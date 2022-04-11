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Новини Війна
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Якщо Україна вчасно отримає необхідне озброєння, то переможе, - Єрмак

джавелін

Україна зможе відбити збройну агресію Російської Федерації, якщо нам якнайшвидше нададуть необхідне озброєння.

Про це заявив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що перш за все Україна потребує важкого озброєння, зокрема артилерії.

"По-друге, нам треба танки, військові літаки. Нам потрібне все можливе озброєння, яке допоможе закрити українське небо", - пояснив Єрмак.

Також глава ОП зазначив, що президент США Джозеф Байден "зробив для України більше, ніж усі інші".

"Але коли ти у війні – ми відкрито про це говоримо – нам потрібно більше. І навіть цього недостатньо – ми всього потребуємо якомога швидше. Якщо ми матимемо це вчасно, то ми виграємо", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може поширювати фейки про масову здачу в полон українських військ із західною зброєю, - Єрмак

Автор: 

Єрмак Андрій (1372)


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Топ коментарі
+90
ні, в першу чергу нам потрібно притягнути Єрмака до суду. і всю зекоманду.
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11.04.2022 19:32
+67
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11.04.2022 19:40
+63
Тільки Єрмака про отримання озброєння краще на всякий випадок не інформувати.
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11.04.2022 19:33
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Ти ба! Який стратєг!
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11.04.2022 19:32 Відповісти
Завгосп, фулє...
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11.04.2022 19:37 Відповісти
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11.04.2022 19:40 Відповісти
Арестович спалил зеленского и его шоблу за такое в америке например импичмен рисуют на раз два
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11.04.2022 22:37 Відповісти
А ти краще стратєг?
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11.04.2022 19:49 Відповісти
це просто послання своїм кураторам у Кремлі.
просто, дієво і "незаметно".
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11.04.2022 20:06 Відповісти
Пам'ятаю пару днів назад його фото з Залужним і підпис що скоро будуть дуже гарні новини з фронту.Так ось видно як Дермак про це взнав то добрих новин так ми й не дочекались....
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11.04.2022 20:40 Відповісти
ні, в першу чергу нам потрібно притягнути Єрмака до суду. і всю зекоманду.
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11.04.2022 19:32 Відповісти
Если ты независимый судья -вперёд.
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11.04.2022 19:44 Відповісти
От тоді переможемо!
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11.04.2022 19:46 Відповісти
"Срач в Украине" - помог её сохранить на Майдане!
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11.04.2022 20:01 Відповісти
а вы зелебобики всю правду про власть называете срачем ? нет уж - как бабки с бюджета воровать так это вы а как за войну ответить так другие ?
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11.04.2022 22:39 Відповісти
От вам "одразу притягнути"...

А як же традиції і процедури:

