вже хтось з ним проведе" розмову поясьнювальну"????
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11.04.2022 20:25 Ответить
а как в Америке Трамп был как в германии меркель или в венгрии орбан или в Чехии президент земан .. все знают на кого они работают но ...
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11.04.2022 22:46 Ответить
дєрьмак-статіст *******.
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11.04.2022 19:42 Ответить
Якщо Україна, як мінімум позбудеться дєрьмака,то переможе.
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11.04.2022 19:42 Ответить
Але зверніть увагу, у Дєрьмака в крові когось обісрати: "Байден зробив більше, ніж всі інші"!
А Боря Джонсон? А поляки, які єдині нас із першого дня підтримували, а прибалти, які останні патрони нам повіддавали!
Гівнюк воно і є гівнюк...
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11.04.2022 19:43 Ответить
Хто це? І чому він не в армії?!
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11.04.2022 19:44 Ответить
там його брат! якого у 2015-му убили!
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11.04.2022 19:48 Ответить
Знову "якщо" - еслі би да каби. Ти, ****, будеш висіти догори ногами, переможемо ми чи ні
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11.04.2022 19:44 Ответить
Иксперд виліз.
Сховайся взад, єрмак...
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11.04.2022 19:45 Ответить
чому д"Єрмак досі не в СІЗО СБУ, а навпаки його пихають скрізь, як говноралісімуса-спасітєля?..(
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11.04.2022 19:47 Ответить
Єрмак навіть тут підбадьорює Путлера, що в нього ще не все втрачено.
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11.04.2022 19:47 Ответить
Якщо ми матимемо це вчасно, то ми виграємо", - підсумував він. "-Що заважало "зе" , щоб всі три роки були для перемоги України і її народу "вчасно" ?
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11.04.2022 19:50 Ответить
Особо оптимистично звучит "Якщо"...
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11.04.2022 20:57 Ответить
Якщо Україна вчасно пасадить у в'язницю рашистских колаборантів: дєрьмака, татарова, дємченко, левченко, баканова, архамію, то переможе!
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11.04.2022 19:52 Ответить
А если не получит или получит не вовремя?
Что за идиотское построение фраз...
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11.04.2022 19:57 Ответить
Таких не берут в "космонавты"
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11.04.2022 21:56 Ответить
Вчасно по єрмаку це закупити в Німеччині і отримати під кінець року разом з відкатом під ялинку.
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11.04.2022 19:58 Ответить
США чудово знають внутрішню кухню сьогоднішнього політичного керівництва України і нажаль самий факт того що практично цей дєрьмак контролює політичну владу в Україні і є головною перепоною на шляху тіснішої співпраці.
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11.04.2022 19:59 Ответить
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11.04.2022 20:22 Ответить
А навіщо писати про те,що каже цей колаборант?Ви ж самі робите йому рекламу.Повний ігнор цього муд*ка.
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11.04.2022 20:02 Ответить
А якщо не отримає, то все свалимо на Байдена.
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11.04.2022 20:02 Ответить
...і на НАТО.
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11.04.2022 20:23 Ответить
Да? А я думал сова! Медаль стратегу и тактику
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11.04.2022 20:04 Ответить
Коли Дєрмак відкриває морду, хочеться його вї.....ати по ній кирзовим чоботом
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11.04.2022 20:05 Ответить
У вашого непереборного бажання є значна перепона-де взяти кирзовий чобіт?
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11.04.2022 20:51 Ответить
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sapogi-novye-kirzovye-kozhanye-razmer-42-gost-IDLi7NI.html?sd=1#66c12ed905 Сапоги новые кирзовые кожаные размер 42 гост - 500-600 ГРН. НА ОЛХсі
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12.04.2022 08:26 Ответить
ця шелупонь завжди залишає собі шпаринку, щоб не перемагати
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11.04.2022 20:06 Ответить
А хто чмирив Байдена при трампі і хотів туди приписати Порошенко? Тепер воно прозріло, конюктурщик
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11.04.2022 20:07 Ответить
Вот почитаешь такие высказывания и складывается впечатление что у нас самих ну вот ни хрена своего нет. Ни танков, ни арты, ни самолетов... И как ВСУ фронт держат?
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11.04.2022 20:10 Ответить
Оооо! Повелитель унитазов претендует на новый ёршик!
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11.04.2022 20:12 Ответить
єрмак агент кремля і коломойського... Коли єрмак відповість за злив операції по вагнерівцям і не лише її?
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11.04.2022 20:16 Ответить
https://www.google.com/search?https://www.google.com/search? Ну мы же воевать не собирались , да и денег не было
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11.04.2022 20:16 Ответить
Пусть возьмет с полки пирожок, придурок. Реально пусть молиться, как только война закончится, его вздернут...
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11.04.2022 20:21 Ответить
Это он про веревки и мыло для коллектива ОПы говорит?
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11.04.2022 20:28 Ответить
Мы победим без оружия и без ермака,потому что нас очень много и это наша земля.И никакая зелёная шобла нам не сможет помешат
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11.04.2022 20:36 Ответить
Звернення до українського народу
36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського
https://m.facebook.com/129736044230484/posts/1193721624498582/?sfnsn=mo
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11.04.2022 20:51 Ответить
У Перемоги з'являється все більше авторів від представників влади, які раптом вигулькують з невідомою метою.
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11.04.2022 20:58 Ответить
Так надо было думать про озброєння,когда уже весь мир волал, что война на пороге, а вы про шашлычки патякали, а не использовали каждую минуту, каждый день и час, чтобы подготовиться к вторжению

В том, что рашисты успели влезть чуть ли не в Киев, есть ваша непосредственная вина.
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11.04.2022 22:04 Ответить
Стратег котлів і коридорів напоготопі, переговорщики теж. Залишилось підключить Хомчака.
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11.04.2022 23:14 Ответить
 
 