Большая часть населения Донецкой области эвакуировалась, – руководитель ОВА Кириленко
По данным военной администрации Донбасса, большая часть гражданского населения эвакуировалась к началу наступления российских войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире общенационального марафона заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко
"Большая часть населения уехала. Но еще нужно проводить в отдельных местах упорную работу. Я выезжал и разговаривал с отдельными руководителями громад", - отметил он.
По его словам, эвакуация населения продолжается постоянно с 24 февраля, но в последнюю неделю усилилась из-за данных о массивном наступлении российских оккупационных войск.
Он сказал, что разработал с главами местных администраций увеличение эффективности эвакуации населения. Его заместители ежедневно отчитываются ему о количестве эвакуированных жителей из разных населенных пунктов.
Кириленко заверил, что эвакуация из Краматорска продолжается автобусами, а также по железной дороге с ближайших к городу станций.
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