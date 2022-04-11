Більша частина населення Донецької області евакуювалася, - керівник ОВА Кириленко

За даними військової адміністрації Донеччини, більша частина цивільного населення евакуювалася до початку наступу російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефіі загальнонаціонального марафону заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

"Більша частина населення виїхала. Але ще треба проводити в окремих місцях наполегливу роботу. Я виїжджав і розмовляв з окремими очільниками громад", - зазначив він.

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За його словами, евакуація населення триває постійно з 24 лютого, але в останній тиждень посилилася через дані про масивний наступ російських окупаційних військ.

Він сказав, що розробив з головами місцевих адміністрацій збільшення ефективності евакуації населення. Його заступники щодня звітують йому щодо кількості евакуйованих жителів з різних населених пунктів.

Кириленко запевнив, що евакуація з Краматорська триває автобусами, а також залізницею з найближчих до міста станцій.

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