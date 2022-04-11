"Дом российских шпионов" в Варшаве передадут Украине

Власти Варшавы в ближайшее время передадут в распоряжение посольства Украины жилой комплекс, длительно безосновательно использовавший посольство РФ и который в Польше назвали "домом шпионов".

Об этом во время совместной пресс-конференции с послом Украины в Польше Андреем Дещицей заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я очень хочу, чтобы этот дом служил украинским друзьям", - заявил Тшасковский.

Мэр Варшавы отметил, что совместно с посольством Украины власти города будут решать, как он будет дальше функционировать. По его словам, в настоящее время продолжаются юридические процедуры с участием судебного исполнителя, постановка дома по адресу ул. Собеского, 100 на баланс города с последующей передачей для эксплуатации посольством Украины и украинской общиной.

По словам мэра, также изучается техническое состояние дома по поводу ремонта и дальнейшего использования. Тшасковский отметил, что этот дом россияне не использовали уже продолжительное время. Он отметил, что, поскольку россияне никого в него не впускали, то власти города не знают, что там делалось, и в каком состоянии он на сегодняшний день.

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Тшасковский сообщил, что власти города вместе с посольством Украины будут просить частные фирмы приобщиться к ремонту этого крупного жилищного комплекса.

В свою очередь Дещица заявил, что он подал ноту в МИД Польши, в которой выразил заинтересованность в аренде этого объекта. Посол добавил, что после согласования всех формальностей украинский флаг на доме можно будет вывесить уже "завтра-послезавтра".

Несколько проинформировал, что есть много планов, каким образом можно будет использовать этот большой дом и прилегающую к нему территорию.

"Этот дом будет служить украинкам и украинцам. Здесь может функционировать сад, школа, Украинский дом, который сейчас в Варшаве имеет небольшое помещение, Центр украинской культуры и т.д.", - отметил Дещица.

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Он не исключил, что в помещении может появиться украинский ресторан или гостиница. Украинский дипломат отметил, что этот вопрос будет решаться в ближайшее время.

Дещица выразила надежду, что ремонт этого помещения можно будет завершить в течение нескольких месяцев.

По информации польских СМИ, в понедельник утром перед приездом в этот комплекс судебных исполнителей на его территории появились несколько мужчин, говоривших на русском языке. Через несколько минут они уехали. На месте остался один человек, который цепью заблокировал въездные ворота в комплекс.

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Жилой комплекс в виде двух соединенных между собой зданий каскадной конструкции был построен в 70-х годах прошлого столетия на основании соглашения между СССР и ПНС. В коммунистические времена в нем проживали советские дипломаты, позже – русские. В 1990-х годах россияне перестали его активно эксплуатировать, но не отдали здание польской стороне и продолжают считать его своим.

Жители Варшавы назвали этот комплекс, не эксплуатируемый уже четверть века, "шпионским" из-за его недоступности и запущенности. Несмотря на то, что РФ его не использует, российская сторона не хочет отдавать эту недвижимость в Польше.

В 2016 году варшавский суд постановил, что Россия должна заплатить 7,8 млн. злотых (более 1,8 млн. долл.) за эксплуатацию объекта и передать его польской стороне. Москва отказалась это сделать. После начала полномасштабной агрессии РФ против Украины 24 февраля власти Варшавы получили разрешение на доступ к этой недвижимости судебного исполнителя с последующей передачей в аренду украинской стороне.