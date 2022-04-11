Якщо Україна вчасно отримає необхідне озброєння, то переможе, - Єрмак

Україна зможе відбити збройну агресію Російської Федерації, якщо нам якнайшвидше нададуть необхідне озброєння.

Про це заявив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що перш за все Україна потребує важкого озброєння, зокрема артилерії.

"По-друге, нам треба танки, військові літаки. Нам потрібне все можливе озброєння, яке допоможе закрити українське небо", - пояснив Єрмак.

Також глава ОП зазначив, що президент США Джозеф Байден "зробив для України більше, ніж усі інші".

"Але коли ти у війні – ми відкрито про це говоримо – нам потрібно більше. І навіть цього недостатньо – ми всього потребуємо якомога швидше. Якщо ми матимемо це вчасно, то ми виграємо", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може поширювати фейки про масову здачу в полон українських військ із західною зброєю, - Єрмак