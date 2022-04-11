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Большая часть населения Донецкой области эвакуировалась, – руководитель ОВА Кириленко

кириленко

По данным военной администрации Донбасса, большая часть гражданского населения эвакуировалась к началу наступления российских войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире общенационального марафона заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

"Большая часть населения уехала. Но еще нужно проводить в отдельных местах упорную работу. Я выезжал и разговаривал с отдельными руководителями громад", - отметил он.

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По его словам, эвакуация населения продолжается постоянно с 24 февраля, но в последнюю неделю усилилась из-за данных о массивном наступлении российских оккупационных войск.

Он сказал, что разработал с главами местных администраций увеличение эффективности эвакуации населения. Его заместители ежедневно отчитываются ему о количестве эвакуированных жителей из разных населенных пунктов.

Кириленко заверил, что эвакуация из Краматорска продолжается автобусами, а также по железной дороге с ближайших к городу станций.

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эвакуация (2071) Донецкая область (9612) Кириленко Павел (638)


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