1) висловимо занепокоєність щодо його заяв

2) потім (зрозуміло) глибоку занепокоєність,

3) потім зберемо спеціальну комісію (краще дві-три), і

4) пообіцяємо накласти на нього санкції,

5) пообіцяємо посилити санкції,

6) пообіцяємо накласти "пекельні" санкції

і далі за списком...
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11.04.2022 20:23 Відповісти
Ого, агент "козир" гавкнув
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11.04.2022 19:33 Відповісти
А если посадить русских агентов, то вообще гарантированно переможе!
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11.04.2022 19:33 Відповісти
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11.04.2022 19:43 Відповісти
Задрали зебилоиды!От "Петра Олексийовича" три ода слива!
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11.04.2022 20:03 Відповісти
а які повноваження і вплив при Петрі Олексійовичу мали завгосп, прес-секретар і інший обслуговуючий персонал? Так шо райнін міг бути якою завгодно паскудою, але не впливав ні на що. та й сумнваюся, що 95% знають про ісмнування такого фрукта
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11.04.2022 20:03 Відповісти
Думаю народ не понял бы, если он посдил 95 квартал.
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11.04.2022 20:06 Відповісти
Тільки Єрмака про отримання озброєння краще на всякий випадок не інформувати.
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11.04.2022 19:33 Відповісти
Перепршую: дєрмак пишеться перша буква мала!
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11.04.2022 20:56 Відповісти
Нарешті риторика про «перемогу» а не «закінчити війну»
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11.04.2022 19:33 Відповісти
Перемога у заголовку, а у тексті виграємо.
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11.04.2022 19:35 Відповісти
Да этих иуд Байден с Джонсоном на Британский флаг порвут.Разведке известно,как юг сдали. И где баканов был.
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11.04.2022 19:39 Відповісти
Как раз таки в это время , сейчас начался штурм Азовстали
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11.04.2022 19:39 Відповісти
Азовсталь будут штурмовать неделями. С наскока эту промплощадку с героями внутри оркам не взять.
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11.04.2022 19:45 Відповісти
Но скорее не будут штурмовать. Обложат минами, выставят войска по периметру и будут морить голодом.
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11.04.2022 19:56 Відповісти
мариуполь был логистическим хабом для группировки ВСУ от авдеевки до азовского моря-врядли там с продуктами большие проблемы,думаю что просто боеприпасы закончатся быстрее
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11.04.2022 20:26 Відповісти
Уже закончились, остался только припрятанный азовом с осени , но и он не был рассчитан на такую длительность
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11.04.2022 20:30 Відповісти
кацапы показывают видео как некоторые наши сдаются скорее всего из-за отстуствия боекомплекта и еды
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11.04.2022 22:42 Відповісти
Когда я две недели назад писал про ограниченный боекомплект у морпехов меня тут дружно спамили с сказками про паникерство , ну и , 501 сдался из за полного отсутствия возможности вести бой , 36 уже объявила о полном исчерпании боезапаса и о том что их просто кинули хотя были возможности помочь ещё две недели назад . Азов держится только из за того ,что там была ихняя база с некоторыми запасами в отличии от морпехов которые были в оос и полностью зависили от подвоза, но и азовские запасы уже почти все . Зеля просто не даст им выйти оттуда живыми потому ,что тогда ему всё
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11.04.2022 20:26 Відповісти
пацанов тупо поставили как смертников .. они очень сильно помогли фронту ..
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11.04.2022 22:43 Відповісти
Что то зекоманда снова много говорить,это может значить только одно-будут сливать
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11.04.2022 19:34 Відповісти
Два роки були дороги, добре, що є люди, які героїчно воюють і країни, які постачають
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11.04.2022 19:34 Відповісти
Дайте йому вагон олівців, хай гострить, може хоч трохи замовкне.
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11.04.2022 19:36 Відповісти
точно хотите увидеть ермака в танке с арестовичем?
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11.04.2022 19:37 Відповісти
Ти зечмо, розкажи хто з вас зрадники, дав завдання розмінувати Чонгар...
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11.04.2022 19:37 Відповісти
Враховуючи те, що літаків та іншої наступальної зброї нам майже не дають, то ситуація хренова..
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11.04.2022 19:38 Відповісти
та у нас зараз паритет якраз. тільки й перемагати.
якби лише не ці зрадники прокляті((
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11.04.2022 19:47 Відповісти
Паритет у чому? В літаках, ракетах, ППО? Не смішіть.
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11.04.2022 19:53 Відповісти
Та навіть по танкам і артилерії з урахуванням величезних втрат у орків і до сих пір перевага в 4-5 раз.
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11.04.2022 20:06 Відповісти
Чого ж ти не купило, падло разом зі своєю шоблою, нападу ж не буде... Ще й ворогам розповідаєш, яке озброєння в дифіциті.
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11.04.2022 19:39 Відповісти
Буду відвертим-даний персонаж дратує неймовірно. Хотів би помилитись, але поцілунок Іуди рано чи пізно очікує на Президента.
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11.04.2022 19:40 Відповісти
два сапога пара((((
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11.04.2022 20:05 Відповісти
Дерьмак, что ты блеешь, идиот? Ты, как особа, приближенная к императору, должен при любом раскладе говорить, что Украина победит.
Ну где вас набирают, таких конченных идиотов?
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11.04.2022 19:40 Відповісти
Та ж там і набирають - у відділі ФСБ.
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11.04.2022 20:20 Відповісти
В первую очередь нужно арестовать Ермака , как смотрящего от кремля
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11.04.2022 19:40 Відповісти
я не розумію якщо всі знають ,що єрмак це агент кремля, то чого він ще сидить та керує чимось. Коли ж йому буде кінець ? коли вже хтось з ним проведе" розмову поясьнювальну"????
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11.04.2022 20:25 Відповісти
