Якщо Україна вчасно отримає необхідне озброєння, то переможе, - Єрмак
Україна зможе відбити збройну агресію Російської Федерації, якщо нам якнайшвидше нададуть необхідне озброєння.
Про це заявив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що перш за все Україна потребує важкого озброєння, зокрема артилерії.
"По-друге, нам треба танки, військові літаки. Нам потрібне все можливе озброєння, яке допоможе закрити українське небо", - пояснив Єрмак.
Також глава ОП зазначив, що президент США Джозеф Байден "зробив для України більше, ніж усі інші".
"Але коли ти у війні – ми відкрито про це говоримо – нам потрібно більше. І навіть цього недостатньо – ми всього потребуємо якомога швидше. Якщо ми матимемо це вчасно, то ми виграємо", - підсумував він.
Топ коментарі
+90 Claudia Smith
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+67 Роман Єжов
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+63 Юрий Шмалько #511275
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просто, дієво і "незаметно".
А як же традиції і процедури:
1) висловимо занепокоєність щодо його заяв
2) потім (зрозуміло) глибоку занепокоєність,
3) потім зберемо спеціальну комісію (краще дві-три), і
4) пообіцяємо накласти на нього санкції,
5) пообіцяємо посилити санкції,
6) пообіцяємо накласти "пекельні" санкції
і далі за списком...
якби лише не ці зрадники прокляті((
Ну где вас набирают, таких конченных идиотов?
А Боря Джонсон? А поляки, які єдині нас із першого дня підтримували, а прибалти, які останні патрони нам повіддавали!
Гівнюк воно і є гівнюк...
Сховайся взад, єрмак...
Что за идиотское построение фраз...
36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського
https://m.facebook.com/129736044230484/posts/1193721624498582/?sfnsn=mo
В том, что рашисты успели влезть чуть ли не в Киев, есть ваша непосредственная вина.