а как в Америке Трамп был как в германии меркель или в венгрии орбан или в Чехии президент земан .. все знают на кого они работают но ...
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11.04.2022 22:46 Відповісти
дєрьмак-статіст *******.
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11.04.2022 19:42 Відповісти
Якщо Україна, як мінімум позбудеться дєрьмака,то переможе.
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11.04.2022 19:42 Відповісти
Але зверніть увагу, у Дєрьмака в крові когось обісрати: "Байден зробив більше, ніж всі інші"!
А Боря Джонсон? А поляки, які єдині нас із першого дня підтримували, а прибалти, які останні патрони нам повіддавали!
Гівнюк воно і є гівнюк...
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11.04.2022 19:43 Відповісти
Хто це? І чому він не в армії?!
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11.04.2022 19:44 Відповісти
там його брат! якого у 2015-му убили!
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11.04.2022 19:48 Відповісти
Знову "якщо" - еслі би да каби. Ти, ****, будеш висіти догори ногами, переможемо ми чи ні
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11.04.2022 19:44 Відповісти
Иксперд виліз.
Сховайся взад, єрмак...
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11.04.2022 19:45 Відповісти
чому д"Єрмак досі не в СІЗО СБУ, а навпаки його пихають скрізь, як говноралісімуса-спасітєля?..(
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11.04.2022 19:47 Відповісти
Єрмак навіть тут підбадьорює Путлера, що в нього ще не все втрачено.
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11.04.2022 19:47 Відповісти
Якщо ми матимемо це вчасно, то ми виграємо", - підсумував він. "-Що заважало "зе" , щоб всі три роки були для перемоги України і її народу "вчасно" ?
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11.04.2022 19:50 Відповісти
Особо оптимистично звучит "Якщо"...
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11.04.2022 20:57 Відповісти
Якщо Україна вчасно пасадить у в'язницю рашистских колаборантів: дєрьмака, татарова, дємченко, левченко, баканова, архамію, то переможе!
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11.04.2022 19:52 Відповісти
А если не получит или получит не вовремя?
Что за идиотское построение фраз...
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11.04.2022 19:57 Відповісти
Таких не берут в "космонавты"
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11.04.2022 21:56 Відповісти
Вчасно по єрмаку це закупити в Німеччині і отримати під кінець року разом з відкатом під ялинку.
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11.04.2022 19:58 Відповісти
США чудово знають внутрішню кухню сьогоднішнього політичного керівництва України і нажаль самий факт того що практично цей дєрьмак контролює політичну владу в Україні і є головною перепоною на шляху тіснішої співпраці.
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11.04.2022 19:59 Відповісти
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11.04.2022 20:22 Відповісти
А навіщо писати про те,що каже цей колаборант?Ви ж самі робите йому рекламу.Повний ігнор цього муд*ка.
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11.04.2022 20:02 Відповісти
А якщо не отримає, то все свалимо на Байдена.
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11.04.2022 20:02 Відповісти
...і на НАТО.
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11.04.2022 20:23 Відповісти
Да? А я думал сова! Медаль стратегу и тактику
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11.04.2022 20:04 Відповісти
Коли Дєрмак відкриває морду, хочеться його вї.....ати по ній кирзовим чоботом
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11.04.2022 20:05 Відповісти
У вашого непереборного бажання є значна перепона-де взяти кирзовий чобіт?
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11.04.2022 20:51 Відповісти
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sapogi-novye-kirzovye-kozhanye-razmer-42-gost-IDLi7NI.html?sd=1#66c12ed905 Сапоги новые кирзовые кожаные размер 42 гост - 500-600 ГРН. НА ОЛХсі
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12.04.2022 08:26 Відповісти
ця шелупонь завжди залишає собі шпаринку, щоб не перемагати
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11.04.2022 20:06 Відповісти
А хто чмирив Байдена при трампі і хотів туди приписати Порошенко? Тепер воно прозріло, конюктурщик
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11.04.2022 20:07 Відповісти
Вот почитаешь такие высказывания и складывается впечатление что у нас самих ну вот ни хрена своего нет. Ни танков, ни арты, ни самолетов... И как ВСУ фронт держат?
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11.04.2022 20:10 Відповісти
Оооо! Повелитель унитазов претендует на новый ёршик!
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11.04.2022 20:12 Відповісти
єрмак агент кремля і коломойського... Коли єрмак відповість за злив операції по вагнерівцям і не лише її?
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11.04.2022 20:16 Відповісти
https://www.google.com/search?https://www.google.com/search? Ну мы же воевать не собирались , да и денег не было
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11.04.2022 20:16 Відповісти
Пусть возьмет с полки пирожок, придурок. Реально пусть молиться, как только война закончится, его вздернут...
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11.04.2022 20:21 Відповісти
Это он про веревки и мыло для коллектива ОПы говорит?
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11.04.2022 20:28 Відповісти
Мы победим без оружия и без ермака,потому что нас очень много и это наша земля.И никакая зелёная шобла нам не сможет помешат
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11.04.2022 20:36 Відповісти
Звернення до українського народу
36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського
https://m.facebook.com/129736044230484/posts/1193721624498582/?sfnsn=mo
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11.04.2022 20:51 Відповісти
У Перемоги з'являється все більше авторів від представників влади, які раптом вигулькують з невідомою метою.
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11.04.2022 20:58 Відповісти
Так надо было думать про озброєння,когда уже весь мир волал, что война на пороге, а вы про шашлычки патякали, а не использовали каждую минуту, каждый день и час, чтобы подготовиться к вторжению

В том, что рашисты успели влезть чуть ли не в Киев, есть ваша непосредственная вина.
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11.04.2022 22:04 Відповісти
Стратег котлів і коридорів напоготопі, переговорщики теж. Залишилось підключить Хомчака.
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11.04.2022 23:14 Відповісти
 
 